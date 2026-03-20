Con el objetivo de demostrar que el arte es una forma poderosa de resistencia, más allá de las tradicionales protestas y activismo, abrió al público la exposición “Resist II”. A través de pinturas, esculturas y fotografías, más de 30 artistas abordan temas como la inmigración, la libertad de expresión y las injusticias actuales.

“Este es el segundo año que hacemos la exhibición Resist, la cual tiene que ver con actos de resistencia, porque muchas veces cuando pensamos en resistencia, estamos pensando en protestas u otras formas de activismo, y aquí estamos mostrando que el arte también puede ser resistencia, porque el arte tiene algo que decir. Todos los artistas tienen algo en mente y lo dicen a través de sus obras”, dijo Héctor Vaca Cruz, de OBRA Collective y fotógrafo documental.

¿Dónde y cuándo ver las obras?

La exposición estará disponible en el Vapa Center hasta finales de marzo. La dirección es: 700 N. Tryon St., Charlotte, NC 28202.

Interesados en ver las fotografías pueden asistir gratuitamente de lunes a jueves de 9:00 a.m., viernes y sábado de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingos de 12:00 p.m. a 9:00 p.m. Además, pueden visitar las redes sociales, disponibles en el siguiente enlace, para conocer los próximos eventos gratuitos o convocatorias para creativos.