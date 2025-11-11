Esta semana, Charlotte ofrece una variedad de eventos gratuitos diseñados para impulsar tu futuro universitario y profesional. Si estás buscando asistencia con la FAFSA, oportunidades para mejorar tu crédito o conseguir empleo. Hay todo esto y mucho más. Lee hasta el final para ver todo lo que está a tu alcance.

Sesión de Asistencia para FAFSA con CMS Cada año, muchos estudiantes y familias en Mecklenburg se preparan para el proceso de inscripción a la universidad. Por eso, diversas entidades educativas se unen a CMS para ofrecer ayuda para completar la solicitud para recibir ayuda federal para estudiantes (FAFSA). Explicarán el proceso, documentos necesarios y cómo obtener este apoyo. Fecha : miércoles 12 de noviembre y 4 de diciembre

: miércoles 12 de noviembre y 4 de diciembre Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : West Boulevard

: West Boulevard Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Visita el siguiente enlace para más información o estar atento a eventos similares.

Evento de contratación de CMS Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) llevará a cabo un evento de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más. Fecha : miércoles 12 de noviembre y 10 de diciembre

: miércoles 12 de noviembre y 10 de diciembre Hora : 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Allegra Westbrooks Regional

: Allegra Westbrooks Regional Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216

Feria vocacional y de empleo Únete a ImaginOn en una feria anual de empleo vocacional. Esta se llevará a cabo gracias a la colaboración con The Academy of Goal Achievers. El evento contará con una variedad de expositores de diferentes negocios, oficios, organizaciones, vocaciones y más de la zona de Charlotte. Fecha : miércoles 12 de noviembre

: miércoles 12 de noviembre Hora : 9:45 a.m. a 1:00 p.m.

: 9:45 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

Taller: Discurso de negocio en 30 segundos Como dueño de negocio, solo tienes 7 segundos para captar la atención y menos de 30 segundos para presentar tu negocio de manera efectiva. Así lo señala el Centro de Apoyo Legal de Charlotte, quienes ofrecerán un taller online gratuito para enseñar técnicas y consejos sobre para lograr un discurso de negocios impactante en segundos. Fecha : jueves 13 de noviembre

: jueves 13 de noviembre Hora : 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Lugar : En línea (Zoom)

: En línea (Zoom) Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Costo: gratis

Taller virtual: Educación Financiera para todos La Coalición Latinoamericana y Buenas Finanzas Carolinas llevarán a cabo una sesión donde explicarán a contratistas, emprendedores, trabajadores independientes o conductores de servicios de delivery, cómo identificar deducciones claves y mejores prácticas para organizar sus ingresos, evitar errores comunes y maximizar su reembolso durante la época de impuestos. Fecha : jueves 13 de noviembre

: jueves 13 de noviembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : En línea (Zoom)

: En línea (Zoom) Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Costo: gratis

Seminario: Guía para mejorar su puntaje crediticio Un buen puntaje crediticio puede abrirle las puertas al financiamiento y al crecimiento de su empresa. Por eso, en este seminario organizado por Prospera aprenderá cómo establecer, mantener o mejorar el crédito de su negocio para fortalecer su perfil financiero. Fecha : martes 18 de noviembre

: martes 18 de noviembre Hora : 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : En línea (Zoom)

: En línea (Zoom) Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Costo: gratis

Talleres de escritura de ensayo universitario ImaginOn ofrece un espacio relajado y enfocado en la escritura académica y profesional para jóvenes interesados en redactar un ensayo universitario, una tarea de escritura o una declaración personal. Además de enseñar habilidades. Brindarán correcciones de estilos, consejos prácticos para la creación de currículos, asesoría para elaborar trabajos de investigación y enseñarán recursos en bibliotecas locales. Fecha : miércoles 19 de noviembre

: miércoles 19 de noviembre Hora : 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202

: 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202 Inscripción en el siguiente enlace. Fecha : miércoles 3 de diciembre

: miércoles 3 de diciembre Hora : 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202

: 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202 Inscripción en el siguiente enlace. Fecha : miércoles 17 de diciembre

: miércoles 17 de diciembre Hora : 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202

: 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202 Inscripción en el siguiente enlace.

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 13 y 20 de noviembre | jueves 4, 11 y 18 de diciembre

: jueves 13 y 20 de noviembre | jueves 4, 11 y 18 de diciembre Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Zona de estudio para adolescentes North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios. Fecha : domingo 16 de noviembre

: domingo 16 de noviembre Hora : 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807