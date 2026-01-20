Esta semana en Charlotte, se llevarán a cabo varios eventos gratuitos enfocados en la comunidad latina y migrante. Desde asesorías legales sobre inmigración, jornadas de apoyo para obtener un seguro de salud, hasta clínicas y actividades informativas sobre derechos, impuestos y servicios disponibles para inmigrantes. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.
Comunidad
Asesorías gratis para casos migratorios
El segundo y cuarto jueves de cada mes, el Centro de Apoyo Legal de Charlotte, a través de su Programa de Justicia para Inmigrantes, ofrecerá asesorías gratuitas para quienes tienen una cita ante la corte de inmigración o para quienes ya sometieron su caso de asilo defensivo. No es necesario hacer una cita previa. Al llegar, debe informar a la recepcionista que necesita asesoramiento legal de su caso inmigratorio y deberá llenar un formulario.
- Fecha: jueves 22 de enero
- Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Charlotte Center for Legal Advocacy
- Dirección: 5535 Albemarle Rd, Charlotte, NC 28212
Clínica de inmigración con la Coalición
Dos veces al mes, la Coalición Latinoamericana ofrece su clínica de inmigración a bajo costo. Actualmente, estas se enfocan en explicarle a la comunidad cuáles son sus derechos como inmigrantes, cómo elaborar un plan de emergencia familiar, asesoría con dudas migratorias y elaborar una carta poder.
- Fecha: lunes 26 de enero
- Hora: 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: $50 (miembros de la Coalición obtienen su primera consulta gratis)
- Observación: los cupos son limitados; se sugiere llegar temprano y llenar el formulario disponible en el siguiente enlace.
Conversación comunitaria: Impuestos, Inmigración y Bienestar Financiero
La biblioteca de Charlotte, junto con otras organizaciones locales, invita a un espacio informativo y abierto para conversar sobre temas que impactan directamente a la comunidad latina: como sus derechos financieros, cambios en las leyes de intercambio de información entre el IRS e inmigración, impuestos, entre otros temas.
- Fecha: martes 27 de enero
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
Salud
Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. La próxima sesión es:
- Fecha: miércoles 21 de enero
- Hora: 9:15 a.m. a 2:15 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Clases de estiramiento
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.
- Fecha: sábado 24 de enero
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Evento: salud, arte y amistad entre adultos mayores
Únete a la Biblioteca de Charlotte en un programa que combina ejercicios y bailes, juegos de desarrollo de la memoria, consejos y actividades sobre tecnología, arte y salud. Este es un taller de información general y crecimiento personal para adultos mayores que hablan español.
- Fecha: lunes 26 de enero
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Medicina gratis en Charlotte
Se trata de una farmacia móvil gratuita que ofrece medicamentos de venta libre sin costo a personas de bajos ingresos. NC MedAssist, junto a otros socios comunitarios, estarán ofreciendo productos como: analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, alergias, digestión, vitaminas y medicinas para niños, entre otros.
- Fecha: El evento es el 31 de enero, pero el registro ya está abierto
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Greater Bethel AME Church
- Dirección: 5261 Ruth Dr, Charlotte, NC 28215
- Ordena tus medicinas en el siguiente enlace.
Educación, cursos y talleres
Seminario: Plan de negocios, de la idea a la acción
Convierta su visión empresarial en una hoja de ruta clara y práctica. En este seminario de Prospera aprenderá a desarrollar un plan de negocios sólido que le permita tomar decisiones estratégicas y proyectar el crecimiento de su empresa con confianza.
- Fecha: jueves 22 de enero
- Hora: 5:30 p.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: Oficinas de Prospera
- Dirección: 145 Scaleybark Rd suite c, Charlotte, NC 28209
- Inscripción en el siguiente enlace.
Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo
La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés.
- Fecha: jueves 22 de enero
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.
Noche de networking para emprendedores
University City Regional organiza una noche especial para emprendedores y dueños de pequeñas empresas, con el objetivo de fortalecer la comunidad empresarial de Charlotte. El evento es informal y permitirá conocer recursos locales clave para hacer crecer tu negocio. Habrá un pequeño refrigerio.
- Fecha: jueves 22 de enero
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Registro sugerido a través del siguiente enlace.
Zona de estudio para adolescentes
North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios.
- Fecha: domingo 25 de enero
- Hora: 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: North County Regional Library
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807
Clase gratuita de primeros auxilios
Organizada por Novant Health, este evento está diseñado para enseñar cómo actuar en situaciones de emergencia médica y obtener información valiosa para estar preparado en cualquier momento. La clase es gratuita y será en inglés.
- Fecha: lunes 26 de enero
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Hickory Grove Library
- Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
- Registro a través del siguiente enlace.
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg, ofrecerán apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 26 de enero
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis