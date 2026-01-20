Esta semana en Charlotte, se llevarán a cabo varios eventos gratuitos enfocados en la comunidad latina y migrante. Desde asesorías legales sobre inmigración, jornadas de apoyo para obtener un seguro de salud, hasta clínicas y actividades informativas sobre derechos, impuestos y servicios disponibles para inmigrantes. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.

Comunidad

Asesorías gratis para casos migratorios El segundo y cuarto jueves de cada mes, el Centro de Apoyo Legal de Charlotte, a través de su Programa de Justicia para Inmigrantes, ofrecerá asesorías gratuitas para quienes tienen una cita ante la corte de inmigración o para quienes ya sometieron su caso de asilo defensivo. No es necesario hacer una cita previa. Al llegar, debe informar a la recepcionista que necesita asesoramiento legal de su caso inmigratorio y deberá llenar un formulario. Fecha : jueves 22 de enero

: jueves 22 de enero Hora : 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : Charlotte Center for Legal Advocacy

: Charlotte Center for Legal Advocacy Dirección: 5535 Albemarle Rd, Charlotte, NC 28212

Clínica de inmigración con la Coalición Dos veces al mes, la Coalición Latinoamericana ofrece su clínica de inmigración a bajo costo. Actualmente, estas se enfocan en explicarle a la comunidad cuáles son sus derechos como inmigrantes, cómo elaborar un plan de emergencia familiar, asesoría con dudas migratorias y elaborar una carta poder. Fecha : lunes 26 de enero

: lunes 26 de enero Hora : 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Costo : $50 (miembros de la Coalición obtienen su primera consulta gratis)

: $50 (miembros de la Coalición obtienen su primera consulta gratis) Observación: los cupos son limitados; se sugiere llegar temprano y llenar el formulario disponible en el siguiente enlace.

Conversación comunitaria: Impuestos, Inmigración y Bienestar Financiero La biblioteca de Charlotte, junto con otras organizaciones locales, invita a un espacio informativo y abierto para conversar sobre temas que impactan directamente a la comunidad latina: como sus derechos financieros, cambios en las leyes de intercambio de información entre el IRS e inmigración, impuestos, entre otros temas. Fecha : martes 27 de enero

: martes 27 de enero Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

Salud

Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. La próxima sesión es: Fecha : miércoles 21 de enero

: miércoles 21 de enero Hora : 9:15 a.m. a 2:15 p.m.

: 9:15 a.m. a 2:15 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Clases de estiramiento Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : sábado 24 de enero

: sábado 24 de enero Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Evento: salud, arte y amistad entre adultos mayores Únete a la Biblioteca de Charlotte en un programa que combina ejercicios y bailes, juegos de desarrollo de la memoria, consejos y actividades sobre tecnología, arte y salud. Este es un taller de información general y crecimiento personal para adultos mayores que hablan español. Fecha : lunes 26 de enero

: lunes 26 de enero Hora : 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Medicina gratis en Charlotte Se trata de una farmacia móvil gratuita que ofrece medicamentos de venta libre sin costo a personas de bajos ingresos. NC MedAssist, junto a otros socios comunitarios, estarán ofreciendo productos como: analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, alergias, digestión, vitaminas y medicinas para niños, entre otros. Fecha : El evento es el 31 de enero, pero el registro ya está abierto

: El evento es el 31 de enero, pero el registro ya está abierto Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Greater Bethel AME Church

: Greater Bethel AME Church Dirección : 5261 Ruth Dr, Charlotte, NC 28215

: 5261 Ruth Dr, Charlotte, NC 28215 Ordena tus medicinas en el siguiente enlace.

Educación, cursos y talleres

Seminario: Plan de negocios, de la idea a la acción Convierta su visión empresarial en una hoja de ruta clara y práctica. En este seminario de Prospera aprenderá a desarrollar un plan de negocios sólido que le permita tomar decisiones estratégicas y proyectar el crecimiento de su empresa con confianza. Fecha : jueves 22 de enero

: jueves 22 de enero Hora : 5:30 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:30 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : Oficinas de Prospera

: Oficinas de Prospera Dirección : 145 Scaleybark Rd suite c, Charlotte, NC 28209

: 145 Scaleybark Rd suite c, Charlotte, NC 28209 Inscripción en el siguiente enlace.

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 22 de enero

: jueves 22 de enero Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Noche de networking para emprendedores University City Regional organiza una noche especial para emprendedores y dueños de pequeñas empresas, con el objetivo de fortalecer la comunidad empresarial de Charlotte. El evento es informal y permitirá conocer recursos locales clave para hacer crecer tu negocio. Habrá un pequeño refrigerio. Fecha : jueves 22 de enero

: jueves 22 de enero Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección : 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Registro sugerido a través del siguiente enlace.

Zona de estudio para adolescentes North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios. Fecha : domingo 25 de enero

: domingo 25 de enero Hora : 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807

Clase gratuita de primeros auxilios Organizada por Novant Health, este evento está diseñado para enseñar cómo actuar en situaciones de emergencia médica y obtener información valiosa para estar preparado en cualquier momento. La clase es gratuita y será en inglés. Fecha : lunes 26 de enero

: lunes 26 de enero Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Hickory Grove Library

: Hickory Grove Library Dirección : 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215

: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215 Registro a través del siguiente enlace.