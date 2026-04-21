Charlotte ofrece una agenda llena de actividades gratuitas y accesibles para todos entre el 23 y el 30 de abril. Desde eventos comunitarios como clases y entrenamientos hasta celebraciones culturales, talleres de salud, y hasta ropa y comida sin costo. No importa tu interés, hay algo para ti y tu familia. Descubre todo lo que está pasando esta semana y no dejes pasar ninguna oportunidad con este listado de eventos que La Noticia tiene para ti.
Comunidad
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita, ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: jueves 23 de abril
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m
- Lugar: Hope Street Food Pantry
- Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269
Entrenamiento para verificar a ICE
La organización sin fines de lucro, Carolina Migrant Network, llevará a cabo una clase en línea para brindar herramientas a la comunidad sobre cómo reportar de manera segura a funcionarios de inmigración y los operativos que se puedan llevar a cabo en Charlotte con su línea de emergencia: Comunidad Colectiva.
- Fecha: jueves 23 de abril
- Hora: 6:30 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Vestidos, trajes y accesorios gratis para la graduación
Con el objetivo de ayudar a las adolescentes a encontrar un vestido especial para su noche de graduación, Lydia’s Prom Closet ofrece una gran variedad de vestidos, trajes y accesorios completamente gratis. Este servicio incluye: vestidos de todos los estilos, tamaños y colores, así como trajes, camisas y zapatos para chicos, además de joyería y otros accesorios.
- Fecha: sábado 25 de abril
- Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Lydia’s Prom Closet
- Dirección: 14835 N Old Statesville Rd, Huntersville, NC 28078
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg, ofrecerán apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 27 de abril
- Hora: 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Jornada de ID Comunitario
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición.
- Fecha: jueves 30 de abril
- Hora: 12:30 p.m. a 2:30 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Es necesario contactar al 704-531-3848, visitar el siguiente enlace o acudir a la sede de la Coalición para inscribirse.
Salud
Clases de estiramiento y fuerza
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, están llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.
- Fecha: jueves 23 de abril
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
- Fecha: sábado 25 de abril
- Hora: 10:30 a.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Arte, cultura y entretenimiento
Celebración del Día del Idioma
El Día de la Lengua Española es una ocasión para celebrar la rica identidad cultural de los países hispanohablantes. Este evento especial también invita a honrar nuestras raíces y compartir la belleza del español.
- Fecha: sábado 25 de abril
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: UNC Charlotte (Edificio Fretwekk) Salón 100
- Dirección: 9201 University City Blvd, Charlotte, NC 28223
- Costo: gratis
Festival: Imagina y salta por el autismo
La organización sin fines de lucro Aventura Consciente te invita a un evento familiar único para crear conciencia sobre el autismo y celebrar la neurodiversidad en las Carolinas. Se trata de un festival inclusivo que incluirá casas inflables, pista de obstáculos, carros chocones, camiones de comida y vendedores locales.
- Fecha: sábado 25 de abril
- Hora: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Imagine Church
- Dirección: 5501 Hwy 55 E, Clover, SC 29710
- Costo: gratis
Festival por el Día de los Niños y los Libros
Únete a la celebración del Día de los Niños y el Día del Libro con un evento organizado en ImaginOn, donde habrá actividades culturales para los más pequeños, cuentos, obras de teatro infantiles, un espectáculo de marionetas y libros gratis.
- Fecha: sábado 25 de abril
- Hora: 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 E 7th St, Charlotte, NC 28202
- Costo: gratis