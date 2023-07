En Charlotte los veranos pueden ser cálidos y bochornosos y ahora que estamos en esta temporada, te decimos cuál es el clima que se espera en promedio para el resto del año.

Desde principios de mayo y hasta mediados de junio pueden sentirse las temperaturas más altas, que disminuyen desde agosto y hasta principios de octubre.

¿Cuándo empieza y termina el calor en Charlotte?

La temporada calurosa dura 3.7 meses, del 26 de mayo al 15 de septiembre y la temperatura máxima promedio es de 27° C. El mes más cálido es julio, con una temperatura máxima promedio de 31° C y mínima de 21° C.

¿Qué tipo de clima hay en Charlotte?

El clima de la ciudad es subtropical húmedo, es decir que hay veranos calurosos e inviernos no tan fríos con temperaturas anuales promedio que van de los 12° C a los 29 °C. Este tipo de clima también significa que las cuatro estaciones están marcadas.

¿Cuándo es la temporada de lluvias en Charlotte?

La temporada de lluvias en la ciudad puede durar 3.5 meses, del 14 de mayo hasta el 31 de agosto, aunque el mes con más lluvia en promedio es julio, con un aproximado de 13.1 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación.

Temporada de nevadas en Charlotte: ¿de cuándo a cuándo es?

Las nevadas llegan por lo general en enero y febrero, aunque ha habido excepciones en que también ocurren en marzo. Las nevadas pueden suceder desde inicios de diciembre hasta inicios de marzo, de acuerdo con WeathersPark.

Frío en Charlotte: esta es la temporada para protegerte

La temporada fresca en el estado dura tres meses y va del 28 de noviembre al 27 de febrero con temperaturas máximas promedio de 15° C. El mes más frío es enero con una temperatura mínima promedio de 1° C y máxima de 11° C.

