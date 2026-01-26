Despide el primer mes del año con eventos gratuitos enfocados en brindar recursos a la comunidad. Recibe medicamentos, un examen de salud gratis, ropa para tus niños, clases de inglés, información para apoyar a inmigrantes o tu negocio con este listado de eventos que te trae La Noticia del 27 de enero al 4 de febrero.

Comunidad

Conversación comunitaria: Impuestos, Inmigración y Bienestar Financiero Las Bibliotecas de Charlotte, junto con otras organizaciones locales, invitan a un espacio informativo y abierto para conversar sobre temas que impactan directamente a la comunidad latina: como sus derechos financieros, cambios en las leyes de intercambio de información entre el IRS e inmigración, impuestos, entre otros temas. Fecha : martes 27 de enero

: martes 27 de enero Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

Entrenamiento para verificar a ICE La organización sin fines de lucro, Carolina Migrant Network, llevará a cabo una clase en línea para brindar herramientas a la comunidad sobre cómo reportar de manera segura a funcionarios de inmigración y los operativos que se puedan llevar a cabo en Charlotte con su línea de emergencia: Comunidad Colectiva. Fecha : jueves 29 de enero

: jueves 29 de enero Hora : 6:30 p.m.

: 6:30 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscripción a través del siguiente enlace.

Evento de bienvenida a inmigrantes en Charlotte Este evento está dirigido a nuevos residentes que desean integrarse a la comunidad de Charlotte. Les permite conocer International House, los servicios de la ciudad y recursos en salud, educación y vivienda. Se ofrece en inglés y español. Además, tiene la oportunidad de registrarse para una consulta individualizada. Fecha : viernes 30 de enero

: viernes 30 de enero Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : International House

: International House Dirección : 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204

: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204 Registro en el siguiente enlace.

Galería: Sigue empujando Se trata de un evento de activismo a través del arte. Una exhibición en respuesta a las políticas actuales. En ella los artistas pueden colgar sus obras en la galería, presentándose a una de las dos sesiones. El arte debe poder instalarse por sí mismo con chinchetas (tachuelas) en paredes de yeso. Fecha de inauguración : viernes 30 de enero

: viernes 30 de enero Hora : 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : Goodyear Arts in Camp North End

: Goodyear Arts in Camp North End Dirección: 301 Camp Rd #200, Charlotte, NC 28206 Sesiones para colgar tus obras: jueves 29 de enero de 6:.00 p.m. a 8:00 p.m.

viernes 30 de enero de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Observación: Se proporcionarán todas las chinchetas y la cinta, si requiere asistencia adicional para la instalación, contactar a amyhermanphoto@gmail.com

Ropa gratis para niños con “Flip the Fit” Flip the ‘Fit es un intercambio de ropa gratis para niños. Durante el evento, las familias podrán llevarse hasta dos bolsas de compras llenas de ropa, sin necesidad de donar. Se trata de prendas para niños de 5 a 10 años. Además, habrá actividades como: laboratorio de slime, carreras de cohetes de globos, manualidades, estación de helados, cuentos, chocolate caliente y decoración de galletas. Fecha : sábado 31 de enero

: sábado 31 de enero Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Grace Communion Steele Creek

: Grace Communion Steele Creek Dirección: 3120 Whitehall Park Dr, Charlotte, NC 28273

Salud

Examen de salud gratis A través del programa Remarkable You de Novant Health, puedes recibir un examen biométrico gratuito y obtener educación sobre salud. Haz de tu salud una prioridad y verifica tu presión arterial actual, niveles de A1c, glucosa y colesterol en este evento. Fecha : miércoles 28 de enero

: miércoles 28 de enero Hora : 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Inscripción a través del siguiente enlace.

Medicina gratis en Charlotte Se trata de una farmacia móvil gratuita que ofrece medicamentos de venta libre sin costo a personas de bajos ingresos. NC MedAssist, junto a otros socios comunitarios, estarán ofreciendo productos como: analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, alergias, digestión, vitaminas y medicinas para niños, entre otros. Fecha : El evento es el 31 de enero, pero el registro ya está abierto

: El evento es el 31 de enero, pero el registro ya está abierto Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Greater Bethel AME Church

: Greater Bethel AME Church Dirección : 5261 Ruth Dr, Charlotte, NC 28215

: 5261 Ruth Dr, Charlotte, NC 28215 Ordena tus medicinas en el siguiente enlace.

Clases de estiramiento Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : sábado 31 de enero

: sábado 31 de enero Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Educación, cursos y talleres

Taller: constitución legal de compañías En este taller del Centro Hispano aprenderás los pasos claves para registrar tu empresa y asegurar el crecimiento de tu negocio con bases sólidas y dentro del marco legal. Fecha : jueves 29 de enero

: jueves 29 de enero Hora : 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : virtual

: virtual Registro en el siguiente enlace.

Grupos de conversación en la biblioteca de Charlotte Practica tus habilidades de hablar y escuchar en inglés en un ambiente relajado de grupo. No hay conferencias, solo conversación y todos los estudiantes de inglés son bienvenidos. Fecha : jueves 29 de enero (intermedio)

: jueves 29 de enero (intermedio) Horario : 11:00 a.m. a 12:00 pm.

: 11:00 a.m. a 12:00 pm. Lugar : South County Regional Library

: South County Regional Library Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277 Fecha : lunes 2 de febrero (ingés básico)

: lunes 2 de febrero (ingés básico) Horario : 1:00 p.m. a 2:30 pm.

: 1:00 p.m. a 2:30 pm. Lugar : South County Regional Library

: South County Regional Library Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277 Fecha : lunes 2 de febrero (cualquier nivel)

: lunes 2 de febrero (cualquier nivel) Horario : 6:00 p.m. a 7:00 pm.

: 6:00 p.m. a 7:00 pm. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 29 de enero

: jueves 29 de enero Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Seminario: Cómo declarar los impuestos de su negocio Aprenda a cumplir con sus obligaciones fiscales de forma práctica y efectiva con este seminario de Prospera. Conozca los conceptos básicos, requisitos legales y el proceso para presentar sus declaraciones correctamente en línea. Fecha : jueves 29 de enero

: jueves 29 de enero Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : virtual

: virtual Registro en el siguiente enlace.

Taller de conceptos básicos de computación Aprende a utilizar el teclado, el ratón y obtenga información básica de términos y conceptos de informática con una clase orientada para personas sin o con poca experiencia en computación. La presentación incluirá subtítulos en español para quienes lo requieran. Fecha : sábado 31 de enero

: sábado 31 de enero Hora : 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Lugar : Sugar Creek Library

: Sugar Creek Library Dirección : 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206

: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206 Inscripción a través del siguiente enlace. Fecha : martes 3 de febrero

: martes 3 de febrero Hora : 6:00 p.m. a 7:30 a.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 a.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Inscripción a través del siguiente enlace

a través del siguiente enlace Costo: gratis

Zona de estudio para adolescentes North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios. Fecha : domingo 1° de febrero

: domingo 1° de febrero Hora : 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807

Cultura y entretenimiento

Festival de marionetas Puppet Palooza Se trata de una celebración gratuita y apta para toda la familia con títeres. Los niños podrán conocer a estos personajes, explorar una exhibición de una obra de teatro, disfrutar de un karaoke de títeres, crear a un personaje y llevarlo a casa. Fecha : sábado 31 de enero

: sábado 31 de enero Hora : 9:45 a.m. a 4:00 p.m.

: 9:45 a.m. a 4:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección: 300 E 7th St, Charlotte, NC 28202