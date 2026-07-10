La Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos de América llevará a cabo una jornada móvil en Charlotte el domingo 12 de julio en la granja urbana Pascuales Farm. Esta se encuentra ubicada en 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215. Los servicios se ofrecerán de 9:30 a.m. a 5:00 p.m.

Esta es la primera vez que la granja realiza un consulado móvil, gracias al apoyo de Enlace Dominicano. En el evento, los dominicanos podrán realizar distintos trámites como:

Renovación de pasaporte

Solicitar antecedentes penales dominicanos

dominicanos Poderes y autorizaciones

¿Cómo pedir cita?

Puede pedir su cita; visite el siguiente enlace. Allí también podrá seleccionar ser atendido con prioridad si se trata de un adulto mayor, tiene alguna discapacidad, está embarazada o si está en situación de emergencia consular.

También puede escribir un correo a bfernandez@drembassyusa.org o serviciosconsulares@drembassyusa.org para más información.

La cita debe hacerla la persona interesada, ya que es necesario brindar datos personales. Esta cita no es transferible. Además, si se trata de trámites para grupos familiares, debe llenarse el formulario por cada persona.

¿Cuáles son los requisitos para el pasaporte?

Informa la Embajada de la República Dominicana que para tramitar su pasaporte deberá presentar:

Su acta de nacimiento con código QR original y copia a color.

con código QR original y copia a color. Cédula de identidad y electoral con copia de ambos.

con copia de ambos. Pasaporte vencido.

El costo de renovación de pasaporte, según la página oficial de la embajada, es de $125 (con duración de seis años) y para el trámite acelerado o VIP, $150 (con duración de 6 años) y $200 (con duración de 10 años). Si perdió su pasaporte anterior deberá pagar entre $21 y $127 dependiendo si es la primera o segunda vez que lo pierde.

El costo de envío es de $15 y el tiempo de entrega es de 20 días hábiles. Las personas podrán realizar el pago con su tarjeta de débido o crédito.

El valor de las autorizaciones es de $8 para menores de edad. Los poderes notariales cuestan $100.