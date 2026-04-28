Si estás buscando mejorar tu inglés o prepararte para el examen de ciudadanía, Charlotte ofrece una serie de clases gratuitas que se adaptan a todos los niveles y necesidades. Desde clases de conversación en inglés hasta cursos de ESL (Inglés como Segundo Idioma) y sesiones para la preparación del examen de ciudadanía, hay oportunidades para quienes desean dar este paso con recursos gratis.
Clase de conversación de inglés para todos los niveles
Practica tus habilidades de hablar y escuchar en inglés en un ambiente relajado de grupo. No hay conferencias, solo conversación, y todos los estudiantes de inglés son bienvenidos.
- Fecha: jueves 30 de abril
- Horario: 12:00 p.m. a 1:00 pm.
- Lugar: South County Regional
- Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277
- Fecha: jueves 23 de abril
- Horario: 11:00 a.m. a 12:15 pm.
- Inscripción en el siguiente enlace
- Lugar: Pineville Library
- Dirección: 505 Main St. Suite 100, Pineville
- Fecha: lunes 4 de mayo
- Horario: 1:00 p.m. a 2:30 pm.
- Lugar: South County Regional
- Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277
- Fecha: lunes 4 de mayo
- Horario: 6:00 p.m. a 7:00 pm.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Fecha: martes 5 de mayo
- Horario: 5:45 p.m. a 6:45 pm.
- Inscripción en el siguiente enlace
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
International House: Un espacio gratuito para aprender inglés
International House ofrece clases de inglés diseñadas para ayudar a los inmigrantes a mejorar sus habilidades lingüísticas, facilitando su integración en la comunidad y mejorando sus oportunidades laborales y educativas. Estas se dividen en diferentes niveles y son 100 % gratuitas.
- Horarios: 9:30 a.m. a 11:30 a.m. o 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Días: de lunes a jueves. Los días varían según el nivel designado
- Inicio de clases: Ciclo 2 (del 4 de mayo al 9 de julio). Ciclo 3 (14 de septiembre al 19 de noviembre)
- Observación: Es necesario realizar un registro y prueba virtual de nivelación a través del siguiente enlace. Y luego asistir a una orientación.
- Las clases son en las instalaciones de International House, en 1611 East 7th Street, Charlotte, NC 28204.
Actualmente, la institución se encuentra aliada con las bibliotecas de Charlotte Mecklenburg, en donde ofrecen clases en diferentes horarios y ubicaciones. Una de ellas es:
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Horario: de lunes a jueves de 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Inicio: del 4 de mayo al 9 de julio
- Orientación: jueves 30 de abril de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Inscripción en el siguiente enlace.
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
En esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 4 de mayo
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Clases gratuitas de ESL
International House, en colaboración con la Biblioteca Charlotte Mecklenburg, ofrecerá clases de inglés (ESL) gratuitas para todos los niveles. Las clases presenciales se impartirán dos veces por semana en la tarde, cubriendo una variedad de temas a lo largo de cada sesión de 8 semanas.
- Fecha: lunes 4 de mayo
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: South Boulevard (Group Study Room)
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Para más información, llame al 7034-333-8099