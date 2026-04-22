¿Estás buscando talleres gratuitos de inglés, negocios y tecnología? Si deseas mejorar tus habilidades en inglés, el mundo digital o el ámbito empresarial, hay varias opciones disponibles para ti. Desde clases en línea con soporte virtual hasta talleres presenciales en Charlotte. Llega hasta el final para ver todas las opciones.
Seminario: gestión emocional y financiera
Las emociones influyen más de lo que parece en las decisiones financieras de un negocio. En este seminario organizado por Prospera, aprenderá a identificar creencias limitantes, manejar su relación con el dinero y desarrollar una mentalidad que favorezca el crecimiento económico.
- Fecha: jueves 23 de abril
- Hora: 5:30 p.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: Simmons YMCA
- Dirección: 6824 Democracy Dr, Charlotte, NC 28212
- Inscripción en el siguiente enlace
Taller de planificación de negocios para emprendedores
Este taller, organizado por La Coalición Latinoamericana y en alianza con PNC Bank, está diseñado para apoyar a los emprendedores latinos a crear un plan de negocio sólido y exitoso. Durante la sesión, los participantes aprenderán a desarrollar un resumen ejecutivo, redactar una descripción profesional de su empresa, entender a fondo su mercado y clientes ideales, y diseñar una estrategia de marketing efectiva.
- Fecha: jueves 23 de abril
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace
Taller: Cómo iniciar un negocio en Carolina del Norte
Este taller en línea, dirigido a emprendedores que desean comenzar su negocio en Carolina del Norte, ofrece información clara sobre los requisitos estatales, locales y federales. Los participantes aprenderán sobre el proceso de obtención de un EIN, las diferencias entre DBA, LLC, Corporation y S-Corp, los costos y tiempos involucrados, y si necesitan una licencia o un úmero de Impuesto Estatal.
- Fecha: jueves 23 de abril
- Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción a través del siguiente enlace.
- Observación: la clase es en inglés
Taller: Introducción a las nociones básicas del Internet
Aprenda cómo navegar en línea, buscar información de manera efectiva y mantenerse seguro mientras usa Internet. Esta clase está dirigida a personas que ya se sienten cómodas usando el mouse y el teclado, pero que tienen poca o ninguna experiencia previa con el uso de Internet.
- Fecha: sábado 25 de abril
- Hora: 10:00 a.m. a 11:30 p.m.
- Lugar: University City Regional
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Costo: gratis
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Zona de estudio para adolescentes
North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio; solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios.
- Fecha: domingo 26 de abril
- Hora: 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: North County Regional Library
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807
Clase de conversación de inglés para todos los niveles
Practica tus habilidades de hablar y escuchar en inglés en un ambiente relajado de grupo. No hay conferencias, solo conversación, y todos los estudiantes de inglés son bienvenidos.
- Fecha: jueves 23 de abril
- Horario: 11:00 a.m. a 12:15 pm.
- Inscripción en el siguiente enlace
- Lugar: Pineville Library
- Dirección: 505 Main St. Suite 100, Pineville
- Fecha: lunes 27 de abril
- Horario: 6:00 p.m. a 7:00 pm.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Fecha: martes 28 de abril
- Horario: 5:45 p.m. a 6:45 pm.
- Inscripción en el siguiente enlace
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
Taller: Colores calmantes para adultos
Únete a este taller de coloreado consciente para adultos y descubre cómo reducir el estrés a través del arte. La ciencia respalda que el colorear de manera mindful ayuda a calmar la mente al desviar la atención de uno mismo, relajar con movimientos repetitivos y disfrutar de un proceso sin presiones. Este evento incluye hojas para colorear, materiales, música relajante y una selección de libros sobre salud mental.
- Fecha: sábado 25 de abril de 2026
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Steele Creek Library
- Dirección: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273
- Observación: Solo mayores de 16 años. No es necesario tener habilidades artísticas. Puedes traer tus propios materiales. La clase es en inglés.
- Inscripción en el siguiente enlace.
Seminario: Oportunidades en tecnología
La Coalición Latinoamericana, en colaboración con Code the Dream, te invita a una sesión informativa virtual sobre los programas de ingeniería de datos y desarrollo web. Aprende sobre los requisitos, el proceso de aplicación y cómo dar el primer paso hacia una carrera en el mundo de la tecnología, con alta demanda laboral.
- Fecha: martes 28 de abril
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: En línea
- Observación: debe tener 18 años o más, permiso de trabajo e inglés intermedio.
- Registro en el siguiente enlace