Descubre qué hacer en Charlotte con una variedad de eventos para toda la comunidad: actividades gratuitas, celebraciones culturales, música, deportes, arte y espacios familiares para compartir y disfrutar. Llega hasta el final para conocer estos y más eventos o recursos gratis.
Clases de estiramiento y Zumba
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Además, en este mes incluirán una sección de Zumba.
- Fecha: jueves 16 de julio
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “The Sisterhood of the Traveling Pants”
- Fecha: jueves 16 de julio
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Noche latina en la granja Pascuales
Únete a Pascuales Farm para disfrutar de una velada llena de música, baile, comida deliciosa y artistas en vivo, creada para celebrar la cultura latina. El evento de este mes contará con Fuzion Latina Mix: rock y cumbia.
- Fecha: viernes 17 de julio
- Hora: 8:00 p.m.
- Lugar: Pascuales Farm
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
- Costo: $15. Compra tu entrada en el siguiente enlace.
Clase de estiramiento y fuerza
Renacer también invita a sus clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.
- Fecha: sábado 18 de julio
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Celebra independencia de Colombia
Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por doce años consecutivos la independencia de Colombia con música, danzas, arte, literatura y cultura tradicional.
- Fecha: sábado 18 de julio
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Centro Comunitario Aldersgate
- Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217
Conociendo Argentina y recursos en Charlotte
El tercer sábado de cada mes, International House coordina un encuentro internacional conocido como “People of the World” o Personas del Mundo, en español. En ella buscan que la comunidad conozca sobre diferentes culturas migratorias, en esta oportunidad la de “Argentina”. Además, en el evento, conversan sobre sus clases gratuitas de inglés y sobre recursos para inmigrantes en Charlotte.
- Fecha: sábado 18 de julio
- Hora: 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: International House
- Dirección: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Gran final del mundial en comunidad
The Latin Corner estará transmitiendo el partido final del Mundial 2026 . Piden llevar los colores de tu equipo favorito: España o Argentina. Habrá músico en vivo, venta de comida y postres en un ambiente familiar.
- Fecha: domingo 19 de julio
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: The Latin Corner CLT
- Dirección: 705 Main Street, Pineville, NC 28134
Watch Party del Mundial
La firma de abogados Horton & Méndez invita a disfrutar la gran final del Mundial 2026 en un Watch Party gratuito para toda la familia. El evento contará con pantalla gigante para ver el partido, DJ en vivo, food trucks, emprendedores locales, rifas y concursos con premios como televisores, AirPods, PlayStation 5, tarjetas de regalo y más sorpresas.
- Fecha: domingo 19 de julio
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Hopfly Brewing Company
- Dirección: 1327 S Mint St, Charlotte, NC 28203
La magia de contar historias sobre ruedas
Este evento, organizado por Red Calaca Studio y dirigido por la artista Rosalía Torres-Weiner, está diseñado para familias inmigrantes, jóvenes bilingües y cualquier persona con una historia que contar. Tendrás la oportunidad de disfrutar de un taller de arte, ver un cortometraje sobre resiliencia y esperanza, y explorar el Red Calaca Mobile Art Studio.
- Fecha: domingo 19 de julio
- Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Lugar: The Laundry Room
- Dirección: 901 E Arrowood Rd Charlotte, NC 28217
Evento: salud, arte y amistad entre adultos mayores
Únete a la Biblioteca de Charlotte en un programa que combina ejercicios y bailes, juegos de desarrollo de la memoria, consejos y actividades sobre tecnología, arte y salud. Este es un taller de información general y crecimiento personal para adultos mayores que hablan español.
- Fecha: lunes 20 de julio
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Festival Brasileño Campestre
Este evento, organizado por Hope Arraiá en colaboración con Mulheres Brilhantes invita a la comunidad a celebrar la cultura brasileña con una noche llena de música, comida tradicional, diversión y convivencia. Los asistentes podrán disfrutar de un ambiente familiar, vestir atuendos campestres y compartir junto a la comunidad una experiencia llena de alegría y tradición.
- Fecha: sábado 25 de julio
- Hora: 6:00 p.m. a 11:00 p.m.
- Dirección: 14220 Eastfield RdHuntersville, NC 28078