El comienzo de 2026 en Charlotte trae consigo un sinfín de oportunidades para disfrutar de actividades gratuitas y servicios esenciales. Desde comidas y medicinas sin costo hasta exposiciones artísticas y celebraciones llenas de cultura, este mes es el momento perfecto para aprovechar todo lo que la ciudad tiene para ofrecer, incluyendo un festejo por el Día de Reyes.

Comunidad

Comida gratis en Charlotte Este 2026, Hope Street Food Pantry continuará ofreciendo comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 6 de enero

: martes 6 de enero Hora : 10:30 a.m. a 12:30 p.m

: 10:30 a.m. a 12:30 p.m Lugar : Allegra Westbrooks Llibrary

: Allegra Westbrooks Llibrary Dirección: 2412 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216

Salud

Medicina gratis en Charlotte Se trata de una farmacia móvil gratuita que ofrece medicamentos de venta libre sin costo a personas de bajos ingresos. NC MedAssist, junto a otros socios comunitarios, estarán ofreciendo productos como: analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, alergias, digestión, vitaminas y medicinas para niños, entre otros. Fecha : El evento es el 31 de enero, pero el registro ya está abierto

: El evento es el 31 de enero, pero el registro ya está abierto Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Greater Bethel AME Church

: Greater Bethel AME Church Dirección : 5261 Ruth Dr, Charlotte, NC 28215

: 5261 Ruth Dr, Charlotte, NC 28215 Ordena tus medicinas en el siguiente enlace.

Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Las próximas sesiones son: Fecha : miércoles 7 de enero

: miércoles 7 de enero Hora : 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Arte, cultura y entretenimiento

Exposición de arte y pesebres navideños Obra Collective y La Casa de la Cultura invitan a la comunidad a disfrutar de la exposición “Borderless City & Nativity Scenes”, en español, “Ciudad sin fronteras y escenas de Navidad”. Fecha : Esta estará disponible hasta el 3 de enero de 2026.

: Esta estará disponible hasta el 3 de enero de 2026. Horario : De lunes a jueves de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. viernes y sábado de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingo de 12:00 p.m. a 9:00 p.m.

: De lunes a jueves de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. viernes y sábado de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingo de 12:00 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : Vapa Center

: Vapa Center Dirección : 700 N. Tryon St, VAPA Center, Charlotte, NC. 28202

: 700 N. Tryon St, VAPA Center, Charlotte, NC. 28202 Costo: gratis

Talleres de construcción infantil Los Talleres Infantiles de The Home Depot se realizan el primer sábado de cada mes, para enseñar a los niños habilidades básicas de construcción y seguridad. Cada niño puede llevarse a casa, su proyecto terminado, un delantal de taller, un pin de logro y un certificado. En la próxima edición, construirán un camión remolcador. Fecha : sábado 3 de enero

: sábado 3 de enero Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Todas las tiendas Home Depot. Elige el más cercano y regístrate en el siguiente enlace.

: Todas las tiendas Home Depot. Elige el más cercano y regístrate en el siguiente enlace. Costo: gratis

Celebración del Día de Reyes en el museo El Museo Mint invita a la comunidad a celebrar el Día de los Reyes Magos junto con la exposición “Arte de la devoción: La tradición de los Santos de Palo de Puerto Rico”. En este evento habrá visitas guiadas a la exposición, música en vivo, cuenta cuentos, manualidades y una degustación de Rosca de Reyes. Fecha : domingo 4 de enero

: domingo 4 de enero Hora : 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : Mint Museum Randolph

: Mint Museum Randolph Dirección : 2730 Randolph Road, Charlotte, NC 28207

: 2730 Randolph Road, Charlotte, NC 28207 Costo: gratis

Dinosaurios en vivo en ImaginOn El primer martes de cada mes, podrás disfrutar de un espectáculo en vivo de dinosaurios, donde estos amigos prehistóricos interactuarán con los niños, habrá historias y personajes como: Dakota, Baby T, Little Quon y Triceratops gemelos. Fecha : martes 6 de enero

: martes 6 de enero Hora : 11:00 a.m. a 1:00 p.m

: 11:00 a.m. a 1:00 p.m Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202 Costo: gratis

Educación, cursos y talleres

Caja de libros gratis para adolescentes La Biblioteca de Myers Park ofrecerá un evento para que los adolescentes de 12 a 18 años descubran su próxima lectura con una caja personalizada de libros. Cada caja incluye dos libros de la biblioteca, uno que pueden quedarse, y artículos divertidos como dulces y regalos. Además, si devuelven la caja y los libros al final del mes, recibirán un premio extra. Fecha : a partir del viernes 2 de enero

: a partir del viernes 2 de enero Hora : A partir de las 9:00 a.m.

: A partir de las 9:00 a.m. Lugar : Myers Park Library

: Myers Park Library Dirección : 1361 Queens Road, Charlotte, NC 28207

: 1361 Queens Road, Charlotte, NC 28207 Debe registrarse en el siguiente enlace

Zona de estudio para adolescentes North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios. Fecha : domingo 4 de enero

: domingo 4 de enero Hora : 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807

Sesión de consultoría empresarial pro bono La Biblioteca de Charlotte y consultores empresariales del Jay Hurt Hub for Innovation and Entrepreneurship, perteneciente a la Universidad de Davidson, estarán ofreciendo sesiones de consultoría empresarial pro bono para dueños de pequeñas empresas. Ya sea que estés comenzando o te sientas atascado y necesites un cambio, estas sesiones ofrecen un espacio de colaboración y consejos prácticos para ayudarte a avanzar. Fecha : martes 6 de enero

: martes 6 de enero Hora : 1:00 p.m. a 4:00 p.m

: 1:00 p.m. a 4:00 p.m Lugar : North County Regional Llibrary

: North County Regional Llibrary Dirección : 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 28078

: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 28078 Debe inscribirse en el siguiente enlace