Familia latina pierde a su hija y su hogar tras fuerte tormenta

Una familia latina de Huntersville enfrenta una doble tragedia después de que un árbol cayó sobre su casa móvil durante una tormenta y causó la muerte de la joven Alison Juárez. Además del dolor por la pérdida de su hija, la familia quedó sin vivienda y ahora solicita apoyo para comenzar de nuevo.

El accidente ocurrió la tarde del 7 de julio, cuando una fuerte tormenta atravesó la zona de Huntersville. Según explicó la madre de la joven, Rosa Juárez, un árbol cayó directamente sobre el dormitorio donde se encontraba Alison, en su casa móvil.

Bomberos tardaron casi 45 minutos en rescatarla

Rosa relató que su hijo David escuchó el fuerte impacto y salió de inmediato para pedir ayuda.

Vecinos intentaron retirar el árbol, pero el tronco era demasiado pesado. Equipos del Departamento de Bomberos de Huntersville utilizaron herramientas hidráulicas, sierras y equipos especiales durante aproximadamente 45 minutos para liberar a la joven.

Durante las labores de rescate, Alison sufrió un paro cardíaco y fue declarada muerta en el lugar, pero los equipos de emergencia lograron reanimarla antes de trasladarla de urgencia al Carolinas Medical Center.

Murió cuatro días después

La familia permaneció durante cuatro días junto a Alison con la esperanza de un milagro.

Sin embargo, el 11 de julio, la joven fue declarada muerta a las 10:30 de la mañana tras sufrir un derrame cerebral.

"Esperábamos que ocurriera un milagro, pero desafortunadamente su corazón no pudo resistir más", escribió su madre en la campaña de recaudación de fondos.

La familia también perdió su hogar

Además de enfrentar la pérdida de Alison, la caída del árbol dejó inhabitable la vivienda donde residían.

Ahora Rosa Juárez busca ayuda para encontrar un nuevo lugar donde vivir junto a sus otros dos hijos y cubrir gastos personales derivados de la tragedia.

La familia agradece cualquier aporte económico o apoyo de la comunidad mientras intenta reconstruir su vida tras esta devastadora pérdida.

Para ayudar, visite la página: www.gofundme.com/f/support-for-alisons-family-after-her-passing