La alcaldesa Vi Lyles aseguró una victoria aplastante en las elecciones locales de Charlotte Mecklenburg, obteniendo el 70 % de los votos frente al 25 % de la republicana Terrie Donovan, según los resultados no oficiales, con casi el total de los votos contados por la Junta Electoral. El candidato libertario Rob Yates quedó en tercer lugar con 3.6 %.

Con esta victoria, Lyles se consolida como una de las figuras más influyentes del Partido Demócrata en Carolina del Norte, en una ciudad que no elige a un alcalde republicano desde Pat McCrory, quien ocupó el cargo de 1995 a 2009.

Pese a las controversias de los últimos dos años —incluido el asesinato de Iryna Zarutska en el tren ligero Lynx Blue Line y un acuerdo de $305,000 con el exjefe de policía Johnny Jennings—, la popularidad de Lyles se mantuvo sólida. En 2023 ya había ganado con un 74% de apoyo.

Aumento de impuestos para financiar transporte público

Además de su reelección, Lyles celebró otro triunfo: la aprobación del referéndum para aumentar en un 1 % los impuestos sobre ventas, para financiar un plan de transporte público, una medida que impulsó durante años y que permitirá invertir miles de millones de dólares en carreteras, autobuses y trenes.

Los demócratas dominan las elecciones en el Concejo de Charlotte

Los candidatos demócratas Dimple Ajmera, Victoria Watlington, James “Smuggie” Mitchell y LaWana Slack-Mayfield retuvieron los cuatro escaños generales (at-large) del Concejo Municipal.

El republicano Edwin Peacock III, último miembro de su partido en tener un escaño general (2011), terminó quinto con solo 10 % de los votos.

Resultados por distrito

Uno de los resultados más relevantes fue el de Kimberly Owens, que hizo historia al convertirse en la primera demócrata en ganar el escaño del Distrito 6 del Concejo de la Ciudad de Charlotte.

Distrito 1: Dante Anderson (D, sin oposición)



Dante Anderson (D, sin oposición) Distrito 2: Malcolm Graham (D, sin oposición)



Malcolm Graham (D, sin oposición) Distrito 3: Joi Mayo (D) 73.7 % – James Bowers (R) 15.8 % – Robin Emmons (I) 10 %



Joi Mayo (D) 73.7 % – James Bowers (R) 15.8 % – Robin Emmons (I) 10 % Distrito 4: Renee Johnson (D, sin oposición)



Renee Johnson (D, sin oposición) Distrito 5: J.D. Mazuera Arias (D, sin oposición)



J.D. Mazuera Arias (D, sin oposición) Distrito 6: Kimberly Owens (D) 56 % – Krista Bokhari (R) 43 %



Kimberly Owens (D) 56 % – Krista Bokhari (R) 43 % Distrito 7: Ed Driggs (R, sin oposición)



Renovación en la Junta Escolar

Casi la mitad de los miembros de la Junta de Educación de Charlotte-Mecklenburg (CMS) serán nuevos el próximo año. Seis de los nueve asientos estaban en disputa y los candidatos respaldados por el Partido Demócrata ganaron los seis.

Distrito 1: Charlitta Hatch (44.8 %) derrotó a la actual titular del cargo Melissa Easley (25.6 %) y a Bill Fountain (29 %).



Charlitta Hatch (44.8 %) derrotó a la actual titular del cargo (25.6 %) y a (29 %). Distrito 2: Shamaiye Haynes (74.5 %) venció a Juanrique Hall (24 %).



Shamaiye Haynes (74.5 %) venció a (24 %). Distrito 3: Dee Rankin (sin oposición).



Dee Rankin (sin oposición). Distrito 4: Stephanie Sneed (62.7 %) mantuvo su escaño frente a Robert Edwards (18.6 %) y Jillian King (17.6 %).



Stephanie Sneed (62.7 %) mantuvo su escaño frente a (18.6 %) y (17.6 %). Distrito 5: Cynthia Stone (56.8 %) derrotó a la republicana Lisa Cline (42.5 %).



Cynthia Stone (56.8 %) derrotó a la republicana (42.5 %). Distrito 6: Anna London (49.8 %) ganó a Justin Shealy (26 %) y Toni Emehel (23 %).



Los miembros de la Junta: Thelma Byers-Bailey y Summer Nunn no buscaron la reelección y fueron reemplazadas por Haynes y London, respectivamente.