Del 15 al 22 de julio, organizaciones comunitarias de Charlotte y sus alrededores ofrecerán una variedad de eventos y recursos gratuitos para apoyar a las familias. Habrá jornadas de distribución de alimentos, ropa y pañales, asesorías sobre seguros de salud, exámenes de la vista para niños, talleres de capacitación, actividades de regreso a clases y otros servicios dirigidos a la comunidad latina. Visita La Noticia todas las semanas para conocer los eventos que se llevarán a cabo en Charlotte y sus alrededores.

Comunidad

Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario. Fecha : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Christ the King Church

: Christ the King Church Dirección : 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278

: 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Lift Up Carolinas

: Lift Up Carolinas Dirección : 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217

: 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Harris YMCA

: Harris YMCA Dirección : 5900 Quail Hollow Rd, Charlotte, NC 28210

: 5900 Quail Hollow Rd, Charlotte, NC 28210 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : miércoles 22 de julio

: miércoles 22 de julio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Cokesbury UMC

: Cokesbury UMC Dirección : 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212

: 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212 Regístrese en el siguiente enlace.

Evento de distribución de alimentos Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Fecha : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio Hora : 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:30 p.m. Lugar : Mission City Church

: Mission City Church Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214

Ropa, comida y pañales gratis Únete a un día de amor en comunidad. Se trata de un evento organizado por la iglesia Second Calvary Baptist Church, en donde podrás obtener ropa, comida, chequeo médico, pañales, sábanas, entre otros recursos gratis. Fecha : sábado 18 de julio

: sábado 18 de julio Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Second Calvary Baptist Church

: Second Calvary Baptist Church Dirección : 114 Nelson Ave, Charlotte, NC 28216

: 114 Nelson Ave, Charlotte, NC 28216 Inscripción en el siguiente enlace.

Comida gratis Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita, ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 21 de julio

: martes 21 de julio Hora : 10:30 a.m. a 12:30 p.m

: 10:30 a.m. a 12:30 p.m Lugar : Allegra Westbrooks Regional Library

: Allegra Westbrooks Regional Library Dirección: 2412 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216

Evento: Habla con un policía latino Conoce a oficiales latinos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg en un espacio de apoyo y seguro, donde podrás hacerles preguntas, reportar alguna situación, conocer sus recursos y programas. Este evento es organizado por la Coalición Latinoamericana y será privado en el caso de quienes quieran hablar de manera confidencial. Fecha : martes 21 de julio

: martes 21 de julio Hora : 2:00 p.m. a 3:30 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.

Distribución gratuita de alimentos Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y Luz a las Naciones, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario. Fecha : miércoles 22 de julio

: miércoles 22 de julio Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : The Caraway Foundation

: The Caraway Foundation Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170

Salud

Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Esta es la próxima sesión: Fecha : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio Hora : 9:30 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:30 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Asesorías sobre cobertura médica Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo. Fecha : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.

Examen de la vista y lentes gratis Vision to Learn, junto con la colaboración de las Bibliotecas de Charlotte Mecklenburg y otras organizaciones locales, estará ofreciendo evaluaciones gratuitas para niños entre 5 años y adolescentes hasta los 18 años. Si el menor necesita anteojos, puede elegir una montura de la clínica móvil y las gafas se las enviarán por correo. El próximo evento es: Fecha : miércoles 22 de julio

: miércoles 22 de julio Horario : 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208 Observación: Visita el siguiente enlace para reservar.

Medicina gratis en Monroe Se trata de una farmacia móvil gratuita que ofrece medicamentos de venta libre sin costo a personas de bajos ingresos. NC MedAssist, junto a otros socios comunitarios, estará ofreciendo productos como analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, alergias, digestión, vitaminas y medicinas para niños, entre otros. Fecha : El evento es el viernes 24 de julio, pero el registro ya está abierto

: El evento es el viernes 24 de julio, pero el registro ya está abierto Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Atrium Union Women and Children's Center

: Atrium Union Women and Children's Center Dirección : 600 Hospital Dr, Monroe, NC 28112

: 600 Hospital Dr, Monroe, NC 28112 Ordena tus medicinas en el siguiente enlace.

Cursos y oportunidades

Taller gratuito de introducción a Microsoft Excel La biblioteca ofrecerá un taller básico de Microsoft Excel en español para personas interesadas en aprender a crear, editar y guardar hojas de cálculo. Durante la sesión, los participantes aprenderán a navegar en Excel, ingresar datos y ajustar filas y columnas. Fecha : sábado 18 de julio

: sábado 18 de julio Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Steele Creek Library

: Steele Creek Library Dirección : 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273

: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273 Inscripción en el siguiente enlace.

Evento de regreso a clases El regreso a clases está cada vez más cerca. Pensando en esto, la ciudad de Monroe llevará a cabo un evento en el cual estarán regalando material escolar como cuadernos, mochilas, colores, lápices, zapatos, comida y mucho más. Asiste con tus hijos y disfruta de estos beneficios. Fecha : sábado 18 de julio

: sábado 18 de julio Hora : 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Dickerson Park

: Dickerson Park Dirección: 899 N Johnson St, Monroe, NC 28110