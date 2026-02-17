En Charlotte, diversas organizaciones están ofreciendo una serie de eventos comunitarios pensados para fortalecer el apoyo y la integración de inmigrantes. Desde talleres educativos y oportunidades laborales hasta programas de salud y asistencia tributaria. Hay de todo un poco. Llega hasta el final para conocer todos los eventos que te trae La Noticia en su cartelera comunitaria en este mes de febrero.
Comunidad
Sesiones virtuales de “conozca sus derechos”
Practique frases sencillas de “Conozca sus derechos” en inglés. Esta sesión comunitaria es para cualquier persona que quiera sentirse más preparada en interacciones con autoridades, como agentes de inmigración. También está dirigida a quienes deseen ayudar a familiares, amistades y vecinos a aprender estas frases, sin importar desde qué ciudad o estado se conecten.
- Fecha: miércoles 18 y 25 de febrero
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: virtual
- Inscríbete en el siguiente enlace.
Evento de contratación de CMS
Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) llevará a cabo un evento de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más.
- Fecha: miércoles 18 de febrero
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Independence Regional Library
- Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212
Programa de preparación de impuestos gratis
En esta temporada tributaria, VITA Latino invita a la comunidad a aprovechar los servicios de su programa gratuito de preparación de impuestos. Participa en este evento para no quedarte atrás con tus responsabilidades fiscales.
- Fecha: jueves 19 de febrero
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Pascuales' Farm
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
- Debe registrarse en el siguiente enlace.
Entrenamiento para verificar a ICE
La organización sin fines de lucro, Carolina Migrant Network, llevará a cabo una clase en línea para brindar herramientas a la comunidad sobre cómo reportar de manera segura a funcionarios de inmigración y los operativos que se puedan llevar a cabo en Charlotte con su línea de emergencia: Comunidad Colectiva.
- Fecha: jueves 19 de enero
- Hora: 6:30 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita, ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: jueves 19 de febrero
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m
- Lugar: Hope Street Food Pantry
- Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269
- Fecha: martes 24 de febrero
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208
Intercambio de ropa
Innovation Barn es el centro de la economía circular de Charlotte. Todos los meses organiza un evento mensual, donde los asistentes pueden traer algo que ya no usen y llevarse algo nuevo para ellos. Este mes será un intercambio de ropa, habrá vendedores locales y bebidas, convirtiéndolo también en una excelente oportunidad para socializar.
- Fecha: sábado 21 de febrero
- Hora: 11:00 a.m. a 3:00 p.m
- Lugar: Innovation Barn
- Dirección: 932 Seigle Ave, Charlotte, NC 28205
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Fería de empleo con Embrace
La organización sin fines de lucro, Embrace All Latino Voices, que apoya a inmigrantes que recién llegan al país llevará a cabo una feria de empleos en sus instalaciones. Allí habrá oportunidades de opciones de trabajo remoto para generar ingresos extras.
- Fecha: sábado 21 de febrero
- Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Lugar: Embrace All Latino Voices
- Dirección: 7508 E Independence Blvd Suite 101, Charlotte, NC 28227
Sesión sobre recursos para embarazadas
Baby LAC es un programa gratuito creado para apoyar a mamás latinas durante el embarazo y los primeros años de vida de sus bebés. Allí informarán sobre recursos gratuitos disponibles para la comunidad.
- Fecha: martes 24 de febrero
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
Educación, cursos y oportunidades
Programa de mentoría para jóvenes en Charlotte
La Coalición Latinoamericana invita a una sesión informativa del programa de mentoría “Ganas”. Se trata de un espacio en el cual jóvenes de 13 a 19 años podrán conectarse, aprender, descubrir sus fortalezas, prepararse para la universidad y la carrera y recibir talleres familiares gratuitos.
- Fecha: jueves 19 de febrero, sesión informativa
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Costo: gratis
- Inscríbete en el siguiente enlace.
Sesión sobre becas para jóvenes latinos
Carolina Panthers y la YMCA, en alianza con La Coalición Latinoamericana, ofrecen becas para la temporada de futbol americano durante la primavera 2026. Puedes conectarte a la sesión en línea o ir directamente al evento para recibir apoyo y orientación sobre cómo solicitar estas becas.
- Fecha: miércoles 18 de febrero
- Hora: 6:30 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Sesión en línea, estará disponible en el siguiente enlace.
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg, ofrecerán apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 23 de febrero
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Evento sobre desarrollo laboral para adolescentes
Si tienes entre 12 y 18 años participa en un evento en línea donde explorararás nuevas habilidades y oportunidades para convertir tus intereses o pasiones en carreras viables en Charlotte. Este evento es organizado por las Bibliotecas de Charlotte Mecklenburg.
- Fecha: lunes 23 de febrero
- Hora: 3:30 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Salud
Evento: Día de amor y amistad
El grupo de apoyo de mujeres sobrevivientes de cáncer, Renacer, invita a quienes luchan o sobrevivieron a este diagnóstico a participar en un evento de escritura creativa que lleva por nombre “Latidos”. Un espacio seguro para sanar a través de las letras, fortalecer la resiliencia y celebrar la vida, el amor y la amistad.
- Fecha: jueves 19 de febrero
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: Carolina Breast Friends
- Dirección: 1607 E Morehead St, Charlotte, NC 28207
Clases de estiramiento
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público.
- Fecha: jueves 19 de febrero
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
- Fecha: sábado 21 de febrero
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Evento: salud, arte y amistad entre adultos mayores
Únete a la Biblioteca de Charlotte en un programa que combina ejercicios y bailes, juegos de desarrollo de la memoria, consejos y actividades sobre tecnología, arte y salud. Este es un taller de información general y crecimiento personal para adultos mayores que hablan español.
- Fecha: lunes 23 de febrero
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262