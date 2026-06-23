Cierra junio aprovechando los recursos y actividades gratuitas que estarán disponibles en Charlotte y comunidades cercanas. Durante esta semana habrá distribuciones de alimentos, entrega de artículos esenciales para bebés y niños pequeños, frutas y vegetales gratis, una jornada de adopción de mascotas con microchips gratuitos y un evento de salud para mujeres con mamografías y recursos de bienestar.
Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: miércoles 24 de junio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Christ the King Church
- Dirección: 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 26 de junio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Greater Mt. Sinai Baptist Church
- Dirección: 1243 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 29 de junio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Johnston YMCA
- Dirección: 3025 N Davidson St., Charlotte, NC 28205
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 1.° de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Simmons YMCA
- Dirección: 6824 Democracy Dr., Charlotte, NC 28212
- Regístrese en el siguiente enlace.
Distribución gratuita de alimentos
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y Luz a las Naciones, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 24 de junio
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
- Fecha: miércoles 24 de junio
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Luz a las Naciones
- Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110
The B.E.A.R. Closet
Esta es una oportunidad de ayuda para los padres desatendidos de la comunidad. Aquí encontrarán artículos esenciales para bebés y niños pequeños, totalmente gratuitos. Algunos de los productos disponibles son: ropa, pañales, toallitas húmedas, libros y más. Para edades desde recién nacidos hasta 5 años.
- Fecha: jueves 25 de junio
- Hora: 11:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Lugar: Simpson-Gillespie United Methodist Church of West Charlotte
- Dirección: 3545 Beatties Ford Road, Charlotte, NC
- Costo: Gratis
Vegetales y frutas gratis en Kannapolis
Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos.
- Fecha: sábado 27 de junio
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: Second Presbyterian Church
- Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083
Adopción de mascotas y microchip gratuito
La comunidad está invitada a una jornada especial organizada por Charlotte-Mecklenburg Animal Care & Control para celebrar el 250.º aniversario de Estados Unidos, con el objetivo de realizar 250 actos de apoyo a mascotas de refugio, como adopciones, hogares temporales, donaciones y voluntariado. Habrá una clínica gratuita de microchips de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. para las primeras 100 mascotas.
- Fecha: domingo 28 de junio
- Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Charlotte-Mecklenburg Animal Care & Control
- Dirección: 8315 Byrum Dr., Charlotte, NC 28217
Mamografías y recursos de salud gratis
AmeriHealth Caritas organizará una jornada dedicada a la salud y el bienestar femenino, donde las mujeres podrán acceder a información sobre salud preventiva, recursos comunitarios y servicios de bienestar. El evento incluirá la oportunidad de realizarse una mamografía, conocer organizaciones locales, un almuerzo gratuito y recibir orientación sobre temas de salud femenina.
- Fecha: miércoles 1 de julio
- Hora: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: AmeriHealth Caritas NC Wellness and Opportunity Center
- Dirección: 3120 Wilkinson Blvd., Charlotte, NC 28208
- Reserva tu espacio en el siguiente enlace.