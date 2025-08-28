En casi todos los países del mundo, el 1 de mayo es el Día del Trabajo. En Estados Unidos, es conocido como Labor Day y se celebra en septiembre. Esta es una fecha significativa que, además de ofrecer un fin de semana extendido, ideal para relajarse o disfrutar al aire libre, reconoce la lucha y los logros del movimiento obrero.

¿Por qué el Labor Day se celebra en septiembre?

De acuerdo con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, esta fecha es una conmemoración anual del logro de los trabajadores de Estados Unidos. Su origen se remonta a finales del siglo XIX, cuando grupos de activistas laborales empezaron a exigir que se reconociera su esfuerzo en el crecimiento y desarrollo del país.

En febrero de 1887, Oregón fue el primer estado en crear una ley para celebrar el Día del Trabajo. Ese mismo año se unieron Colorado, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York. Más adelante, el 28 de junio de 1894, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que estableció oficialmente el primer lunes de septiembre como un día festivo nacional.

Este año la celebración será el lunes 1 de septiembre.

¿Labor Day es un día festivo y obligatorio de descanso?

Al ser un día festivo federal, las oficinas del gobierno, bancos, correos y la mayoría de las escuelas están cerradas. Sin embargo, no es un día de descanso obligatorio para todos los trabajadores: la ley federal no exige a las empresas privadas cerrar ni dar el día libre a sus empleados. Pese a esto, muchas compañías, especialmente las oficinas y trabajos administrativos, sí lo reconocen como feriado pago.

¿Cómo se celebrará el Labor Day en Charlotte?

Desfile en el centro de Charlotte Celebra el Labor Day con un desfile lleno de energía que rinde homenaje a los logros del movimiento sindical en la comunidad, la región y todo el país. El evento contará con carrozas, vehículos, marchantes, bandas, clubes de autos, candidatos políticos y grupos comunitarios. Fecha : lunes 1 de septiembre

: lunes 1 de septiembre Hora : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Lugar : Uptown Charlotte

: Uptown Charlotte Recorrido : desde North Tryon St. con 9th St., pasando por el Square, girando en 3rd St. y finalizando en College St.

: desde North Tryon St. con 9th St., pasando por el Square, girando en 3rd St. y finalizando en College St. Costo: gratis

Festival Matthews Alive Disfruta de uno de los festivales familiares más grandes de la región, con música en vivo, juegos, atracciones mecánicas, mercado de arte y artesanías, comida, bebidas y el tradicional desfile del Labor Day. Fechas y horarios: Viernes 29 de agosto: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Sábado 30 de agosto: 10:00 a.m. a 10:00 p.m. (desfile a las 9:30 a.m.)

Domingo 31 de agosto: 1:00 p.m. a 10:00 p.m.

Lunes 1 de septiembre: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Lugar : Stumptown Park

: Stumptown Park Dirección : 120 S Trade St, Matthews, NC 28105

: 120 S Trade St, Matthews, NC 28105 Costo: La entrada es gratuita, pero algunas actividades como juegos, comida y atracciones tienen costo.

Celebración en el Whitewater Center El U.S. National Whitewater Center celebra el Labor Day con un fin de semana lleno de actividades al aire libre, incluyendo una carrera en sendero, música en vivo y sesiones de yoga. La entrada es gratuita, pero algunas actividades como la carrera, el acceso a Wildwoods y otras aventuras requieren un pase. La música y el yoga son abiertos a todo el público sin costo adicional. Fechas y horarios: Sábado 30 de agosto: 9:00 a.m. a 10:00 p.m.

Domingo 31 de agosto: 9:00 a.m. a 10:00 p.m. Lugar : U.S. National Whitewater Center

: U.S. National Whitewater Center Dirección : 5000 Whitewater Center Pkwy, Charlotte, NC 28214

: 5000 Whitewater Center Pkwy, Charlotte, NC 28214 Costo: entrada gratuita (estacionamiento $12; algunas actividades tienen costo)

Otros eventos para disfrutar durante el fin de semana del Labor Day

Fiesta en el museo Mint para niños El popular museo de Charlotte ofrece el Mint 2 Move for Kids, un programa bilingüe (inglés-español) diseñado para niños y sus familias. El evento es gratuito y permite a los participantes explorar la música, los cuentos y los instrumentos latinos junto al equipo Criss Cross Mangosauce, un grupo de artistas y educadores latinoamericanos. Fecha : sábado 30 de agosto

: sábado 30 de agosto Hora : 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Mint Museum Randolph

: Mint Museum Randolph Dirección: 2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207

Fiesta con La Reina del Mariachi en Pineville

María Elena Valdez, conocida como La Reina del Mariachi, celebra ocho años de carrera musical, su cumpleaños número 60 y el lanzamiento de su segundo álbum con una gran fiesta gratuita llena de música, baile y sabor mexicano. El evento contará con alfombra roja, mariachis, grupos musicales, danza folklórica a cargo del Ballet Corazón de México, comida tradicional, postres y aguas frescas, todo gracias al apoyo de negocios latinos locales.