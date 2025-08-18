Carolina del Norte cuenta con más de 550 ciudades, pueblos y aldeas organizadas como municipios. Estos gobiernos locales tienen un papel directo en la vida de los votantes, tomando decisiones sobre seguridad pública, impuestos, recolección de basura, desarrollo urbano y más. La ciudad más grande del estado, Charlotte, elegirá a buena parte de su Concejo en septiembre, pero el período de votación anticipada para las elecciones primarias empieza esta semana.

¿Qué son las elecciones primarias?

Es una elección preliminar en la que los votantes eligen a un candidato para representar a su partido político en las elecciones generales. La primaria funciona como un proceso de nominación del partido, y los ganadores de cada partido pasan a la papeleta de las elecciones generales.

En Carolina del Norte, si los candidatos son demócratas, por ejemplo, pueden sufragar votantes registrados como demócratas o como independientes.

Panorama de las elecciones municipales en Charlotte

¿Por qué las elecciones se celebran en años impares?

A diferencia de las elecciones estatales o federales, las elecciones municipales suelen celebrarse en años impares, como el 2025, para garantizar que los temas locales no se vean eclipsados por campañas nacionales.

Fechas clave de las elecciones 2025

En 2025, Carolina del Norte tendrá tres fechas principales de elecciones municipales:

Elección primaria: martes 9 de septiembre

Incluye municipios como:

Forsyth : Rural Hall, Tobaccoville

: Rural Hall, Tobaccoville Lee : Sanford

: Sanford Mecklenburg: Charlotte

Votación anticipada para primarias en Charlotte

Inicio: jueves 21 de agosto.

jueves 21 de agosto. Fin: sábado 6 de septiembre de 2025 (hasta las 3:00 p.m.).

sábado 6 de septiembre de 2025 (hasta las 3:00 p.m.). Día de la primaria general: martes 9 de septiembre. Las urnas están abiertas de 6:30 a.m. a 7:30 p.m.

martes 9 de septiembre. Las urnas están abiertas de 6:30 a.m. a 7:30 p.m. Elecciones generales o segunda vuelta: martes 4 de noviembre.

Los votantes pueden consultar los sitios de votación anticipada en su condado usando la herramienta oficial Early Voting Site Search.

Requisitos para registrarse y votar

Ser ciudadano estadounidense.

Haber vivido en el condado por lo menos 30 días antes de la elección.

Tener al menos 18 años para la elección general (jóvenes de 16 y 17 años pueden pre-registrarse ).

(jóvenes de 16 y 17 años pueden ). No olvide su identificación válida con foto.

Registro el mismo día y votación

Las personas que no estén registradas para votar, y que cumplen con los requisitos, pueden registrarse y votar inmediatamente en ese mismo centro. Este proceso se denomina “registro el mismo día”.

¿Qué cargos están en juego?

Concejo de la Ciudad en General (“At-Large”): 4 puestos

Concejo de la Ciudad, distritos 1, 3, 4, 5, 6

Alcalde de Charlotte

Junta Escolar (6 distritos)

Los candidatos para votación anticipada en Charlotte

Concejo de la Ciudad en General (“At-Large”): 4 puestos

Candidatos demócratas

Dimple Ajmera

Matt Britt

Roderick Davis

Will Holley

J.G. Lockhart

James (Smuggie) Mitchell, Jr.

LaWana Slack-Mayfield

Emerson Stoldt

Victoria Watlington

Namrata (NY) Yadav

Candidatos republicanos

Misun Kim

Edwin B. Peacock III

Distrito 1 del Concejo de Charlotte

Candidatos demócratas

Dante Anderson

Charlene Henderson El

Distrito 3 del Concejo de Charlotte

Candidatos demócratas

Tiawana Deling Brown

Montravias King

Joi Mayo

Warren F. Turner

Distrito 4 del Concejo de Charlotte

Candidatos demócratas

Renee Perkins Johnson

Wil Russell

Distrito 5 del Concejo de Charlotte

Candidatos demócratas

Distrito 6 del Concejo de Charlotte

Candidatos republicanos

Krista Bokhari

Sary Chakra

Las elecciones primarias son una oportunidad clave para que los residentes influyan en decisiones que afectan su vida cotidiana.