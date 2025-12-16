Esta semana, Charlotte se convierte en un punto de encuentro para todos los que buscan celebrar la Navidad de manera especial y sin costo. Con una variedad de eventos que incluyen actividades navideñas, talleres creativos y la entrega de juguetes para niños, la ciudad ofrece oportunidades únicas para disfrutar del espíritu festivo. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.

Eventos navideños

Celebración navideña con Buenas Finanzas La organización Buenas Finanzas Carolinas y la Coalición Latinoamericana estarán llevando a cabo una celebración navideña destinada a ayudar a la comunidad a tener un mejor futuro financiero. En este evento los niños podrán tomarse fotos con Santa, disfrutar de villancicos y música navideña y hacer manualidades, mientras los adultos aprenden a mejorar sus finanzas. Fechas : jueves 18 de diciembre

: jueves 18 de diciembre Hora : 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

: 5:30 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205 Costo : gratis

: gratis Inscríbete a través del siguiente enlace.

Reencuentro navideño de sobrevivientes de cáncer El grupo Renacer, junto a Atrium Health y la organización Carolina Breast Friends, llevarán a cabo un reencuentro navideño para sobrevivientes de cáncer. Invitan a quienes luchan o sobrevivieron al cáncer a asistir vestidos de rosa y disfrutar de una cena especial, música, villancicos y ambiente festivo. Fecha : jueves 18 de diciembre

: jueves 18 de diciembre Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

5:30 p.m. a 7:00 p.m. Lugar: The Pink House

The Pink House Dirección: 1607 E Morehead St, Charlotte, NC 28207

3.ª celebración anual de fin de año El servicio de ambulancias del condado Cabarrus llevará a cabo una celebración de fin de año donde habrá actividades como fotos con Santa, manualidades para niños para que decoren su marco de fotos, además de otras sorpresas para las familias. Fecha : viernes 19 de diciembre

: viernes 19 de diciembre Hora : 5:30 p.m. a 8:00 p.m.

: 5:30 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Emergency Medical Services

: Emergency Medical Services Dirección: 793 Cabarrus Avenue West Concord, NC 28027

Taller de Casas de Jengibre La Biblioteca ImaginOn invita a todos los jóvenes de 12 a 18 años a participar en un taller navideño para construir, decorar y disfrutar de una deliciosa casa de jengibre. En este evento, los participantes podrán dar rienda suelta a su creatividad mientras disfrutan del espíritu festivo. En este taller, se proporcionarán todos los materiales necesarios para crear una casa de jengibre única, como paneles de jengibre, glaseado y caramelos. Fecha : viernes 19 de diciembre

: viernes 19 de diciembre Hora : 2:30 p.m. a 3:30 p.m.

: 2:30 p.m. a 3:30 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 E 7th St, Charlotte, NC 28202

: 300 E 7th St, Charlotte, NC 28202 Inscripción en el siguiente enlace

Evento: Aguinaldo Navideño Enlace Dominicano invita a la comunidad a su evento Aguinaldo Navideño, donde habrás tradiciones como yaniqueques, té de jengibre totalmente gratis, música y baile. El evento será en el estacionamiento, por lo que sugieren llevar silla e instrumentos musicales para compartir sus talentos. Fecha : sábado 20 de diciembre

: sábado 20 de diciembre Hora : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Lugar : Punta Cana Restaurant & Lounge

: Punta Cana Restaurant & Lounge Dirección : 5230 South Boulevard, Charlotte, NC 28217

: 5230 South Boulevard, Charlotte, NC 28217 Observación:: Si quieres reservar una mesa adentro del restaurante, llama al 704-529-3599

Entrega de juguetes por CMPD Por cuarto año consecutivo, oficiales de la División de Independence de CMPD se unirán en esta misión de regalar juguetes y sonrisas a niños latinos del este de Charlotte en su evento “Blue Winter Wonderland”, donde habrá personas de Navidad, como Santa y El Grinch, galleras y chocolate caliente y, por su puesto, juguetes para los más pequeños. Fecha : sábado 20 de diciembre

: sábado 20 de diciembre Hora : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Lugar : División de Independence del CMPD

