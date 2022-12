No todos los síntomas son verdaderos indicativos de que es necesario acudir a un hospital, específicamente a la sala de emergencias, que suelen saturarse en época de frío, pero no con casos que merezcan una atención de este tipo. Es por ello que el Departamento de Salud Pública del condado de Mecklenburg, entregó una serie de recomendaciones de las situaciones que se deben evaluar previo a una salida de emergencia a un hospital.

El director del Departamento de Salud, Dr. Raynard Washington, destacó que solo las condiciones severas son un indicativo de que urge atención fuera del hogar. Entre estas mencionó:

Problemas respiratorios,

Dolor en el pecho

O padecer de alguna enfermedad crónica.

“Sabemos que los hospitales están llenos y esto puede ser muy estresante, porque tienen que esperar por un largo tiempo, pero la recomendación es ir si tienen algunos de estos síntomas severos. Es mejor ir hasta que se sientan bien y luego recuperarse en casa. Es mejor que quedarse en casa y complicarse”, comentó.

El frío invierno, el enemigo de las salas de emergencias

Washington advirtió sobre la presencia de ciertos virus respiratorios (como el Covid-19 y la Influenza), durante la época festiva navideña y el invierno. Aclaró que actualmente existe una “mejora significativa” en casos de hospitalizaciones por este tipo de enfermedades.

“Hemos estado viendo un aumento de pacientes en los hospitales por Covid-19. Hemos visto que esto está subiendo, pero aún están en un nivel relativamente bajo en la carga para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En tanto a esto, nos mantenemos en categoría baja. Respecto a la gripe, ha habido una mejoría en las últimas dos semanas y esperamos que estos números continúen mejorando”, señaló el director de salud.

Según los datos publicados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés), desde el pasado 8 de octubre se han reportado 78 muertes asociadas al virus de la influenza. Dos de estas se trataron de menores de edad.

Además, el reporte del 3 al 10 de diciembre del 2022 indica la presencia de siete virus respiratorios. En este lapso se reportó 1,858 casos de influenza, 1,357 de Covid-19, 337 reportes de virus respiratorio sincitial, 253 infecciones por rinovirus, 56 de adenovirus, 38 de metapneumovirus humano (MPVh) y 66 de parainfluenza.

¿Cómo evitar saturar los servicios de los hospitales?

“Reconozco que existe la preocupación sobre ciertos tipos de lugares, pero animo a la comunidad a que hagan uso a los diferentes servicios de urgencia con los cuales cuenta la comunidad, sobre todo como una primera opción. Pero si tiene síntomas como problemas respiratorios o dolor en el pecho, condiciones que son más severas, en estos casos, busque un hospital para ser atendido”, señaló Washington.

Aunque el director del Departamento de Salud aclaró que “es mejor recibir atención médica que no recibirla”, también invitó a la comunidad a optar por la prevención y entregó las siguientes recomendaciones:

Vacunarse contra el Covid-19 y la gripe, ya que ambas inmunizaciones pueden ser administradas al mismo tiempo. Se recomiendan a partir de los 6 meses. Practique una buena higiene. Lávese las manos, cúbrase al toser o estornudar y utilice una mascarilla para reducir la propagación. “La recomendación es que si las personas se van a reunir en un grupo grande, que continúen utilizando sus mascarillas”, insistió el director de salud. Tome una prueba de virus respiratorios antes de viajar y reunirse, especialmente si estará con personas de alto riesgo. Quédate en casa si estás enfermo. Si da positivo a algún virus o se siente enfermo, quédese en casa para evitar propagar el virus a otras personas. Sobre este punto, Washington comentó: “Es posible que una persona tenga covid y gripe al mismo tiempo. No tenemos un número específico de cuántos casos ha habido, pero sí es algo que se ha visto dentro de nuestra comunidad”.

Telemedicina: un programa para el tratamiento de Covid-19

Durante el informe sobre el estatus de las enfermedades respiratorias en la comunidad, el director del Departamento de Salud del condado de Mecklenburg dio a conocer el lanzamiento del programa de Telemedicina. Esta es una alternativa destinada a aumentar el acceso a tratamiento de pacientes con coronavirus, evitando así tener que acudir a un hospital.

Se trata de un programa lanzado por el NCDHHS en asociación con StarMed Healthcare para aquellas personas que den positivo en la prueba de Covid-19, en particular, aquellas que no tengan seguro o no tengan un médico de atención primaria.

Las citas gratuitas para evaluar la elegibilidad para este programa estarán disponibles, mientras los fondos lo permitan, para los habitantes de Carolina del Norte que hayan dado positivo por Covid-19 con una prueba en el hogar u otro método. Para programar una cita, visite el siguiente enlace o llame al 704-941-6000.

Las consultas pueden realizarse los siete días de la semana desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Este servicio de detección de telemedicina está disponible independientemente del estado del seguro y no se requieren identificaciones. Si tiene seguro, StarMed Healthcare facturará a su plan de salud y NCDHHS pagará cualquier saldo adicional. Si no tiene seguro, no se le cobrará por su cita. Las píldoras antivirales orales están disponibles sin costo alguno para el paciente.

Las citas de telemedicina a través del formulario de registro de StarMed estarán disponibles en inglés y español.