La salud visual es una de las necesidades esenciales para cualquier persona, pero a menudo puede ser costosa, y no todos tienen acceso a ella. En respuesta a este problema, Vision to Learn, junto con la colaboración de las Bibliotecas de Charlotte Mecklenburg y otras organizaciones locales, estará ofreciendo evaluaciones gratuitas durante el mes de agosto.

Exámenes gratuitos para niños

Vision To Learn es una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar exámenes de la vista gratuitos para niños de edad escolar en Charlotte. Están dirigidos a niños entre 5 años y adolescentes hasta los 18 años, es decir, con edad escolar del jardín de infancia al 12.° grado. Todos los menores de 17 años deben estar acompañados por un adulto.

Los niños no solo recibirán el examen de la vista, sino que, si necesitan anteojos, pueden elegir una montura de la clínica móvil y las gafas se las enviarán por correo en una fecha posterior.

Próximas fechas:

Fecha: viernes 7 de agosto

viernes 7 de agosto Lugar: Care Ring Clinic

Care Ring Clinic Dirección: 1514 N Graham St, Charlotte, NC 28206

1514 N Graham St, Charlotte, NC 28206 Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Fecha: domingo 9 de agosto

domingo 9 de agosto Lugar: Covenant Presbyterian Church

Covenant Presbyterian Church Dirección: 1000 E. Morehead St Charlotte, NC 28204

1000 E. Morehead St Charlotte, NC 28204 Horario: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Fecha: lunes 10 de agosto

lunes 10 de agosto Lugar: Steele Creek Community Place

Steele Creek Community Place Dirección: 13501 S Tryon St, Charlotte, NC 28278

13501 S Tryon St, Charlotte, NC 28278 Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Fecha: viernes 14 de agosto

viernes 14 de agosto Lugar : Charlotte Mecklenburg Library - South Boulevard

: Charlotte Mecklenburg Library - South Boulevard Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Horario: 9:30 a.m. a 1:30 p.m.

Pasos para obtener el examen gratuito