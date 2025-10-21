Descubre eventos gratuitos o económicos y actividades para celebrar en Charlotte esta semana. Desde asesorías legales sobre inmigración y desalojo hasta cine al aire libre, festivales culturales y clases de estiramiento, yoga o baile, hay algo para todos los gustos. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos locales que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.

Comunidad

Sesión: ¿Tienes preguntas de inmigración? La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus. Fecha : lunes 27 de octubre

: lunes 27 de octubre Hora : 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar : Latin American Coalition

: Latin American Coalition Dirección : 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.

Taller: evitando el desalojo Cada año, miles de arrendatarios en Mecklenburg enfrentan el desalojo. Por eso, Legal Aid of North Carolina explicará el proceso, los derechos de los inquilinos, recursos disponibles, y cómo programas y leyes pueden ayudar. Al final, habrá una sesión de preguntas y respuestas con un abogado voluntario. El evento será en inglés. Fecha : lunes 27 de octubre

: lunes 27 de octubre Hora : 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscripción a través del siguiente enlace

Comida gratis en Charlotte Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 28 de octubre

: martes 28 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m Lugar : Plaza Midwood Library

: Plaza Midwood Library Dirección: 1623 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Sesión de Asistencia para FAFSA con CMS Cada año, muchos estudiantes y familias en Mecklenburg se preparan para el proceso de inscripción a la universidad. Por eso, diversas entidades educativas se unen a CMS para ofrecer ayuda para completar la solicitud para recibir ayuda federal para estudiantes (FAFSA). Explicarán el proceso, documentos necesarios y cómo obtener este apoyo. Fecha : miércoles 29 de octubre

: miércoles 29 de octubre Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Allegra Westbrooks Regional

: Allegra Westbrooks Regional Dirección : 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216

: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216 Visita el siguiente enlace para más información o estar atento a eventos similares.

Arte y entretenimiento

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es Addams Family Values (Los locos Addams). Fecha : jueves 23 de octubre

: jueves 23 de octubre Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Serie musical en el centro de Charlotte Disfruta de esta serie gratuita presentada por Ascent Uptown, que llenará de música, sabor y comunidad el Romare Bearden Park todos los jueves de octubre. El evento combina lo mejor de un mercado de agricultores con presentaciones en vivo, creando el ambiente perfecto para relajarte después del trabajo. El próximo evento estará recreado en un tributo a la generación de los 70. Fecha : jueves 23 de octubre

: jueves 23 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 8:30 p.m.

: 3:00 p.m. a 8:30 p.m. Lugar : Romare Bearden Park

: Romare Bearden Park Dirección: 300 S Church St, Charlotte, NC 28202

Películas en el parque Disfruta de una noche mágica la proyección gratuita de la película: Hocus Pocus. Este evento es parte de la serie Movies in the Park, pensada para reunir a familias, amigos y vecinos en uno de los parques más encantadores del centro de la ciudad. Habrá camiones de venta de comida y aperitivos para los asistentes. Lleva tu manta o silla y prepárate para una noche inolvidable bajo las estrellas. Fecha : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Hora : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Lugar : Fourth Ward Park

: Fourth Ward Park Dirección: 301 N. Poplar St., Charlotte, NC 28202

Festival de otoño a beneficio de la Casa Ronald McDonald Alpha Delta Pi presenta un festival de otoño a beneficio de la Casa Ronald McDonald de Greater Charlotte, con música en vivo, camiones de comida, pintura de calabazas, actividad de dulce o truco, patio de juegos embrujado, juegos, manualidades y otras sorpresas. Fecha : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Hora : de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

: de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Ronald McDonald House

: Ronald McDonald House Dirección : 1613 E Morehead St, Charlotte, NC 28207

: 1613 E Morehead St, Charlotte, NC 28207 Costo: gratuito

Festival de Naciones en Charlotte Disfruta de un evento organizado por la Iglesia de Steele Creek en la cual ofrecerán desfiles, exhibiciones culturales, comida de diferentes países para celebrar la diversidad de personas de diferentes países. Fecha : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Hora : de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

: de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : Steele Creek Church

: Steele Creek Church Dirección : 1929 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217

: 1929 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217 Costo: gratuito

Celebra Oktoberfest en Camp North End Únete a una celebración de Oktoberfest en la cual Keswick Avenue se transformará en un salón de cerveza al estilo alemán en plena calle. La celebración incluye mesas largas y puestos de vendedores, decoración de otoño, comida de la temporada, concursos de sostener el jarrón de cerveza y de yodel o canto a la tirolesa, entre otros. Fecha : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Hora : de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

: de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Keswick District del Camp North End

: Keswick District del Camp North End Dirección : 701 Keswick Ave, Charlotte, NC 28206

: 701 Keswick Ave, Charlotte, NC 28206 Costo: entras gratis

Fiesta en el museo Mint de Charlotte Una vez al mes, la comunidad puede visitar gratis el museo Mint en Randolph y disfrutar de las colecciones que se encuentran dentro de la instalación, participar en actividades artísticas familiares, música en vivo y la presencia de food trucks con comida variada. Fecha : domingo 26 de octubre

: domingo 26 de octubre Hora : 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Mint Museum Randolph.

: Mint Museum Randolph. Dirección: 2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207

Salud y bienestar

Clases de estiramiento gratis Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, están llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : miércoles 22 y 29 de octubre

: miércoles 22 y 29 de octubre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104 Fecha : jueves 23 de octubre

: jueves 23 de octubre Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210 Fecha : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : Freedom Park

: Freedom Park Dirección: 1516 Princeton Ave, Charlotte, NC 28209

Clase gratuita de salsa y bachata Participa en esta actividad gratuita organizada por Renacer, en la cual la bailarina Karen Correa ofrecerá una clase de salsa y bachata. Únete a una noche llena de energía y ritmos latinos Fecha : lunes 27 de octubre

: lunes 27 de octubre Hora : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Lugar : SIP City

: SIP City Dirección: 917 Central Ave, Charlotte, NC 28204

Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. La próxima sesión será en inglés y es: Fecha : miércoles 29 de octubre

: miércoles 29 de octubre Hora : 9:30 a.m. a 3:00 p.m.

: 9:30 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : University City Regional

: University City Regional Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales. Fecha : miércoles 22 y 29 de octubre

: miércoles 22 y 29 de octubre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212

: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212 Costo: gratis

Más noticias y eventos de Charlotte que podrían interesarte