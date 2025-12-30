El comienzo de 2026 en Charlotte trae consigo un sinfín de oportunidades para disfrutar de actividades gratuitas y servicios esenciales. Desde comidas y medicinas sin costo hasta exposiciones artísticas y celebraciones llenas de cultura, este mes es el momento perfecto para aprovechar todo lo que la ciudad tiene para ofrecer, incluyendo un festejo por el Día de Reyes.
Comunidad
Comida gratis en Charlotte
Este 2026, Hope Street Food Pantry continuará ofreciendo comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 6 de enero
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m
- Lugar: Allegra Westbrooks Llibrary
- Dirección: 2412 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216
Salud
Medicina gratis en Charlotte
Se trata de una farmacia móvil gratuita que ofrece medicamentos de venta libre sin costo a personas de bajos ingresos. NC MedAssist, junto a otros socios comunitarios, estarán ofreciendo productos como: analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, alergias, digestión, vitaminas y medicinas para niños, entre otros.
- Fecha: El evento es el 31 de enero, pero el registro ya está abierto
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Greater Bethel AME Church
- Dirección: 5261 Ruth Dr, Charlotte, NC 28215
- Ordena tus medicinas en el siguiente enlace.
Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Las próximas sesiones son:
- Fecha: miércoles 7 de enero
- Hora: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Arte, cultura y entretenimiento
Exposición de arte y pesebres navideños
Obra Collective y La Casa de la Cultura invitan a la comunidad a disfrutar de la exposición “Borderless City & Nativity Scenes”, en español, “Ciudad sin fronteras y escenas de Navidad”.
- Fecha: Esta estará disponible hasta el 3 de enero de 2026.
- Horario: De lunes a jueves de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. viernes y sábado de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingo de 12:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Vapa Center
- Dirección: 700 N. Tryon St, VAPA Center, Charlotte, NC. 28202
- Costo: gratis
Talleres de construcción infantil
Los Talleres Infantiles de The Home Depot se realizan el primer sábado de cada mes, para enseñar a los niños habilidades básicas de construcción y seguridad. Cada niño puede llevarse a casa, su proyecto terminado, un delantal de taller, un pin de logro y un certificado. En la próxima edición, construirán un camión remolcador.
- Fecha: sábado 3 de enero
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Todas las tiendas Home Depot. Elige el más cercano y regístrate en el siguiente enlace.
- Costo: gratis
Celebración del Día de Reyes en el museo
El Museo Mint invita a la comunidad a celebrar el Día de los Reyes Magos junto con la exposición “Arte de la devoción: La tradición de los Santos de Palo de Puerto Rico”. En este evento habrá visitas guiadas a la exposición, música en vivo, cuenta cuentos, manualidades y una degustación de Rosca de Reyes.
- Fecha: domingo 4 de enero
- Hora: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Mint Museum Randolph
- Dirección: 2730 Randolph Road, Charlotte, NC 28207
- Costo: gratis
Dinosaurios en vivo en ImaginOn
El primer martes de cada mes, podrás disfrutar de un espectáculo en vivo de dinosaurios, donde estos amigos prehistóricos interactuarán con los niños, habrá historias y personajes como: Dakota, Baby T, Little Quon y Triceratops gemelos.
- Fecha: martes 6 de enero
- Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: gratis
Educación, cursos y talleres
Caja de libros gratis para adolescentes
La Biblioteca de Myers Park ofrecerá un evento para que los adolescentes de 12 a 18 años descubran su próxima lectura con una caja personalizada de libros. Cada caja incluye dos libros de la biblioteca, uno que pueden quedarse, y artículos divertidos como dulces y regalos. Además, si devuelven la caja y los libros al final del mes, recibirán un premio extra.
- Fecha: a partir del viernes 2 de enero
- Hora: A partir de las 9:00 a.m.
- Lugar: Myers Park Library
- Dirección: 1361 Queens Road, Charlotte, NC 28207
- Debe registrarse en el siguiente enlace
Zona de estudio para adolescentes
North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios.
- Fecha: domingo 4 de enero
- Hora: 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: North County Regional Library
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807
Sesión de consultoría empresarial pro bono
La Biblioteca de Charlotte y consultores empresariales del Jay Hurt Hub for Innovation and Entrepreneurship, perteneciente a la Universidad de Davidson, estarán ofreciendo sesiones de consultoría empresarial pro bono para dueños de pequeñas empresas. Ya sea que estés comenzando o te sientas atascado y necesites un cambio, estas sesiones ofrecen un espacio de colaboración y consejos prácticos para ayudarte a avanzar.
- Fecha: martes 6 de enero
- Hora: 1:00 p.m. a 4:00 p.m
- Lugar: North County Regional Llibrary
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 28078
- Debe inscribirse en el siguiente enlace
Seminario para recibir orientación sobre su negocio
Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de este seminario organizado por Prospera. En él aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización le puede proveer asistencia para comenzar o expandir su negocio.
- Fecha: miércoles 7 de enero
- Hora: 4:30 p.m. a 5:30 p.m.
- Lugar: Oficina de Prospera
- Dirección: 145 Scaleybark Rd suite c, Charlotte, NC 28209
- Inscríbete a través del siguiente enlace.