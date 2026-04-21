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Charlotte ofrece una agenda llena de actividades gratuitas y accesibles para todos entre el 23 y el 30 de abril. Desde eventos comunitarios como clases y entrenamientos hasta celebraciones culturales, talleres de salud, y hasta ropa y comida sin costo. No importa tu interés, hay algo para ti y tu familia. Descubre todo lo que está pasando esta semana y no dejes pasar ninguna oportunidad con este listado de eventos que La Noticia tiene para ti.

Comunidad 

Comida gratis

Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita, ni mostrar ninguna identificación. 

  • Fecha: jueves 23 de abril
  • Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m
  • Lugar: Hope Street Food Pantry
  • Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269

Entrenamiento para verificar a ICE

La organización sin fines de lucro, Carolina Migrant Network, llevará a cabo una clase en línea para brindar herramientas a la comunidad sobre cómo reportar de manera segura a funcionarios de inmigración y los operativos que se puedan llevar a cabo en Charlotte con su línea de emergencia: Comunidad Colectiva.

  • Fecha: jueves 23 de abril
  • Hora: 6:30 p.m. 
  • Lugar: En línea
  • Inscripción a través del siguiente enlace.

Vestidos, trajes y accesorios gratis para la graduación

Con el objetivo de ayudar a las adolescentes a encontrar un vestido especial para su noche de graduación, Lydia’s Prom Closet ofrece una gran variedad de vestidos, trajes y accesorios completamente gratis. Este servicio incluye: vestidos de todos los estilos, tamaños y colores, así como trajes, camisas y zapatos para chicos, además de joyería y otros accesorios.

  • Fecha: sábado 25 de abril
  • Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Lugar: Lydia’s Prom Closet
  • Dirección: 14835 N Old Statesville Rd, Huntersville, NC 28078

Clase de preparación para el examen de ciudadanía

A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg, ofrecerán apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.

  • Fecha: lunes 27 de abril 
  • Hora: 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
  • Lugar: Evento en línea (Zoom)
  • Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
  • Costo: gratis

Jornada de ID Comunitario

La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición.

  • Fecha: jueves 30 de abril
  • Hora: 12:30 p.m. a 2:30 p.m.
  • Lugar: Coalición Latinoamericana
  • Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
  • Costo: $40
  • Es necesario contactar al 704-531-3848, visitar el siguiente enlace o acudir a la sede de la Coalición para inscribirse.

Salud

Clases de estiramiento y fuerza 

Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, están llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.

  • Fecha: jueves 23 de abril
  • Hora: 5:30 p.m. 
  • Lugar: St Andrew's United Methodist
  • Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
  • Fecha: sábado 25 de abril
  • Hora: 10:30 a.m.
  • Lugar: Coalición Latinoamericana
  • Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Arte, cultura y entretenimiento

Celebración del Día del Idioma

El Día de la Lengua Española es una ocasión para celebrar la rica identidad cultural de los países hispanohablantes. Este evento especial también invita a honrar nuestras raíces y compartir la belleza del español.

  • Fecha: sábado 25 de abril
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Lugar: UNC Charlotte (Edificio Fretwekk) Salón 100
  • Dirección: 9201 University City Blvd, Charlotte, NC 28223
  • Costo: gratis

Festival: Imagina y salta por el autismo

La organización sin fines de lucro Aventura Consciente te invita a un evento familiar único para crear conciencia sobre el autismo y celebrar la neurodiversidad en las Carolinas. Se trata de un festival inclusivo que incluirá casas inflables, pista de obstáculos, carros chocones, camiones de comida y vendedores locales.

  • Fecha: sábado 25 de abril
  • Hora: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Lugar: Imagine Church
  • Dirección: 5501 Hwy 55 E, Clover, SC 29710
  • Costo: gratis

Festival por el Día de los Niños y los Libros

Únete a la celebración del Día de los Niños y el Día del Libro con un evento organizado en ImaginOn, donde habrá actividades culturales para los más pequeños, cuentos, obras de teatro infantiles, un espectáculo de marionetas y libros gratis.

  • Fecha: sábado 25 de abril
  • Hora: 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
  • Lugar: ImaginOn
  • Dirección: 300 E 7th St, Charlotte, NC 28202
  • Costo: gratis

Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.