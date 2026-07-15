Del 15 al 22 de julio, organizaciones comunitarias de Charlotte y sus alrededores ofrecerán una variedad de eventos y recursos gratuitos para apoyar a las familias. Habrá jornadas de distribución de alimentos, ropa y pañales, asesorías sobre seguros de salud, exámenes de la vista para niños, talleres de capacitación, actividades de regreso a clases y otros servicios dirigidos a la comunidad latina. Visita La Noticia todas las semanas para conocer los eventos que se llevarán a cabo en Charlotte y sus alrededores.
Comunidad
Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: miércoles 15 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Christ the King Church
- Dirección: 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 17 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Lift Up Carolinas
- Dirección: 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 20 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Harris YMCA
- Dirección: 5900 Quail Hollow Rd, Charlotte, NC 28210
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 22 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Cokesbury UMC
- Dirección: 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212
- Regístrese en el siguiente enlace.
Evento de distribución de alimentos
Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Fecha: jueves 16 de julio
- Hora: 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: Mission City Church
- Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214
Ropa, comida y pañales gratis
Únete a un día de amor en comunidad. Se trata de un evento organizado por la iglesia Second Calvary Baptist Church, en donde podrás obtener ropa, comida, chequeo médico, pañales, sábanas, entre otros recursos gratis.
- Fecha: sábado 18 de julio
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Second Calvary Baptist Church
- Dirección: 114 Nelson Ave, Charlotte, NC 28216
- Inscripción en el siguiente enlace.
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita, ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 21 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m
- Lugar: Allegra Westbrooks Regional Library
- Dirección: 2412 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216
Evento: Habla con un policía latino
Conoce a oficiales latinos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg en un espacio de apoyo y seguro, donde podrás hacerles preguntas, reportar alguna situación, conocer sus recursos y programas. Este evento es organizado por la Coalición Latinoamericana y será privado en el caso de quienes quieran hablar de manera confidencial.
- Fecha: martes 21 de julio
- Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.
Distribución gratuita de alimentos
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y Luz a las Naciones, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 22 de julio
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
Salud
Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Esta es la próxima sesión:
- Fecha: jueves 16 de julio
- Hora: 9:30 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Asesorías sobre cobertura médica
Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo.
- Fecha: lunes 20 de julio
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Examen de la vista y lentes gratis
Vision to Learn, junto con la colaboración de las Bibliotecas de Charlotte Mecklenburg y otras organizaciones locales, estará ofreciendo evaluaciones gratuitas para niños entre 5 años y adolescentes hasta los 18 años. Si el menor necesita anteojos, puede elegir una montura de la clínica móvil y las gafas se las enviarán por correo. El próximo evento es:
- Fecha: miércoles 22 de julio
- Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208
- Observación: Visita el siguiente enlace para reservar.
Medicina gratis en Monroe
Se trata de una farmacia móvil gratuita que ofrece medicamentos de venta libre sin costo a personas de bajos ingresos. NC MedAssist, junto a otros socios comunitarios, estará ofreciendo productos como analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, alergias, digestión, vitaminas y medicinas para niños, entre otros.
- Fecha: El evento es el viernes 24 de julio, pero el registro ya está abierto
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Atrium Union Women and Children's Center
- Dirección: 600 Hospital Dr, Monroe, NC 28112
- Ordena tus medicinas en el siguiente enlace.
Cursos y oportunidades
Taller gratuito de introducción a Microsoft Excel
La biblioteca ofrecerá un taller básico de Microsoft Excel en español para personas interesadas en aprender a crear, editar y guardar hojas de cálculo. Durante la sesión, los participantes aprenderán a navegar en Excel, ingresar datos y ajustar filas y columnas.
- Fecha: sábado 18 de julio
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Steele Creek Library
- Dirección: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273
- Inscripción en el siguiente enlace.
Evento de regreso a clases
El regreso a clases está cada vez más cerca. Pensando en esto, la ciudad de Monroe llevará a cabo un evento en el cual estarán regalando material escolar como cuadernos, mochilas, colores, lápices, zapatos, comida y mucho más. Asiste con tus hijos y disfruta de estos beneficios.
- Fecha: sábado 18 de julio
- Hora: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Dickerson Park
- Dirección: 899 N Johnson St, Monroe, NC 28110
Seminario: Seguros comerciales para pequeños negocios
En este seminario organizado por Prospera, descubrirá cómo proteger su negocio ante riesgos comunes con el respaldo adecuado. Aprenderá a tomar decisiones informadas para operar con mayor tranquilidad y seguridad.
- Fecha: martes 21 de julio
- Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Prospera Office Charlotte
- Dirección: 4938 Central Avenue, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace.