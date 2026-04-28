Si estás buscando mejorar tu inglés o prepararte para el examen de ciudadanía, Charlotte ofrece una serie de clases gratuitas que se adaptan a todos los niveles y necesidades. Desde clases de conversación en inglés hasta cursos de ESL (Inglés como Segundo Idioma) y sesiones para la preparación del examen de ciudadanía, hay oportunidades para quienes desean dar este paso con recursos gratis.

Clase de conversación de inglés para todos los niveles Practica tus habilidades de hablar y escuchar en inglés en un ambiente relajado de grupo. No hay conferencias, solo conversación, y todos los estudiantes de inglés son bienvenidos. Fecha : jueves 30 de abril

: jueves 30 de abril Horario : 12:00 p.m. a 1:00 pm.

: 12:00 p.m. a 1:00 pm. Lugar : South County Regional

: South County Regional Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277

Fecha : jueves 23 de abril

: jueves 23 de abril Horario : 11:00 a.m. a 12:15 pm.

: 11:00 a.m. a 12:15 pm. Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Lugar : Pineville Library

: Pineville Library Dirección: 505 Main St. Suite 100, Pineville Fecha : lunes 4 de mayo

: lunes 4 de mayo Horario : 1:00 p.m. a 2:30 pm.

: 1:00 p.m. a 2:30 pm. Lugar : South County Regional

: South County Regional Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277 Fecha : lunes 4 de mayo

: lunes 4 de mayo Horario : 6:00 p.m. a 7:00 pm.

: 6:00 p.m. a 7:00 pm. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Fecha : martes 5 de mayo

: martes 5 de mayo Horario : 5:45 p.m. a 6:45 pm.

: 5:45 p.m. a 6:45 pm. Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

International House: Un espacio gratuito para aprender inglés

International House ofrece clases de inglés diseñadas para ayudar a los inmigrantes a mejorar sus habilidades lingüísticas, facilitando su integración en la comunidad y mejorando sus oportunidades laborales y educativas. Estas se dividen en diferentes niveles y son 100 % gratuitas.

Horarios : 9:30 a.m. a 11:30 a.m. o 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 9:30 a.m. a 11:30 a.m. o 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Días : de lunes a jueves. Los días varían según el nivel designado

: de lunes a jueves. Los días varían según el nivel designado Inicio de clases : Ciclo 2 (del 4 de mayo al 9 de julio). Ciclo 3 (14 de septiembre al 19 de noviembre)

: Ciclo 2 (del 4 de mayo al 9 de julio). Ciclo 3 (14 de septiembre al 19 de noviembre) Observación : Es necesario realizar un registro y prueba virtual de nivelación a través del siguiente enlace. Y luego asistir a una orientación.

: Es necesario realizar un registro y prueba virtual de nivelación a través del siguiente enlace. Y luego asistir a una orientación. Las clases son en las instalaciones de International House, en 1611 East 7th Street, Charlotte, NC 28204.

Actualmente, la institución se encuentra aliada con las bibliotecas de Charlotte Mecklenburg, en donde ofrecen clases en diferentes horarios y ubicaciones. Una de ellas es:

Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Horario : de lunes a jueves de 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: de lunes a jueves de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Inicio : del 4 de mayo al 9 de julio

: del 4 de mayo al 9 de julio Orientación : jueves 30 de abril de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

: jueves 30 de abril de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Inscripción en el siguiente enlace.

Clase de preparación para el examen de ciudadanía En esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente. Fecha : lunes 4 de mayo

: lunes 4 de mayo Hora : de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Evento en línea (Zoom)

: Evento en línea (Zoom) Inscripción : Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.

: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes. Costo: gratis