Charlotte ofrece una agenda llena de actividades gratuitas y accesibles para todos entre el 23 y el 30 de abril. Desde eventos comunitarios como clases y entrenamientos hasta celebraciones culturales, talleres de salud, y hasta ropa y comida sin costo. No importa tu interés, hay algo para ti y tu familia. Descubre todo lo que está pasando esta semana y no dejes pasar ninguna oportunidad con este listado de eventos que La Noticia tiene para ti.

Comunidad

Comida gratis Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita, ni mostrar ninguna identificación. Fecha : jueves 23 de abril

: jueves 23 de abril Hora : 4:00 p.m. a 7:00 p.m

: 4:00 p.m. a 7:00 p.m Lugar : Hope Street Food Pantry

: Hope Street Food Pantry Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269

Entrenamiento para verificar a ICE La organización sin fines de lucro, Carolina Migrant Network, llevará a cabo una clase en línea para brindar herramientas a la comunidad sobre cómo reportar de manera segura a funcionarios de inmigración y los operativos que se puedan llevar a cabo en Charlotte con su línea de emergencia: Comunidad Colectiva. Fecha : jueves 23 de abril

: jueves 23 de abril Hora : 6:30 p.m.

: 6:30 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscripción a través del siguiente enlace.

Vestidos, trajes y accesorios gratis para la graduación Con el objetivo de ayudar a las adolescentes a encontrar un vestido especial para su noche de graduación, Lydia’s Prom Closet ofrece una gran variedad de vestidos, trajes y accesorios completamente gratis. Este servicio incluye: vestidos de todos los estilos, tamaños y colores, así como trajes, camisas y zapatos para chicos, además de joyería y otros accesorios. Fecha : sábado 25 de abril

: sábado 25 de abril Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

9:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar: Lydia’s Prom Closet

Lydia’s Prom Closet Dirección: 14835 N Old Statesville Rd, Huntersville, NC 28078

Clase de preparación para el examen de ciudadanía A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg, ofrecerán apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente. Fecha : lunes 27 de abril

: lunes 27 de abril Hora : 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Evento en línea (Zoom)

: Evento en línea (Zoom) Inscripción : Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.

: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes. Costo: gratis

Jornada de ID Comunitario La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición. Fecha : jueves 30 de abril

: jueves 30 de abril Hora : 12:30 p.m. a 2:30 p.m.

: 12:30 p.m. a 2:30 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Es necesario contactar al 704-531-3848, visitar el siguiente enlace o acudir a la sede de la Coalición para inscribirse.

Salud

Clases de estiramiento y fuerza Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, están llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : jueves 23 de abril

: jueves 23 de abril Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210 Fecha : sábado 25 de abril

: sábado 25 de abril Hora : 10:30 a.m.

: 10:30 a.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Arte, cultura y entretenimiento

Celebración del Día del Idioma El Día de la Lengua Española es una ocasión para celebrar la rica identidad cultural de los países hispanohablantes. Este evento especial también invita a honrar nuestras raíces y compartir la belleza del español. Fecha : sábado 25 de abril

: sábado 25 de abril Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : UNC Charlotte (Edificio Fretwekk) Salón 100

: UNC Charlotte (Edificio Fretwekk) Salón 100 Dirección : 9201 University City Blvd, Charlotte, NC 28223

: 9201 University City Blvd, Charlotte, NC 28223 Costo: gratis

Festival: Imagina y salta por el autismo La organización sin fines de lucro Aventura Consciente te invita a un evento familiar único para crear conciencia sobre el autismo y celebrar la neurodiversidad en las Carolinas. Se trata de un festival inclusivo que incluirá casas inflables, pista de obstáculos, carros chocones, camiones de comida y vendedores locales. Fecha : sábado 25 de abril

: sábado 25 de abril Hora : 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Lugar : Imagine Church

: Imagine Church Dirección : 5501 Hwy 55 E, Clover, SC 29710

: 5501 Hwy 55 E, Clover, SC 29710 Costo: gratis