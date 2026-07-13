La salud visual es una de las necesidades esenciales para cualquier persona, pero a menudo puede ser costosa, y no todos tienen acceso a ella. En respuesta a este problema, Vision to Learn, junto con la colaboración de las Bibliotecas de Charlotte Mecklenburg y otras organizaciones locales, estará ofreciendo evaluaciones gratuitas durante el mes de agosto.
Exámenes gratuitos para niños
Vision To Learn es una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar exámenes de la vista gratuitos para niños de edad escolar en Charlotte. Están dirigidos a niños entre 5 años y adolescentes hasta los 18 años, es decir, con edad escolar del jardín de infancia al 12.° grado. Todos los menores de 17 años deben estar acompañados por un adulto.
Los niños no solo recibirán el examen de la vista, sino que, si necesitan anteojos, pueden elegir una montura de la clínica móvil y las gafas se las enviarán por correo en una fecha posterior.
Próximas fechas:
- Fecha: viernes 7 de agosto
- Lugar: Care Ring Clinic
- Dirección: 1514 N Graham St, Charlotte, NC 28206
- Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Fecha: domingo 9 de agosto
- Lugar: Covenant Presbyterian Church
- Dirección: 1000 E. Morehead St Charlotte, NC 28204
- Horario: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Fecha: lunes 10 de agosto
- Lugar: Steele Creek Community Place
- Dirección: 13501 S Tryon St, Charlotte, NC 28278
- Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Fecha: viernes 14 de agosto
- Lugar: Charlotte Mecklenburg Library - South Boulevard
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Horario: 9:30 a.m. a 1:30 p.m.
Pasos para obtener el examen gratuito
- Selecciona la fecha de tu preferencia
- Visita el siguiente enlace y selecciónala.
- Si la información coincide, selecciona “Book Now”
- Luego selecciona la hora.
- Por último, agrega la información y recibirás un correo de confirmación.
- El día de la cita, debes acompañar a tus hijos y llegar, al menos 10 minutos antes de la cita, para llenar un formulario de consentimiento.
- Para más información, llama al 980-292-0710 o envía un correo a northcarolina@visiontolearn.org.
- Observación: si tienes varios hijos debes pedir cada cita por separado.