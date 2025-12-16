Esta semana, Charlotte se convierte en un punto de encuentro para todos los que buscan celebrar la Navidad de manera especial y sin costo. Con una variedad de eventos que incluyen actividades navideñas, talleres creativos y la entrega de juguetes para niños, la ciudad ofrece oportunidades únicas para disfrutar del espíritu festivo. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.
Eventos navideños
Celebración navideña con Buenas Finanzas
La organización Buenas Finanzas Carolinas y la Coalición Latinoamericana estarán llevando a cabo una celebración navideña destinada a ayudar a la comunidad a tener un mejor futuro financiero. En este evento los niños podrán tomarse fotos con Santa, disfrutar de villancicos y música navideña y hacer manualidades, mientras los adultos aprenden a mejorar sus finanzas.
- Fechas: jueves 18 de diciembre
- Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
- Costo: gratis
- Inscríbete a través del siguiente enlace.
Reencuentro navideño de sobrevivientes de cáncer
El grupo Renacer, junto a Atrium Health y la organización Carolina Breast Friends, llevarán a cabo un reencuentro navideño para sobrevivientes de cáncer. Invitan a quienes luchan o sobrevivieron al cáncer a asistir vestidos de rosa y disfrutar de una cena especial, música, villancicos y ambiente festivo.
- Fecha: jueves 18 de diciembre
- Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: The Pink House
- Dirección: 1607 E Morehead St, Charlotte, NC 28207
3.ª celebración anual de fin de año
El servicio de ambulancias del condado Cabarrus llevará a cabo una celebración de fin de año donde habrá actividades como fotos con Santa, manualidades para niños para que decoren su marco de fotos, además de otras sorpresas para las familias.
- Fecha: viernes 19 de diciembre
- Hora: 5:30 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Emergency Medical Services
- Dirección: 793 Cabarrus Avenue West Concord, NC 28027
Taller de Casas de Jengibre
La Biblioteca ImaginOn invita a todos los jóvenes de 12 a 18 años a participar en un taller navideño para construir, decorar y disfrutar de una deliciosa casa de jengibre. En este evento, los participantes podrán dar rienda suelta a su creatividad mientras disfrutan del espíritu festivo. En este taller, se proporcionarán todos los materiales necesarios para crear una casa de jengibre única, como paneles de jengibre, glaseado y caramelos.
- Fecha: viernes 19 de diciembre
- Hora: 2:30 p.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 E 7th St, Charlotte, NC 28202
- Inscripción en el siguiente enlace
Evento: Aguinaldo Navideño
Enlace Dominicano invita a la comunidad a su evento Aguinaldo Navideño, donde habrás tradiciones como yaniqueques, té de jengibre totalmente gratis, música y baile. El evento será en el estacionamiento, por lo que sugieren llevar silla e instrumentos musicales para compartir sus talentos.
- Fecha: sábado 20 de diciembre
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Punta Cana Restaurant & Lounge
- Dirección: 5230 South Boulevard, Charlotte, NC 28217
- Observación:: Si quieres reservar una mesa adentro del restaurante, llama al 704-529-3599
Entrega de juguetes por CMPD
Por cuarto año consecutivo, oficiales de la División de Independence de CMPD se unirán en esta misión de regalar juguetes y sonrisas a niños latinos del este de Charlotte en su evento “Blue Winter Wonderland”, donde habrá personas de Navidad, como Santa y El Grinch, galleras y chocolate caliente y, por su puesto, juguetes para los más pequeños.
- Fecha: sábado 20 de diciembre
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: División de Independence del CMPD
- Dirección: 6711 City View Dr, Charlotte, NC 28212
Evento: Comida de todo el mundo
Esta actividad forma parte de un programa de voluntariado de preparatoria, donde los jóvenes, una vez al mes, presentan platillos de diferentes países. En esta oportunidad, serán recetas de Japón: sus comidas callejeras y los populares bocadillos de las tiendas de conveniencia. Hablarán sobre la historia social y cultural de ese país del continente asiático.
- Fecha: sábado 20 de diciembre
- Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 E 7th St, Charlotte, NC 28202
Taller para crear adornos de copos de nieve
Crea tus propios adornos de copos de nieve cristalinos para Navidad. Con este taller aprenderás sobre el proceso de solidificación de una estructura cristalina utilizando productos químicos simples. Estos coloridos adornos agregarán un bonito toque a tu árbol y podrás replicarlos fácilmente en casa.
- Fecha: lunes 22 de diciembre
- Hora: 5:30 p.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208
- Inscripción en el siguiente enlace
Foto con Santa en Bass Pro Shops o Cabela’s
Durante las próximas semanas, los niños podrán disfrutar de la experiencia de “Santa’s Wonderland”, en donde este personaje estará disponible para tomarse fotos gratuitas y recibir la foto impresa sin ningún costo. También podrás recibir un video. Además, durante la semana realizarán juegos temáticos y manualidades y los pequeños podrán enviar su lista de deseos navideños al Polo Norte a través de un buzón.
- Fecha: hasta el 24 de diciembre
- Horario y disponibilidad varían en cada tienda. Debe visitar el siguiente enlace, seleccionar el local más cercano y agendar su cita.
- Costo: gratis
- Observación: la página actualiza la disponibilidad de sus citas todos los días, para abrir nuevas fechas.
Exposición de arte y pesebres navideños
Obra Collective y La Casa de la Cultura invitan a la comunidad a disfrutar de la exposición “Borderless City & Nativity Scenes”, en español, “Ciudad sin fronteras y escenas de Navidad”. Esta estará disponible hasta el 3 de enero de 2026.
- Horario: De lunes a jueves de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. viernes y sábado de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingo de 12:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Vapa Center
- Dirección: 700 N. Tryon St, VAPA Center, Charlotte, NC. 28202
- Costo: gratis
Educación, cursos y talleres
Taller de escritura de ensayo universitario
ImaginOn ofrece un espacio relajado y enfocado en la escritura académica y profesional para jóvenes interesados en redactar un ensayo universitario, una tarea de escritura o una declaración personal. Además de enseñar habilidades. Brindarán correcciones de estilos, consejos prácticos para la creación de currículos, asesoría para elaborar trabajos de investigación y enseñarán recursos en bibliotecas locales.
- Fecha: miércoles 17 de diciembre
- Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202
- Inscripción en el siguiente enlace.
Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo
La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés.
- Fecha: jueves 18 de diciembre
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.
Zona de estudio para adolescentes
North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios.
- Fecha: domingo 21 de diciembre
- Hora: 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: North County Regional Library
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807
Salud y bienestar
Clases de estiramiento
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.
- Fecha: miércoles 17 de diciembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104
Clase gratuita de salsa y bachata
Participa en esta actividad gratuita organizada por Renacer, en la cual la bailarina Karen Correa ofrecerá una clase de salsa y bachata. Únete a una noche llena de energía y ritmos latinos
- Fecha: lunes 22 de diciembre
- Hora: 7:30 p.m.
- Lugar: Sip City
- Dirección: 917 Central Ave unit b, Charlotte, NC 28204
Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú
El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales.
- Fecha: miércoles 17 de diciembre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212
- Costo: gratis