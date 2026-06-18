Las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS) anunciaron que la superintendente Crystal Hill fue suspendida con licencia temporal con sueldo mientras se desarrolla una investigación relacionada con asuntos administrativos y operativos del distrito.

La decisión fue confirmada por la Junta de Educación de CMS la noche del miércoles, después de varias horas de especulación sobre el futuro de Hill al frente del sistema escolar más grande de Carolina del Norte.

Mientras dure la investigación, la superintendente adjunta Melissa Balknight asumirá responsabilidades adicionales para garantizar la continuidad del liderazgo en el distrito.Crystal Hill fue suspendida con licencia temporal remunerada mientras CMS realiza una investigación sobre su gestión.

¿Por qué fue colocada en licencia?

CMS informó que la investigación se centra en “asuntos relacionados con la supervisión administrativa y operativa”.

Las autoridades escolares no ofrecieron detalles adicionales sobre la naturaleza específica de la investigación.

La medida llega después de semanas de rumores sobre el futuro de Hill, alimentados por reuniones privadas de la Junta de Educación, debates sobre el presupuesto escolar 2026-2027 y su ausencia en varios eventos públicos recientes, incluidas ceremonias de graduación.

La Junta Escolar se reunió en sesión cerrada el lunes para discutir asuntos de personal, lo que incrementó las especulaciones sobre posibles cambios en la administración del distrito.

Melissa Balknight asumirá el liderazgo temporal de CMS

La presidenta de la Junta de Educación, Stephanie Sneed, aseguró que el distrito mantendrá la estabilidad durante este período.

“La Junta ha concedido a la Superintendente, la Dra. Crystal Hill, una licencia temporal remunerada y le ha pedido a la Superintendente Adjunta, la Dra. Melissa Balknight, que asuma responsabilidades adicionales para garantizar que el distrito cuente con un liderazgo estable durante este período”, dijo Sneed.

También destacó la experiencia de Balknight dentro del sistema escolar.

“La Dra. Balknight es una líder experimentada y respetada que conoce bien el CMS y proporcionará un liderazgo y apoyo constantes a nuestras escuelas durante esta transición”.

¿Quién es Crystal Hill?

Hill asumió oficialmente la dirección de CMS en 2023, después de desempeñarse como superintendente interina.

La Junta Escolar aprobó su contrato por cuatro años mediante una votación de 6 a 3.

Antes de convertirse en superintendente, se desempeñó como jefa de personal del distrito desde 2022.

En diciembre de 2025, la Junta extendió su contrato hasta el 30 de junio de 2029 y aumentó su salario anual a $340,770.

Un distrito marcado por cambios de liderazgo

CMS ha enfrentado una constante rotación de superintendentes durante los últimos años.

El predecesor de Hill, Earnest Winston, fue despedido en abril de 2022 antes de completar tres años en el cargo.

Según el contrato actual de Hill, si el distrito decide despedirla, tendría derecho a recibir un año completo de salario como indemnización.

Mensaje para las familias

La presidenta de la Junta Escolar pidió tranquilidad a las familias y aseguró que el trabajo en las escuelas continuará con normalidad.

“Entendemos que las familias puedan tener preguntas, pero los padres deben saber que nuestros maestros, directores y personal siguen centrados en nuestras escuelas y estudiantes”, expresó Sneed.

La investigación continúa y CMS no ha informado cuándo espera concluir el proceso.