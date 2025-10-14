Descubre los mejores talleres y eventos en Charlotte del 15 al 22 de octubre para avanzar en tu carrera, mejorar tu negocio o fortalecer tu educación. Aprende a manejar impuestos, construye tu marca, accede a recursos educativos y conoce las oportunidades de empleo en áreas clave como transporte, educación especial y más con esta cartelera que te trae La Noticia.
Evento de contratación de CMS
Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) llevará a cabo un evento de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más.
- Fecha: miércoles 15 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Hickory Grove Library
- Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
Taller: Impuestos y tipos de seguros de compañía
El Centro Hispano ofrece un taller gratuito donde enseñarán a los dueños de negocios cómo cumplir con sus obligaciones fiscales y cómo manejar su empresa con seguridad y confianza en términos de impuestos.
- Fecha: jueves 16 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Sesión informativa: certificación en educación infantil
La Coalición Latinoamericana, a través de su Centro Económico y Laboral, estará llevando una sesión virtual informativa sobre las certificaciones y licencias en educación infantil. Allí también explicarán sobre cómo revalidar un título universitario de su país y explorar cómo crecer en esa carrera.
- Fecha: jueves 16 de octubre
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción en el siguiente enlace.
Taller gratuito: Construye tu marca
Este taller gratuito es ofrecido por Women Business Center of Charlotte, quienes enseñarán cómo construir historias para convertir tu empresa en una marca poderosa y que sobresalga, conecte y se diferencie de otros negocios a través de la creatividad.
- Fecha: jueves 16 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción en el siguiente enlace
Conversatorio educativo
La Coalición Latinoamericana, en conjunto con el Consulado de México en Raleigh, LAWA y otras instituciones educativas, ofrecerá un conversatorio, donde diferentes agencias darán a conocer universidades, programas académicos y recursos educativos, desde nivel básico hasta superior.
- Fecha: jueves 16 de octubre
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Avenue, Suite 101 | Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace
Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo
La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés.
- Fecha: jueves 16 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.
Taller: Más allá de lo básico de Microsoft Word
La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español sobre formatos y herramientas claves de Microsoft Word y se le entregarán recursos para que pueda continuar con su aprendizaje en casa.
- Fecha: sábado 18 de octubre
- Hora: de 10:00 a.m. a 11:15 a.m.
- Lugar: West Boulevard
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Zona de estudio para adolescentes
North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios.
- Fecha: domingo 19 de octubre
- Hora: 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: North County Regional Library
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville NC 2807
Seminario: acceso a capital para tu negocio
A través de este seminario de Prospera aprenda cómo prepararse para solicitar un préstamo, entender qué buscan los financiadores y aprovechar el capital de forma estratégica para impulsar el crecimiento de su negocio.
- Fecha: martes 21 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Cinco pasos clave para diseñar y hacer crecer tu negocio
Este taller virtual y gratuito es ofrecido por Women Business Center of Charlotte (en español El Centro de Negocios para Mujeres de Charlotte) y está dirigido a emprendedores para enseñarles cómo iniciar un negocio o fortalecerlo si se encuentra en marca.
- Fecha: miércoles 22 de octubre
- Hora: 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción: en el siguiente enlace.