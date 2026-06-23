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Cierra junio aprovechando los recursos y actividades gratuitas que estarán disponibles en Charlotte y comunidades cercanas. Durante esta semana habrá distribuciones de alimentos, entrega de artículos esenciales para bebés y niños pequeños, frutas y vegetales gratis, una jornada de adopción de mascotas con microchips gratuitos y un evento de salud para mujeres con mamografías y recursos de bienestar. 

Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis

Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.

  • Fecha: miércoles 24 de junio
  • Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
  • Lugar: Christ the King Church
  • Dirección: 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278
  • Regístrese en el siguiente enlace.
  • Fecha: viernes 26 de junio
  • Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
  • Lugar: Greater Mt. Sinai Baptist Church
  • Dirección: 1243 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
  • Regístrese en el siguiente enlace.
  • Fecha: lunes 29 de junio
  • Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
  • Lugar: Johnston YMCA
  • Dirección: 3025 N Davidson St., Charlotte, NC 28205
  • Regístrese en el siguiente enlace.
  • Fecha: miércoles 1.° de julio
  • Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
  • Lugar: Simmons YMCA
  • Dirección: 6824 Democracy Dr., Charlotte, NC 28212
  • Regístrese en el siguiente enlace.

Distribución gratuita de alimentos 

Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y Luz a las Naciones, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.

  • Fecha: miércoles 24 de junio
  • Hora: 9:00 a.m. 
  • Lugar: The Caraway Foundation
  • Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
  • Fecha: miércoles 24 de junio
  • Hora: 5:00 p.m. 
  • Lugar: Luz a las Naciones
  • Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110

The B.E.A.R. Closet

Esta es una oportunidad de ayuda para los padres desatendidos de la comunidad. Aquí encontrarán artículos esenciales para bebés y niños pequeños, totalmente gratuitos. Algunos de los productos disponibles son: ropa, pañales, toallitas húmedas, libros y más. Para edades desde recién nacidos hasta 5 años.

  • Fecha: jueves 25 de junio
  • Hora: 11:00 a. m. a 2:00 p. m.
  • Lugar: Simpson-Gillespie United Methodist Church of West Charlotte
  • Dirección: 3545 Beatties Ford Road, Charlotte, NC
  • Costo: Gratis

Vegetales y frutas gratis en Kannapolis

Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos.

  • Fecha: sábado 27 de junio
  • Hora: 9:00 a.m. 
  • Lugar: Second Presbyterian Church
  • Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083

Adopción de mascotas y microchip gratuito

La comunidad está invitada a una jornada especial organizada por Charlotte-Mecklenburg Animal Care & Control para celebrar el 250.º aniversario de Estados Unidos, con el objetivo de realizar 250 actos de apoyo a mascotas de refugio, como adopciones, hogares temporales, donaciones y voluntariado. Habrá una clínica gratuita de microchips de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. para las primeras 100 mascotas.

  • Fecha: domingo 28 de junio
  • Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Lugar: Charlotte-Mecklenburg Animal Care & Control
  • Dirección: 8315 Byrum Dr., Charlotte, NC 28217

Mamografías y recursos de salud gratis 

AmeriHealth Caritas organizará una jornada dedicada a la salud y el bienestar femenino, donde las mujeres podrán acceder a información sobre salud preventiva, recursos comunitarios y servicios de bienestar. El evento incluirá la oportunidad de realizarse una mamografía, conocer organizaciones locales, un almuerzo gratuito y recibir orientación sobre temas de salud femenina.

  • Fecha: miércoles 1 de julio 
  • Hora: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Lugar: AmeriHealth Caritas NC Wellness and Opportunity Center
  • Dirección: 3120 Wilkinson Blvd., Charlotte, NC 28208
  • Reserva tu espacio en el siguiente enlace.

Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.