Circle de Luz: campaña busca financiar becas de jóvenes latinas

La organización sin fines de lucro Circle de Luz presentó la campaña "Mijas", una iniciativa que busca recaudar fondos para otorgar becas universitarias a la generación 2032 de jóvenes latinas del área de Charlotte-Mecklenburg.

La campaña invita a personas, familias, empresas y organizaciones a realizar aportes mensuales, trimestrales o anuales para financiar las becas que recibirán las estudiantes al completar el programa de liderazgo y mentoría de seis años que ofrece la organización.

Un compromiso de seis años con la educación

Cada año, Circle de Luz selecciona a un grupo de estudiantes de séptimo grado y las acompaña durante seis años con un programa que incluye mentoría, tutorías académicas, desarrollo de liderazgo, apoyo integral y conexión con recursos comunitarios.

Este otoño, la organización dará la bienvenida a la Clase 2032, cuyos integrantes podrán acceder a una beca universitaria de $5,000 al finalizar exitosamente el programa.

¿Qué significa ser una "Mija"?

La palabra "Mija" representa un término de cariño muy utilizado en la cultura latina y simboliza cuidado, apoyo y cercanía.

En esta campaña, las Mijas son las personas que forman parte del círculo de donantes que financia las becas para las estudiantes. La iniciativa está abierta a cualquier persona interesada en apoyar la educación de las futuras líderes latinas.

Las donaciones también pueden realizarse en honor a mujeres importantes en la vida de los donantes.

¿Cómo participar?

Circle de Luz invita a los miembros de la comunidad a comprometerse con una donación mínima de $15 al mes. El compromiso sería durante los seis años que dura el acompañamiento de la generación 2032.

Además del apoyo económico, quienes forman parte del programa podrán participar en eventos especiales, actividades de mentoría y encuentros con otras personas comprometidas con el desarrollo de las jóvenes.

"Nuestro círculo de Mijas impulsa nuestra misión mientras hace accesible la filantropía. Muchas pequeñas donaciones, juntas, hacen realidad grandes sueños", afirmó Tere González García, directora ejecutiva de Circle de Luz.

Apoyo a futuras jóvenes líderes latinas

La organización explicó que el objetivo de la campaña es garantizar que todas las estudiantes que completen el programa reciban el respaldo económico necesario para continuar sus estudios universitarios.

Circle de Luz trabaja con jóvenes latinas del área de Charlotte-Mecklenburg mediante un modelo integral que combina educación, liderazgo, mentoría y apoyo familiar. Con ello, se busca prepararlas para su futuro académico y profesional.

Las personas interesadas en convertirse en una Mija pueden inscribirse y obtener más información a través de la campaña de recaudación de fondos. Para más información: www.circledeluz.org

Para más detalles sobre la campaña de Mijas o para unirte al círculo de donantes, visita https://givebutter.com/becomeamija. También te puedes poner en contacto con Sofía Herrera-Acosta en contact@circledeluz.org