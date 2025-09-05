De momento, muy pocos latinos han participado en el período de voto anticipado de las elecciones primarias municipales del condado de Mecklenburg. Menos de 200 personas de esta comunidad han sufragado, según un reciente reporte.

Hasta el jueves 4 de septiembre, en general solo 8,844 personas votaron en las primarias del condado de Mecklenburg (excluyendo las papeletas canceladas). De esta cifra, 185 son votantes latinos, lo que representa el 2.1 % del total de votos emitidos hasta la fecha. Estos datos fueron dados a conocer por Lennin Caro, director de Camino Research Institute.

Demografía del voto latino hasta el momento

Género

Mujeres: 105

Hombres: 78

Desconocido: 2

Edad

18-24: 19

25-34: 44

35-54: 56

55+: 66

Partido

Demócratas: 119

Republicanos: 5

No afiliados: 61

¿Qué son las elecciones primarias?

Es una elección preliminar en la que los votantes eligen a un candidato para representar a su partido político en las elecciones generales. La elección primaria funciona como un proceso de nominación del partido, y los ganadores de cada partido pasan a la papeleta de las elecciones generales.

En Carolina del Norte, si los candidatos son demócratas, por ejemplo, pueden sufragar votantes registrados como demócratas o como independientes.

A diferencia de las elecciones estatales o federales, las elecciones municipales suelen celebrarse en años impares, como el 2025, para garantizar que los temas locales no se vean eclipsados por campañas nacionales.

¿Qué cargos están en juego?

Concejo de la Ciudad en General (“At-Large”): 4 puestos

Concejo de la Ciudad, distritos 1, 3, 4, 5, 6

Alcalde de Charlotte

Junta Escolar (6 distritos)

Poca participación de latinos

Pese a que Charlotte es la ciudad más grande del estado, maneja un multimillonario presupuesto y tiene cientos de programas comunitarios, en las elecciones primarias municipales de 2023, menos del 5 % de los casi medio millón de votantes inscritos ejercieron su derecho.

Todavía hay tiempo

Si aún no has votado, puedes ir a cualquiera de estos centros hasta este sábado 6 de septiembre:

Hal Marshall Annex – 618 N College St, Charlotte, NC

Allegra Westbrooks Library – 2412 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216

Independence Regional Library – 600 Conference Dr, Charlotte, NC 28212

Marion Diehl Recreation Center – 2219 Tyvola Rd, Charlotte, NC 28210

South County Library – 5801 Rea Rd, Charlotte, NC 28277

SouthPark Library – 7015 Carnegie Blvd, Charlotte, NC 28211

Steele Creek Masonic Lodge – 13611 Steele Creek Rd, Charlotte, NC 28273

Former Kohl’s – 5528 Waters Edge Village Dr, Charlotte, NC 28262

West Blvd Library – 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208

Recuerda que el día oficial de las elecciones primarias es el 9 de septiembre, debes votar en tu lugar asignado y presentar tu identificación válida.