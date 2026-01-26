Despide el primer mes del año con eventos gratuitos enfocados en brindar recursos a la comunidad. Recibe medicamentos, un examen de salud gratis, ropa para tus niños, clases de inglés, información para apoyar a inmigrantes o tu negocio con este listado de eventos que te trae La Noticia del 27 de enero al 4 de febrero.
Comunidad
Conversación comunitaria: Impuestos, Inmigración y Bienestar Financiero
Las Bibliotecas de Charlotte, junto con otras organizaciones locales, invitan a un espacio informativo y abierto para conversar sobre temas que impactan directamente a la comunidad latina: como sus derechos financieros, cambios en las leyes de intercambio de información entre el IRS e inmigración, impuestos, entre otros temas.
- Fecha: martes 27 de enero
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
Entrenamiento para verificar a ICE
La organización sin fines de lucro, Carolina Migrant Network, llevará a cabo una clase en línea para brindar herramientas a la comunidad sobre cómo reportar de manera segura a funcionarios de inmigración y los operativos que se puedan llevar a cabo en Charlotte con su línea de emergencia: Comunidad Colectiva.
- Fecha: jueves 29 de enero
- Hora: 6:30 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Evento de bienvenida a inmigrantes en Charlotte
Este evento está dirigido a nuevos residentes que desean integrarse a la comunidad de Charlotte. Les permite conocer International House, los servicios de la ciudad y recursos en salud, educación y vivienda. Se ofrece en inglés y español. Además, tiene la oportunidad de registrarse para una consulta individualizada.
- Fecha: viernes 30 de enero
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: International House
- Dirección: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204
- Registro en el siguiente enlace.
Galería: Sigue empujando
Se trata de un evento de activismo a través del arte. Una exhibición en respuesta a las políticas actuales. En ella los artistas pueden colgar sus obras en la galería, presentándose a una de las dos sesiones. El arte debe poder instalarse por sí mismo con chinchetas (tachuelas) en paredes de yeso.
- Fecha de inauguración: viernes 30 de enero
- Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Goodyear Arts in Camp North End
- Dirección: 301 Camp Rd #200, Charlotte, NC 28206
Sesiones para colgar tus obras:
- jueves 29 de enero de 6:.00 p.m. a 8:00 p.m.
- viernes 30 de enero de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Observación: Se proporcionarán todas las chinchetas y la cinta, si requiere asistencia adicional para la instalación, contactar a amyhermanphoto@gmail.com
Ropa gratis para niños con “Flip the Fit”
Flip the ‘Fit es un intercambio de ropa gratis para niños. Durante el evento, las familias podrán llevarse hasta dos bolsas de compras llenas de ropa, sin necesidad de donar. Se trata de prendas para niños de 5 a 10 años. Además, habrá actividades como: laboratorio de slime, carreras de cohetes de globos, manualidades, estación de helados, cuentos, chocolate caliente y decoración de galletas.
- Fecha: sábado 31 de enero
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Grace Communion Steele Creek
- Dirección: 3120 Whitehall Park Dr, Charlotte, NC 28273
Salud
Examen de salud gratis
A través del programa Remarkable You de Novant Health, puedes recibir un examen biométrico gratuito y obtener educación sobre salud. Haz de tu salud una prioridad y verifica tu presión arterial actual, niveles de A1c, glucosa y colesterol en este evento.
- Fecha: miércoles 28 de enero
- Hora: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Medicina gratis en Charlotte
Se trata de una farmacia móvil gratuita que ofrece medicamentos de venta libre sin costo a personas de bajos ingresos. NC MedAssist, junto a otros socios comunitarios, estarán ofreciendo productos como: analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, alergias, digestión, vitaminas y medicinas para niños, entre otros.
- Fecha: El evento es el 31 de enero, pero el registro ya está abierto
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Greater Bethel AME Church
- Dirección: 5261 Ruth Dr, Charlotte, NC 28215
- Ordena tus medicinas en el siguiente enlace.
Clases de estiramiento
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.
- Fecha: sábado 31 de enero
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Educación, cursos y talleres
Taller: constitución legal de compañías
En este taller del Centro Hispano aprenderás los pasos claves para registrar tu empresa y asegurar el crecimiento de tu negocio con bases sólidas y dentro del marco legal.
- Fecha: jueves 29 de enero
- Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: virtual
- Registro en el siguiente enlace.
Grupos de conversación en la biblioteca de Charlotte
Practica tus habilidades de hablar y escuchar en inglés en un ambiente relajado de grupo. No hay conferencias, solo conversación y todos los estudiantes de inglés son bienvenidos.
- Fecha: jueves 29 de enero (intermedio)
- Horario: 11:00 a.m. a 12:00 pm.
- Lugar: South County Regional Library
- Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277
- Fecha: lunes 2 de febrero (ingés básico)
- Horario: 1:00 p.m. a 2:30 pm.
- Lugar: South County Regional Library
- Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277
- Fecha: lunes 2 de febrero (cualquier nivel)
- Horario: 6:00 p.m. a 7:00 pm.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo
La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés.
- Fecha: jueves 29 de enero
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.
Seminario: Cómo declarar los impuestos de su negocio
Aprenda a cumplir con sus obligaciones fiscales de forma práctica y efectiva con este seminario de Prospera. Conozca los conceptos básicos, requisitos legales y el proceso para presentar sus declaraciones correctamente en línea.
- Fecha: jueves 29 de enero
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: virtual
- Registro en el siguiente enlace.
Taller de conceptos básicos de computación
Aprende a utilizar el teclado, el ratón y obtenga información básica de términos y conceptos de informática con una clase orientada para personas sin o con poca experiencia en computación. La presentación incluirá subtítulos en español para quienes lo requieran.
- Fecha: sábado 31 de enero
- Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Lugar: Sugar Creek Library
- Dirección: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206
- Inscripción a través del siguiente enlace.
- Fecha: martes 3 de febrero
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 a.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Inscripción a través del siguiente enlace
- Costo: gratis
Zona de estudio para adolescentes
North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios.
- Fecha: domingo 1° de febrero
- Hora: 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: North County Regional Library
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807
Cultura y entretenimiento
Festival de marionetas Puppet Palooza
Se trata de una celebración gratuita y apta para toda la familia con títeres. Los niños podrán conocer a estos personajes, explorar una exhibición de una obra de teatro, disfrutar de un karaoke de títeres, crear a un personaje y llevarlo a casa.
- Fecha: sábado 31 de enero
- Hora: 9:45 a.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 E 7th St, Charlotte, NC 28202
Feria cultural del Año Nuevo Chino
La Feria Cultural del Año Nuevo Chino es un evento gratuito y familiar que celebra las tradiciones y costumbres chinas. Habrá manualidades, una sección de productos culturales del Festival de Primavera disponibles para la venta. Entre las actividades destacadas se encuentran la fabricación de linternas, caligrafía china, juegos tradicionales, y pintura de máscaras de la Ópera de Pekín.
- Fecha: sábado 31 de enero
- Hora: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: South Mecklenburg Presbyterian Church
- Dirección: 8601 Bryant Farms Rd, Charlotte, NC 28277
- Debe registrarse en el siguiente enlace