¿Estás buscando talleres gratuitos de inglés, negocios y tecnología? Si deseas mejorar tus habilidades en inglés, el mundo digital o el ámbito empresarial, hay varias opciones disponibles para ti. Desde clases en línea con soporte virtual hasta talleres presenciales en Charlotte. Llega hasta el final para ver todas las opciones.

Seminario: gestión emocional y financiera Las emociones influyen más de lo que parece en las decisiones financieras de un negocio. En este seminario organizado por Prospera, aprenderá a identificar creencias limitantes, manejar su relación con el dinero y desarrollar una mentalidad que favorezca el crecimiento económico. Fecha : jueves 23 de abril

: jueves 23 de abril Hora : 5:30 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:30 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : Simmons YMCA

: Simmons YMCA Dirección : 6824 Democracy Dr, Charlotte, NC 28212

: 6824 Democracy Dr, Charlotte, NC 28212 Inscripción en el siguiente enlace

Taller de planificación de negocios para emprendedores Este taller, organizado por La Coalición Latinoamericana y en alianza con PNC Bank, está diseñado para apoyar a los emprendedores latinos a crear un plan de negocio sólido y exitoso. Durante la sesión, los participantes aprenderán a desarrollar un resumen ejecutivo, redactar una descripción profesional de su empresa, entender a fondo su mercado y clientes ideales, y diseñar una estrategia de marketing efectiva. Fecha : jueves 23 de abril

: jueves 23 de abril Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Inscripción en el siguiente enlace

Taller: Cómo iniciar un negocio en Carolina del Norte Este taller en línea, dirigido a emprendedores que desean comenzar su negocio en Carolina del Norte, ofrece información clara sobre los requisitos estatales, locales y federales. Los participantes aprenderán sobre el proceso de obtención de un EIN, las diferencias entre DBA, LLC, Corporation y S-Corp, los costos y tiempos involucrados, y si necesitan una licencia o un úmero de Impuesto Estatal. Fecha : jueves 23 de abril

: jueves 23 de abril Hora : 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

: 5:30 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscripción a través del siguiente enlace.

a través del siguiente enlace. Observación: la clase es en inglés

Taller: Introducción a las nociones básicas del Internet Aprenda cómo navegar en línea, buscar información de manera efectiva y mantenerse seguro mientras usa Internet. Esta clase está dirigida a personas que ya se sienten cómodas usando el mouse y el teclado, pero que tienen poca o ninguna experiencia previa con el uso de Internet. Fecha : sábado 25 de abril

: sábado 25 de abril Hora : 10:00 a.m. a 11:30 p.m.

: 10:00 a.m. a 11:30 p.m. Lugar : University City Regional

: University City Regional Dirección : 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Costo : gratis

: gratis Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Zona de estudio para adolescentes North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio; solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios. Fecha : domingo 26 de abril

: domingo 26 de abril Hora : 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807

Clase de conversación de inglés para todos los niveles Practica tus habilidades de hablar y escuchar en inglés en un ambiente relajado de grupo. No hay conferencias, solo conversación, y todos los estudiantes de inglés son bienvenidos. Fecha : jueves 23 de abril

: jueves 23 de abril Horario : 11:00 a.m. a 12:15 pm.

: 11:00 a.m. a 12:15 pm. Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Lugar : Pineville Library

: Pineville Library Dirección: 505 Main St. Suite 100, Pineville Fecha : lunes 27 de abril

: lunes 27 de abril Horario : 6:00 p.m. a 7:00 pm.

: 6:00 p.m. a 7:00 pm. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Fecha : martes 28 de abril

: martes 28 de abril Horario : 5:45 p.m. a 6:45 pm.

: 5:45 p.m. a 6:45 pm. Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

Taller: Colores calmantes para adultos Únete a este taller de coloreado consciente para adultos y descubre cómo reducir el estrés a través del arte. La ciencia respalda que el colorear de manera mindful ayuda a calmar la mente al desviar la atención de uno mismo, relajar con movimientos repetitivos y disfrutar de un proceso sin presiones. Este evento incluye hojas para colorear, materiales, música relajante y una selección de libros sobre salud mental. Fecha : sábado 25 de abril de 2026

: sábado 25 de abril de 2026 Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Steele Creek Library

: Steele Creek Library Dirección : 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273

: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273 Observación : Solo mayores de 16 años. No es necesario tener habilidades artísticas. Puedes traer tus propios materiales. La clase es en inglés.

: Solo mayores de 16 años. No es necesario tener habilidades artísticas. Puedes traer tus propios materiales. La clase es en inglés. Inscripción en el siguiente enlace.