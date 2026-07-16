Descubre qué hacer en Charlotte con una variedad de eventos para toda la comunidad: actividades gratuitas, celebraciones culturales, música, deportes, arte y espacios familiares para compartir y disfrutar. Llega hasta el final para conocer estos y más eventos o recursos gratis.

Clases de estiramiento y Zumba Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Además, en este mes incluirán una sección de Zumba. Fecha : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “The Sisterhood of the Traveling Pants” Fecha : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Noche latina en la granja Pascuales Únete a Pascuales Farm para disfrutar de una velada llena de música, baile, comida deliciosa y artistas en vivo, creada para celebrar la cultura latina. El evento de este mes contará con Fuzion Latina Mix: rock y cumbia. Fecha : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio Hora : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Lugar : Pascuales Farm

: Pascuales Farm Dirección : 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215

: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215 Costo: $15. Compra tu entrada en el siguiente enlace.

Clase de estiramiento y fuerza Renacer también invita a sus clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : sábado 18 de julio

: sábado 18 de julio Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Celebra independencia de Colombia Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por doce años consecutivos la independencia de Colombia con música, danzas, arte, literatura y cultura tradicional. Fecha : sábado 18 de julio

: sábado 18 de julio Hora : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Aldersgate

: Centro Comunitario Aldersgate Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217

Conociendo Argentina y recursos en Charlotte El tercer sábado de cada mes, International House coordina un encuentro internacional conocido como “People of the World” o Personas del Mundo, en español. En ella buscan que la comunidad conozca sobre diferentes culturas migratorias, en esta oportunidad la de “Argentina”. Además, en el evento, conversan sobre sus clases gratuitas de inglés y sobre recursos para inmigrantes en Charlotte. Fecha : sábado 18 de julio

: sábado 18 de julio Hora : 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:30 p.m. Lugar : International House

: International House Dirección : 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204

: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204 Inscripción a través del siguiente enlace.

Gran final del mundial en comunidad The Latin Corner estará transmitiendo el partido final del Mundial 2026 . Piden llevar los colores de tu equipo favorito: España o Argentina. Habrá músico en vivo, venta de comida y postres en un ambiente familiar. Fecha : domingo 19 de julio

: domingo 19 de julio Hora : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Lugar : The Latin Corner CLT

: The Latin Corner CLT Dirección: 705 Main Street, Pineville, NC 28134

Watch Party del Mundial La firma de abogados Horton & Méndez invita a disfrutar la gran final del Mundial 2026 en un Watch Party gratuito para toda la familia. El evento contará con pantalla gigante para ver el partido, DJ en vivo, food trucks, emprendedores locales, rifas y concursos con premios como televisores, AirPods, PlayStation 5, tarjetas de regalo y más sorpresas. Fecha : domingo 19 de julio

: domingo 19 de julio Hora : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. Lugar : Hopfly Brewing Company

: Hopfly Brewing Company Dirección: 1327 S Mint St, Charlotte, NC 28203

La magia de contar historias sobre ruedas Este evento, organizado por Red Calaca Studio y dirigido por la artista Rosalía Torres-Weiner, está diseñado para familias inmigrantes, jóvenes bilingües y cualquier persona con una historia que contar. Tendrás la oportunidad de disfrutar de un taller de arte, ver un cortometraje sobre resiliencia y esperanza, y explorar el Red Calaca Mobile Art Studio. Fecha : domingo 19 de julio

: domingo 19 de julio Hora : 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

: 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Lugar : The Laundry Room

: The Laundry Room Dirección: 901 E Arrowood Rd Charlotte, NC 28217

Evento: salud, arte y amistad entre adultos mayores Únete a la Biblioteca de Charlotte en un programa que combina ejercicios y bailes, juegos de desarrollo de la memoria, consejos y actividades sobre tecnología, arte y salud. Este es un taller de información general y crecimiento personal para adultos mayores que hablan español. Fecha : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262