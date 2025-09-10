Desde este fin de semana, Charlotte se llena de magia, cine y cultura con una oferta de actividades para todos los gustos. Habrá noches de cine al aire libre, festivales latinos, para los fanáticos de Harry Potter podrán sumergirse en un día lleno de magia y diversión con concursos de disfraces y actividades temáticas.

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “The Notebook (Diario de una pasión)”. Fecha : jueves 11 de septiembre

: jueves 11 de septiembre Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Cine en los barrios Durante los próximos meses, Cine Casual estará presentando películas latinoamericanas para crear espacios de comunidad, diálogo y cultura completamente gratis. La película será en inglés con subtítulos en español o viceversa. Trae tu manta o silla y disfruta de esta actividad con tu familia y amigos con refrigerio gratuito. La próxima película es: In The Heights. Fecha : viernes 12 de septiembre

: viernes 12 de septiembre Hora : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Lugar : Pascuales’ Farm

: Pascuales’ Farm Dirección : 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215

: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215 Costo: gratis

Noche latina en Huntersville Disfruta de una noche llena de música, baile y sabor latino con presentaciones en vivo de Luis Hernández y su Calle Cuba, Julio y Rafa, y Rumbao Latin Dance. Habrá camiones de comida y vendedores de bebidas. No olvides traer tu silla o manta para relajarte al aire libre. Fecha : viernes 12 de septiembre

: viernes 12 de septiembre Hora : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Lugar : Veterans Park

: Veterans Park Dirección : 201 Huntersville-Concord Rd, Huntersville, NC 28078

: 201 Huntersville-Concord Rd, Huntersville, NC 28078 Costo: Gratis Cine 100 % latino con talento local Charlotte se prepara para recibir el estreno de Más que mil palabras, una serie que pone en primer plano el talento local y el cine en español. El evento contará con un encuentro y salud con los actores y patrocinadores y luego serán las funciones. El objetivo es reunir a la comunidad para apoyar el séptimo arte y el cine latino en Charlotte. Fecha: 12 de septiembre

12 de septiembre Hora: 7:00 p.m. (la primera función comienza a las 8:00 p.m.)

7:00 p.m. (la primera función comienza a las 8:00 p.m.) Lugar: Arsley Grand Cinema

Arsley Grand Cinema Dirección: 9110 Kings Parade Blvd, Charlotte, NC 28273

9110 Kings Parade Blvd, Charlotte, NC 28273 Costo: el boleto tiene un valor de $25 y lo puedes adquirir en el siguiente enlace

Sábado de juegos para adolescentes ImaginOn ofrece una emocionante actividad gratuita para los amantes de los videojuegos. Los jóvenes de entre 9 y 12 años podrán disfrutar de una hora de juegos épicos, incluyendo juegos de mesa, juegos de tamaño real y títulos de Nintendo Switch. No se necesita experiencia previa y todos los materiales estarán disponibles. Solo se recomienda venir con mucha energía para jugar. Fecha : sábado 13 de septiembre

: sábado 13 de septiembre Hora : 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección: 300 E 7th St, Charlotte, NC 28202

Exposición: El arte del inmigrante Vozes llevará a cabo un evento para presentar el arte y la cultura de inmigrantes latinos de Charlotte. Además, los artistas estarán disponibles para contar sus historias de superación y de reencontrarse nuevamente con su pasión artística fuera de su tierra natal. Fecha : sábado 13 de septiembre

: sábado 13 de septiembre Hora : 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : Goodyear Arts

: Goodyear Arts Dirección : 1720 Camden Rd. Suite 103, Charlotte, NC 28203

: 1720 Camden Rd. Suite 103, Charlotte, NC 28203 Costo: gratis con inscripción en el siguiente enlace.

