Descubre eventos gratuitos o económicos y actividades para celebrar en Charlotte esta semana. Desde asesorías legales sobre inmigración y desalojo hasta cine al aire libre, festivales culturales y clases de estiramiento, yoga o baile, hay algo para todos los gustos. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos locales que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.
Comunidad
Sesión: ¿Tienes preguntas de inmigración?
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus.
- Fecha: lunes 27 de octubre
- Hora: 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.
Taller: evitando el desalojo
Cada año, miles de arrendatarios en Mecklenburg enfrentan el desalojo. Por eso, Legal Aid of North Carolina explicará el proceso, los derechos de los inquilinos, recursos disponibles, y cómo programas y leyes pueden ayudar. Al final, habrá una sesión de preguntas y respuestas con un abogado voluntario. El evento será en inglés.
- Fecha: lunes 27 de octubre
- Hora: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción a través del siguiente enlace
Comida gratis en Charlotte
Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 28 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m
- Lugar: Plaza Midwood Library
- Dirección: 1623 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Sesión de Asistencia para FAFSA con CMS
Cada año, muchos estudiantes y familias en Mecklenburg se preparan para el proceso de inscripción a la universidad. Por eso, diversas entidades educativas se unen a CMS para ofrecer ayuda para completar la solicitud para recibir ayuda federal para estudiantes (FAFSA). Explicarán el proceso, documentos necesarios y cómo obtener este apoyo.
- Fecha: miércoles 29 de octubre
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Allegra Westbrooks Regional
- Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216
- Visita el siguiente enlace para más información o estar atento a eventos similares.
Arte y entretenimiento
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es Addams Family Values (Los locos Addams).
- Fecha: jueves 23 de octubre
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Serie musical en el centro de Charlotte
Disfruta de esta serie gratuita presentada por Ascent Uptown, que llenará de música, sabor y comunidad el Romare Bearden Park todos los jueves de octubre. El evento combina lo mejor de un mercado de agricultores con presentaciones en vivo, creando el ambiente perfecto para relajarte después del trabajo. El próximo evento estará recreado en un tributo a la generación de los 70.
- Fecha: jueves 23 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 8:30 p.m.
- Lugar: Romare Bearden Park
- Dirección: 300 S Church St, Charlotte, NC 28202
Películas en el parque
Disfruta de una noche mágica la proyección gratuita de la película: Hocus Pocus. Este evento es parte de la serie Movies in the Park, pensada para reunir a familias, amigos y vecinos en uno de los parques más encantadores del centro de la ciudad. Habrá camiones de venta de comida y aperitivos para los asistentes. Lleva tu manta o silla y prepárate para una noche inolvidable bajo las estrellas.
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Fourth Ward Park
- Dirección: 301 N. Poplar St., Charlotte, NC 28202
Festival de otoño a beneficio de la Casa Ronald McDonald
Alpha Delta Pi presenta un festival de otoño a beneficio de la Casa Ronald McDonald de Greater Charlotte, con música en vivo, camiones de comida, pintura de calabazas, actividad de dulce o truco, patio de juegos embrujado, juegos, manualidades y otras sorpresas.
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Hora: de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Ronald McDonald House
- Dirección: 1613 E Morehead St, Charlotte, NC 28207
- Costo: gratuito
Festival de Naciones en Charlotte
Disfruta de un evento organizado por la Iglesia de Steele Creek en la cual ofrecerán desfiles, exhibiciones culturales, comida de diferentes países para celebrar la diversidad de personas de diferentes países.
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Hora: de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Steele Creek Church
- Dirección: 1929 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217
- Costo: gratuito
Celebra Oktoberfest en Camp North End
Únete a una celebración de Oktoberfest en la cual Keswick Avenue se transformará en un salón de cerveza al estilo alemán en plena calle. La celebración incluye mesas largas y puestos de vendedores, decoración de otoño, comida de la temporada, concursos de sostener el jarrón de cerveza y de yodel o canto a la tirolesa, entre otros.
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Hora: de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Keswick District del Camp North End
- Dirección: 701 Keswick Ave, Charlotte, NC 28206
- Costo: entras gratis
Fiesta en el museo Mint de Charlotte
Una vez al mes, la comunidad puede visitar gratis el museo Mint en Randolph y disfrutar de las colecciones que se encuentran dentro de la instalación, participar en actividades artísticas familiares, música en vivo y la presencia de food trucks con comida variada.
- Fecha: domingo 26 de octubre
- Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Mint Museum Randolph.
- Dirección: 2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207
Salud y bienestar
Clases de estiramiento gratis
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, están llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.
- Fecha: miércoles 22 y 29 de octubre
- Hora: 6:00 p.m.
- Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104
- Fecha: jueves 23 de octubre
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: Freedom Park
- Dirección: 1516 Princeton Ave, Charlotte, NC 28209
Clase gratuita de salsa y bachata
Participa en esta actividad gratuita organizada por Renacer, en la cual la bailarina Karen Correa ofrecerá una clase de salsa y bachata. Únete a una noche llena de energía y ritmos latinos
- Fecha: lunes 27 de octubre
- Hora: 7:30 p.m.
- Lugar: SIP City
- Dirección: 917 Central Ave, Charlotte, NC 28204
Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. La próxima sesión será en inglés y es:
- Fecha: miércoles 29 de octubre
- Hora: 9:30 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: University City Regional
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú
El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales.
- Fecha: miércoles 22 y 29 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212
- Costo: gratis