Charlotte registró una disminución del 16 % en la delincuencia general durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el informe de mitad de año presentado este 16 de julio por el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD).

Aunque la mayoría de los delitos registraron una reducción frente al mismo período de 2025, los homicidios continúan siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades. Ante esto, autoridades reiteran la importancia de denunciar.

¿Qué delitos disminuyeron en Charlotte?

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, la ciudad registró reducciones en más de 10 delitos. Algunos de los avances más destacados fueron:

Delitos violentos . Disminuyeron un 8 %, al pasar de 2,783 en 2025 a 2,569 en 2026.

. Disminuyeron un 8 %, al pasar de 2,783 en 2025 a 2,569 en 2026. Agresiones agravadas . Bajaron un 4 %, de 2,127 a 2,043 casos.

. Bajaron un 4 %, de 2,127 a 2,043 casos. Robos . Registraron una caída del 23 %, de 525 a 405 incidentes.

. Registraron una caída del 23 %, de 525 a 405 incidentes. Robos en viviendas . Bajaron un 21 %, de 804 a 634.

. Bajaron un 21 %, de 804 a 634. Robos en comercios . Registraron la mayor reducción, con un 40 %, al pasar de 1,332 a 806 casos.

. Registraron la mayor reducción, con un 40 %, al pasar de 1,332 a 806 casos. Robos en automóviles . Disminuyeron un 29 %, de 5,151 a 3,663.

. Disminuyeron un 29 %, de 5,151 a 3,663. Robo de vehículos. Bajó un 31 %, de 3,127 a 2,163 casos.

Homicidios siguen siendo el principal desafío

A diferencia del resto de los indicadores, los homicidios registraron un ligero aumento, al pasar de 39 casos entre enero y junio de 2025 a 40 en el mismo período de 2026, lo que representa un incremento del 3 %. Esta cifra corresponde únicamente al primer semestre del año. Durante julio se han reportado cuatro homicidios adicionales, elevando el total acumulado a 44 asesinatos en lo que va de año.

“En los últimos días hemos observado un aumento en los homicidios, pero quiero que el público sepa que estamos utilizando todos los recursos disponibles para identificar a los sospechosos en esos casos… Reconozco claramente que resolver los delitos requiere mucho más que el trabajo de la policía por sí sola. Algunas investigaciones solo avanzan cuando recibimos información del público”, comentó la jefa del CMPD, Estella Patterson, durante la rueda de prensa que se llevó a cabo en la iglesia Northside Baptist Church, ubicada en 333 Jeremiah Blvd, Charlotte, NC 28262.

De las 44 víctimas de homicidios, ocho eran latinas. La mitad de los casos están relacionados con violencia doméstica, disputas familiares o altercados entre conocidos. La víctima más joven fue un bebé de 8 meses, quien falleció al ser sacudido por su padre, según el reporte pollicial.

¿Cómo denunciar un delito?

Tras estas tragedias, autoridades de Charlotte urgen a la comunidad a denunciar cualquier situación de violencia antes de que sea tarde.

“La preocupación es que la persona llame a la policía para nosotros poder intervenir en cualquier situación, así evitar cualquier tragedia o muerte a un individuo de la sociedad… Es importante saber que si usted sabe algo o alguna actividad sospechosa, es importante llamar al 911. La información que usted provee podría ser la pieza clave para resolver cualquier caso o incluso prevenir un delito”, comentó el oficial Ricardo Aquino, de la Unidad de Enlace Comunitario de CMPD.