Celebra la cultura de México y El Salvador en Charlotte Se trata de dos eventos comunitarios y gratuitos realizados por la organización Fiestas Patrias, en el cual la comunidad podrá conocer sobre la Independencia de El Salvador y/o México, sus símbolos patrios, literatura, música y bailes típicos. Fecha : sábado 13 de septiembre (El Salvador)

: sábado 13 de septiembre (El Salvador) Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Camino

: Centro Comunitario Camino Dirección: 201 Stetson Dr, Charlotte, NC 28262 Fecha : domingo 14 de septiembre (México)

: domingo 14 de septiembre (México) Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Camino

: Centro Comunitario Camino Dirección: 201 Stetson Dr, Charlotte, NC 28262

Películas en el parque Disfruta de una noche mágica la proyección gratuita de la película: 27 Dresses. Este evento es parte de la serie Movies in the Park, pensada para reunir a familias, amigos y vecinos en uno de los parques más encantadores del centro de la ciudad. Habrá camiones de venta de comida y aperitivos para los asistentes. Lleva tu manta o silla y prepárate para una noche inolvidable bajo las estrellas. Fecha : sábado 13 de septiembre

: sábado 13 de septiembre Hora : Empieza al atardecer

: Empieza al atardecer Lugar : Wilmore Centennial Park

: Wilmore Centennial Park Dirección: 1711 S Tryon St, Charlotte, NC 28202

Festival de Serbia en Charlotte Disfruta de un día lleno de cultura, música y diversión en el Festival de Serbia. Este evento es una oportunidad para conocer más sobre la rica tradición serbia, con música en vivo, deliciosa comida, actividades para toda la familia y un emocionante torneo de fútbol. No te pierdas las exhibiciones culturales y el impresionante arte dentro de la iglesia. Fecha : sábado 13 de septiembre

: sábado 13 de septiembre Hora : De 10 a.m. a 10 p.m.

: De 10 a.m. a 10 p.m. Lugar : Iglesia Ortodoxa Serbia de San Simeón

: Iglesia Ortodoxa Serbia de San Simeón Dirección: 7609 Mallard Creek Road, Charlotte, NC 28215

Un día en el popular callejón de Harry Potter Sumérgete en el mundo mágico de Harry Potter en este evento festivo para toda la familia. Ven a disfrutar de un día lleno de magia, concursos de disfraces y actividades inspiradas en el universo de Harry Potter. Habrá una gran variedad de vendedores temáticos. Además, no olvides ponerte tu mejor disfraz para participar en el concurso de disfraces. Fecha : Sábado 13 de septiembre

: Sábado 13 de septiembre Hora : 12:00 p.m. a 6:30 p.m.

: 12:00 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : Percent Brewing at The Nook

: Percent Brewing at The Nook Dirección : 363 Church St N, Concord, NC 28026

: 363 Church St N, Concord, NC 28026 Costo: entrada gratis

Inauguración del mural: “las palabras importan” El mural, que honra la memoria de Jocelynn Rojo Carranza y Gabriela “Gaby” Ortega, dos niñas que se quitaron la vida tras ser víctimas de acoso y discriminación debido al estatus migratorio de sus familias, se inaugurará este fin de semana. Esto será en un evento que ofrecerá un taller gratuito para niños. Fecha : Sábado 13 de septiembre

: Sábado 13 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Compare Foods Arrowood

: Compare Foods Arrowood Dirección : 201 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217

: 201 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217 Costo: gratis

Festival de Culturas en Cornelius

Vive una tarde llena de diversidad cultural en la segunda edición del Festival de Culturas de Cornelius. Habrá comida, arte, presentaciones en vivo y exhibiciones culturales que celebran la riqueza de las comunidades de Cornelius y sus alrededores.

Fecha : sábado 13 de septiembre

: sábado 13 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Cain Park

: Cain Park Dirección : 21336 Catawba Ave, Cornelius, NC 28031

: 21336 Catawba Ave, Cornelius, NC 28031 Costo: Gratis

Celebra a México elaborando una piñata La Biblioteca de Charlotte Mecklenburg organiza eventos gratuitos para celebrar la cultura latina durante el Mes de la Herencia Hispana. En esta oportunidad ofrece una actividad dirigida a niños de 3 a 11 años para celebrar la independencia de México. Allí aprenderán a crear su propia piñata personalizada con bolsas de papel. Todos los materiales están incluidos. Fecha : martes 16 de septiembre

: martes 16 de septiembre Hora : 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Allegra Westbrooks Regional

: Allegra Westbrooks Regional Dirección : 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216

: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216 Costo : Gratis

: Gratis Inscripción en el siguiente enlace.