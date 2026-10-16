El Consulado General del Perú en Atlanta realizará una jornada consular itinerante en Charlotte el 14 y 15 de noviembre. Los peruanos podrán realizar trámites como expedición de pasaporte, registro civil, entre otros servicios consulares.

El horario de atención de ambos días (sábado 14 y domingo 15) será de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. El personal del consulado se comunicará con los solicitantes antes del evento para confirmar o coordinar la cita e informar sobre los documentos necesarios. En este artículo te brindamos información sobre algunos de los detalles de ambas jornadas.

¿Qué trámites se podrán realizar?

Durante el Consulado móvil de Perú en Charlotte estarán disponibles los siguientes servicios:

Expedición de pasaportes

Trámites de DNI (Documento Nacional de Identidad).

(Documento Nacional de Identidad). Poderes

Partidas de nacimiento, matrimonio y defunción

Certificados de supervivencia

de supervivencia Legalizaciones

Otros trámites consulares

Los interesados deberán completar el formulario disponible en el siguiente enlace para solicitar su cita.

Cada trámite es independiente, por lo que será necesario solicitar una cita por separado para cada gestión. El consulado informa que solo se permitirá el ingreso de quienes pidan cita, excepto en el caso de adultos que acudan acompañados de menores de edad.

¿Cuáles son los requisitos del pasaporte?

Presentar el Documento Nacional de Identidad ( DNI ) peruano.

) peruano. Si es menor de edad y no lo tiene, presentar una copia de su acta de nacimiento. El menor de edad debe acudir acompañado por uno de sus padres, un apoderado o tutor legal con el documento sobre su representación.

El costo del pasaporte electrónico peruano es de $70. El pasaporte peruano tiene vigencia de 10 años para mayores de edad, cinco años para adolescentes y de tres años para niños menores de 12 años.

Según las indicaciones de la página web del Consulado General del Perú en Atlanta. El pago debe hacerse en efectivo el día de la cita y no se requiere fotografía, ya que será tomada ese día. Sin embargo, es importante pedir su cita con anticipación para asegurar un puesto y asistir 15 minutos antes para llenar un formulario para el envío del pasaporte.

Precios de otros trámites consulares