: División de Independence del CMPD Dirección: 6711 City View Dr, Charlotte, NC 28212

Evento: Comida de todo el mundo Esta actividad forma parte de un programa de voluntariado de preparatoria, donde los jóvenes, una vez al mes, presentan platillos de diferentes países. En esta oportunidad, serán recetas de Japón: sus comidas callejeras y los populares bocadillos de las tiendas de conveniencia. Hablarán sobre la historia social y cultural de ese país del continente asiático. Fecha : sábado 20 de diciembre

: sábado 20 de diciembre Hora : 2:00 p.m. a 3:30 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección: 300 E 7th St, Charlotte, NC 28202

Taller para crear adornos de copos de nieve Crea tus propios adornos de copos de nieve cristalinos para Navidad. Con este taller aprenderás sobre el proceso de solidificación de una estructura cristalina utilizando productos químicos simples. Estos coloridos adornos agregarán un bonito toque a tu árbol y podrás replicarlos fácilmente en casa. Fecha : lunes 22 de diciembre

: lunes 22 de diciembre Hora : 5:30 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:30 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208 Inscripción en el siguiente enlace

Foto con Santa en Bass Pro Shops o Cabela’s Durante las próximas semanas, los niños podrán disfrutar de la experiencia de “​​Santa’s Wonderland”, en donde este personaje estará disponible para tomarse fotos gratuitas y recibir la foto impresa sin ningún costo. También podrás recibir un video. Además, durante la semana realizarán juegos temáticos y manualidades y los pequeños podrán enviar su lista de deseos navideños al Polo Norte a través de un buzón. Fecha : hasta el 24 de diciembre

: hasta el 24 de diciembre Horario y disponibilidad varían en cada tienda . Debe visitar el siguiente enlace, seleccionar el local más cercano y agendar su cita.

. Debe visitar el siguiente enlace, seleccionar el local más cercano y agendar su cita. Costo : gratis

: gratis Observación: la página actualiza la disponibilidad de sus citas todos los días, para abrir nuevas fechas.

Exposición de arte y pesebres navideños Obra Collective y La Casa de la Cultura invitan a la comunidad a disfrutar de la exposición “Borderless City & Nativity Scenes”, en español, “Ciudad sin fronteras y escenas de Navidad”. Esta estará disponible hasta el 3 de enero de 2026. Horario : De lunes a jueves de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. viernes y sábado de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingo de 12:00 p.m. a 9:00 p.m.

: De lunes a jueves de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. viernes y sábado de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingo de 12:00 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : Vapa Center

: Vapa Center Dirección : 700 N. Tryon St, VAPA Center, Charlotte, NC. 28202

: 700 N. Tryon St, VAPA Center, Charlotte, NC. 28202 Costo: gratis

Educación, cursos y talleres

Taller de escritura de ensayo universitario ImaginOn ofrece un espacio relajado y enfocado en la escritura académica y profesional para jóvenes interesados en redactar un ensayo universitario, una tarea de escritura o una declaración personal. Además de enseñar habilidades. Brindarán correcciones de estilos, consejos prácticos para la creación de currículos, asesoría para elaborar trabajos de investigación y enseñarán recursos en bibliotecas locales. Fecha : miércoles 17 de diciembre

: miércoles 17 de diciembre Hora : 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202

: 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202 Inscripción en el siguiente enlace.

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 18 de diciembre

: jueves 18 de diciembre Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Zona de estudio para adolescentes North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios. Fecha : domingo 21 de diciembre

: domingo 21 de diciembre Hora : 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807

Salud y bienestar

Clases de estiramiento Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : miércoles 17 de diciembre

: miércoles 17 de diciembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104

Clase gratuita de salsa y bachata Participa en esta actividad gratuita organizada por Renacer, en la cual la bailarina Karen Correa ofrecerá una clase de salsa y bachata. Únete a una noche llena de energía y ritmos latinos Fecha : lunes 22 de diciembre

: lunes 22 de diciembre Hora : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Lugar : Sip City

: Sip City Dirección: 917 Central Ave unit b, Charlotte, NC 28204