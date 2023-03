Con solo ocho meses de haberse mudado a Charlotte, Álex Rodríguez de la Cruz se convirtió en el ganador del tercer puesto en presentación digital en el Concurso Dr. Martin Luther King Jr 2022-2023 del Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS).

El estudiante de quinto grado en la Escuela Primaria McAlpine nació en Santo Domingo (República Dominicana), donde vivía con sus padres, July y Jonattan, y sus dos hermanos, Celeste y Luis. En junio del 2022, su padre recibió una oferta de trabajo en Charlotte y la familia se mudó.

Para los padres de Álex, llegar a Estados Unidos no solo iba a ser beneficioso para la estabilidad de la familia, sino también para ofrecerle un mejor futuro a sus hijos en el tema de la educación. July es ingeniera industrial graduada Magna Cum Laude en su país y Jonattan se graduó en administración de empresas. Para ambos, estudiar es uno de los valores más importantes que buscan transmitir a sus hijos.

La familia Rodríguez de la Cruz se mudó de República Dominicana a Charlotte hace 8 meses. Para los padres, fue una opción para darle un mejor futuro a sus hijos (Foto cortesía).

“Para nosotros la educación es importante y fue una de las razones por la cuales tomamos la decisión de emigrar. Pudimos quedarnos allá y que mi esposo trabajara aquí, pero la oportunidad que esta mudanza le puede brindar a los niños es infinita. Entonces, sin pensarlo mucho, decidimos aceptar este sacrificio y hacer todo este proceso. Esta es la verdadera herencia que podemos darle a nuestros hijos”, comentó July de la Cruz a La Noticia.

Álex aceptó el desafío de participar en un concurso en inglés

El niño de 11 años ya había tenido contacto con el inglés en una escuela de República Dominicana. Sin embargo, fue en Charlotte cuando debió esforzarse y aprender 100 % en inglés.

“Ahora me siento bastante tranquilo porque me he acostumbrado y he podido hacer nuevos amigos. Me estoy acostumbrando a hablar y escuchar el inglés y a las cosas, porque en República Dominicana las cosas eran distintas. Las distancias y la naturaleza son diferentes, hasta los animales que se ven en la calle son distintos”, comentó Álex.

El 21 de noviembre del 2022 se anunció en su escuela la posibilidad de participar en el Concurso distrital Dr. Martin Luther King Jr 2022-2023. Una competencia que se ha llevado a cabo en CMS desde hace más de 20 años y que permite a estudiantes latinos participar en español o de manera bilingüe. Sin embargo, Álex aceptó este desafío y lo cumplió en inglés. En ese momento, solo tenía cinco meses en su nuevo país.

Para su sorpresa, el 13 de enero de este 2023 la familia fue notificada de que Álex consiguió el tercer puesto por su presentación audiovisual sobre su aprendizaje del discurso de Martin Luther King “¿Cuál es el plan de tu vida?”.

“Al principio me sentí confundido porque no pensé que ese video iba a tener tanto éxito, porque no fue practicado sino natural, pero me sentí bien, como que había hecho algo bueno y cuando supe que gané en tercer lugar, esto me hizo sentir bastante afortunado y orgulloso”, comentó.

Gracias al concurso, Álex aprendió a no rendirse

El concurso del CMS se efectuó en conmemoración al Dr. Martin Luther King, Jr. Este año, la competición para el salón de Álex era presentar una reflexión sobre el discurso ¿Cuál es el plan de tu vida?, el cual fue pronunciado por el defensor de los derechos humanos en Filadelfia el 26 de octubre de 1967 en la escuela secundaria Barratt Junior High School.

“Sé un arbusto si no puedes ser un árbol. Si no puedes ser una carretera, solo sé un sendero. Si no puedes ser un sol, sé una estrella. Porque no es por el tamaño que ganas o fracasas. Sé lo mejor de lo que seas”, fue el discurso que Álex debió analizar.

“Este concurso se trataba sobre el discurso de Martin Luther King Jr. de no importa que tan grande eres, sino de la determinación. Lo que he aprendido de este poema es que nunca te rindas en lo que quieras ser. Si comienzas con lo fácil, por ejemplo, con las matemáticas, no debes comenzar con lo más complicado, sino con los números básicos. Es básicamente eso”, comentó el niño.

Para el niño, lo más difícil de migrar a Estados Unidos ha sido dejar atrás a sus primos y sus amigos. Sin embargo, se mantiene aún en contacto con ellos y se dedicó a nuevos hobbies para ampliar sus gustos.

Además de sus clases y las tutorías adicionales que recibe, tiene nuevas aficiones como clases para tocar la batería, hacer figuras con legos, leer libros de historia y se encuentra aprendiendo el idioma alemán por su cuenta.