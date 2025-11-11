Ya sea que busques clases de yoga para relajarte, asesoría legal para resolver dudas migratorias o alimentos frescos sin costo, la ciudad ofrece múltiples oportunidades para mejorar tu bienestar y aprovechar lo que tienes a tu alcance. Por eso, La Noticia te trae su cartelera comunitaria con eventos diseñados para ayudar a tu familia y a tu comunidad.

Comunidad

Comida gratis en Charlotte Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : miércoles 12 de noviembre

: miércoles 12 de noviembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección: 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208

Vegetales y frutas gratis en Kannapolis Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos. Fecha : sábado 15 de noviembre

: sábado 15 de noviembre Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : Second Presbyterian Church

: Second Presbyterian Church Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083

Comida gratis en Matthews Esta semana la organización sin fines de lucro, Food for Families NC, junto a la iglesia Elevation Church-Matthews llevará a cabo una distribución de comida gratis. Estarán hasta que se agoten los suministros. Fecha : sábado 15 de noviembre

: sábado 15 de noviembre Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Elevation Church-Matthews

: Elevation Church-Matthews Dirección: 11416 E Independence Blvd, Matthews, NC 28105

Sesión: ¿Tienes preguntas de inmigración? La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus. Fecha : lunes 17 de noviembre

: lunes 17 de noviembre Hora : 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar : Latin American Coalition

: Latin American Coalition Dirección : 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.

Salud y bienestar

Clases de yoga gratis La Casa de la Cultura está ofreciendo clases de yoga gratis los martes, para todos los niveles. Estira, respira, transforma tu mente y cuerpo con este evento en el cual solo debes llevar tu colchoneta, una toalla y agua. Fecha : martes 11 y 18 de noviembre

: martes 11 y 18 de noviembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : OBRA Collective

: OBRA Collective Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202

Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales. Fecha : miércoles 12 de noviembre

: miércoles 12 de noviembre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212

: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212 Costo: gratis

Clases de estiramiento gratis Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estan llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : miércoles 12 y 19 de noviembre

: miércoles 12 y 19 de noviembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104 Fecha : jueves 20 de noviembre

: jueves 20 de noviembre Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Renacer a través de la música El grupo comunitario Renacer invita a un evento gratuito en el cual la cantante terapéutica Ana Lucía Divins guiará a los participantes en una exploración a través de sonidos y música en vivo para sanar. Lleva tu esterilla de yoga, una cobija y un cojín y participa en esta actividad. Fecha : jueves 13 de noviembre

: jueves 13 de noviembre Hora : 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Charlotte Mecklenburg Library, Pineville

: Charlotte Mecklenburg Library, Pineville Dirección : 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134

: 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134 Costo: Gratis

Clínica gratuita en Charlotte El Centro Hindú de Charlotte ofrecerá su clínica gratuita mensual con profesionales de la salud local y voluntarios, quienes estarán entregando recomendaciones y ofreciendo una consulta gratis a la comunidad. Fecha : domingo 16 de noviembre

: domingo 16 de noviembre Hora : 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Dr, Charlotte, NC 28212.

: 7400 City View Dr, Charlotte, NC 28212. Inscripción: en el siguiente enlace.

Evento: salud, arte y amistad entre adultos mayores Únete a la Biblioteca de Charlotte en un programa que combina ejercicios y bailes, juegos de desarrollo de la memoria, consejos y actividades sobre tecnología, arte y salud. Este es un taller de información general y crecimiento personal para adultos mayores que hablan español. Fecha : lunes 17 de noviembre

: lunes 17 de noviembre Hora : 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Jornadas para obtener un seguro de salud El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. Estos eventos son en inglés y también ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones Fecha : miércoles 19 de noviembre

: miércoles 19 de noviembre Hora : 9:30 a.m. a 3:00 p.m.

: 9:30 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Arte, cultura y entretenimiento

Celebra la proclamación de Brasil en Charlotte Se trata de un evento comunitario y gratuito realizado por la organización Fiestas Patrias, en el cual la comunidad podrá conocer sobre la Independencia de Brasil, sus símbolos patrios, literatura, música y bailes típicos. Fecha : sábado 15 de noviembre

: sábado 15 de noviembre Hora : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. Lugar : Aldersgate United Methodist Church

: Aldersgate United Methodist Church Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC 28217