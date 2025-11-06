El Consulado General de Guatemala de Raleigh llevará a cabo una jornada móvil en Charlotte el sábado 22 y domingo 23 de noviembre. Es necesario pedir cita, la cual es gratis, para conocer y la dirección. Los horarios de atención al público serán sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. a 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Los guatemaltecos podrán realizar distintos trámites como: Expedición de pasaporte

Tramitación de Tarjeta de Identificación Consular Guatemalteca ( TICG ).

). Registro civil

civil Obtención de certificado civil de nacimiento, matrimonio y defunción

Cartas de autorización

¿Cómo pedir la cita?

Para poder hacer tu cita, debe llamar al 984-200-1601, también puede escribir al correo electrónico: consraleigh@minex.gob.gt. Se sugiere intentar ambos métodos.

La cita debe hacerla la persona interesada, ya que es necesario brindar datos personales, esta cita no es transferible y no será posible que alguien más la haga por usted.

¿Cuáles son los requisitos?

Informa el consulado que es importante asistir con:

Su certificado de nacimiento o DPI (Documento Personal de Identificación) original y fotocopia.

(Documento Personal de Identificación) El money order (certificado de pago prepagado) por cada trámite de documento que desee realizar.

(certificado de pago prepagado) por cada trámite de documento que desee realizar. Comprobante de dirección de domicilio

Para el pago de un pasaporte de Guatemala, debes comprar un money order por el monto correspondiente. Los costos son de $65 para el pasaporte de 5 años y $100 para el de 10 años, ambos para mayores de edad.

¿Dónde tramitar un DPI?

En esta oportunidad, el consulado no estará realizando trámites para la obtención de un Documento Personal de Identificación (DPI). Este lo puede tramitar en el Consulado General de Guatemala en Raleigh, ubicado en 6050 Six Forks Rd, Raleigh, NC 27609. Actualmente, este consultado atiende con o sin cita, a diferencia de otros estados.

Los consulados móviles, por su parte, se realizan en distintas ciudades con el objetivo de acercar los distintos servicios que prestan a la población que vive lejos de la sede central del Consulado. Para conocer los que se llevarán a cabo en el futuro, debe este estar atento a sus redes sociales, disponibles en el siguiente enlace.