Ya sea que busques clases de yoga para relajarte, asesoría legal para resolver dudas migratorias o alimentos frescos sin costo, la ciudad ofrece múltiples oportunidades para mejorar tu bienestar y aprovechar lo que tienes a tu alcance. Por eso, La Noticia te trae su cartelera comunitaria con eventos diseñados para ayudar a tu familia y a tu comunidad.
Comunidad
Comida gratis en Charlotte
Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: miércoles 12 de noviembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208
Vegetales y frutas gratis en Kannapolis
Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos.
- Fecha: sábado 15 de noviembre
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: Second Presbyterian Church
- Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083
Comida gratis en Matthews
Esta semana la organización sin fines de lucro, Food for Families NC, junto a la iglesia Elevation Church-Matthews llevará a cabo una distribución de comida gratis. Estarán hasta que se agoten los suministros.
- Fecha: sábado 15 de noviembre
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Elevation Church-Matthews
- Dirección: 11416 E Independence Blvd, Matthews, NC 28105
Sesión: ¿Tienes preguntas de inmigración?
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus.
- Fecha: lunes 17 de noviembre
- Hora: 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.
Salud y bienestar
Clases de yoga gratis
La Casa de la Cultura está ofreciendo clases de yoga gratis los martes, para todos los niveles. Estira, respira, transforma tu mente y cuerpo con este evento en el cual solo debes llevar tu colchoneta, una toalla y agua.
- Fecha: martes 11 y 18 de noviembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: OBRA Collective
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202
Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú
El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales.
- Fecha: miércoles 12 de noviembre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212
- Costo: gratis
Clases de estiramiento gratis
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estan llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.
- Fecha: miércoles 12 y 19 de noviembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104
- Fecha: jueves 20 de noviembre
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
Renacer a través de la música
El grupo comunitario Renacer invita a un evento gratuito en el cual la cantante terapéutica Ana Lucía Divins guiará a los participantes en una exploración a través de sonidos y música en vivo para sanar. Lleva tu esterilla de yoga, una cobija y un cojín y participa en esta actividad.
- Fecha: jueves 13 de noviembre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Charlotte Mecklenburg Library, Pineville
- Dirección: 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134
- Costo: Gratis
Clínica gratuita en Charlotte
El Centro Hindú de Charlotte ofrecerá su clínica gratuita mensual con profesionales de la salud local y voluntarios, quienes estarán entregando recomendaciones y ofreciendo una consulta gratis a la comunidad.
- Fecha: domingo 16 de noviembre
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Dr, Charlotte, NC 28212.
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Evento: salud, arte y amistad entre adultos mayores
Únete a la Biblioteca de Charlotte en un programa que combina ejercicios y bailes, juegos de desarrollo de la memoria, consejos y actividades sobre tecnología, arte y salud. Este es un taller de información general y crecimiento personal para adultos mayores que hablan español.
- Fecha: lunes 17 de noviembre
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Jornadas para obtener un seguro de salud
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. Estos eventos son en inglés y también ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones
- Fecha: miércoles 19 de noviembre
- Hora: 9:30 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Arte, cultura y entretenimiento
Celebra la proclamación de Brasil en Charlotte
Se trata de un evento comunitario y gratuito realizado por la organización Fiestas Patrias, en el cual la comunidad podrá conocer sobre la Independencia de Brasil, sus símbolos patrios, literatura, música y bailes típicos.
- Fecha: sábado 15 de noviembre
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Aldersgate United Methodist Church
- Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC 28217
Charloteanos: un evento para celebrar a los latinos
Se trata de una reunión comunitaria e informal para celebrar Charloteanos, un proyecto de ilustración del artista local Jacobo Strimling, que honra las historias y contribuciones culturales de latinos que llaman a Charlotte su hogar. Será una tarde llena de arte, refrigerio, conversación y comunidad.
- Fecha: sábado 15 de noviembre
- Hora: 2:30 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209