Si estás buscando actividades gratuitas para compartir en familia, recibir apoyo comunitario o cuidar tu salud, esta semana en Charlotte hay múltiples opciones para ti. Desde sesiones virtuales de “Conozca sus derechos” y preparación de impuestos sin costo, hasta despensas de comida, talleres creativos para niños y exámenes médicos gratuitos. Llega hasta el final para conocer todos los eventos que te trae La Noticia en su cartelera comunitaria.
Comunidad
Sesiones virtuales de “conozca sus derechos”
Practique frases sencillas de “Conozca sus derechos” en inglés. Esta sesión comunitaria es para cualquier persona que quiera sentirse más preparada en interacciones con autoridades, como agentes de inmigración. También está dirigida a quienes deseen ayudar a familiares, amistades y vecinos a aprender estas frases, sin importar desde qué ciudad o estado se conecten.
- Fecha: miércoles 25 de febrero y 4 de marzo.
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: virtual
- Inscríbete en el siguiente enlace.
Programa de preparación de impuestos gratis
En esta temporada tributaria, VITA Latino invita a la comunidad a aprovechar los servicios de su programa gratuito de preparación de impuestos. Participa en este evento para no quedarte atrás con tus responsabilidades fiscales.
- Fecha: lunes 2 de marzo
- Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Pascuales' Farm
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
- Debe registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: jueves 5 de marzo
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 3 de marzo
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Vlg Dr, Charlotte, NC 28262
Entretenimiento para niños
Laboratorio de tortillas
Únete a la biblioteca para aprender a hacer tortillas de una manera divertida y educativa. Jóvenes de 10 a 18 años tendrán la oportunidad de prepararlas, mientras disfrutan de una conversación amena sobre el libro Esperanza Rising. A lo largo de la actividad, los participantes no solo aprenderán habilidades culinarias prácticas, sino que también compartirán historias, ideas y risas mientras exploran la cultura mexicana a través de una receta tradicional.
- Fecha: miércoles 25 de febrero
- Hora: 5:30 p.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: Myers Park Library
- Dirección: 1361 Queens Road, Charlotte, NC 28207
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Evento para atrapar a tu Pokémon favorito
Con el objetivo de ofrecer una actividad divertida e interactiva para niños y adolescentes, ImaginOn organizará una búsqueda del tesoro temática de Pokémon en el Teen Loft. Durante el evento, los participantes podrán convertirse en entrenadores por un día e intentar encontrar la mayor cantidad de Pokémon escondidos alrededor de la biblioteca para ganar premios.
- Fecha: jueves 26 de febrero
- Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Haz una corona de corazones para regalar
Se trata de una actividad en la biblioteca para que adolescentes entre 10 y 18 años aprendan a crear una corona de corazones doblada o con collage para obsequiar en el Día de San Valentín o para tus invitados.
- Fecha: durante todo el mes de febrero, de lunes a sábado
- Hora: Todo el día. Desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y 5:00 p.m. los viernes y sábados.
- Lugar: Hickory Grove Llibrary
- Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
- Costo: gratis
Cuentos, música y teatro para niños
Con el objetivo de promover la creatividad de los más pequeños, el grupo Criss Cross Mangosauce realizará diversos talleres que forman parte de su programa “Pueblos”. Estas incluyen eventos para toda la familia en los cuales habrá canciones, cuentos, juegos, obras de teatro y muchas más actividades diseñadas para enseñar sobre el folklore de Latinoamérica.
- Fecha: sábado 28 de febrero
- Hora: 11:00 a.m.
- Lugar: Matthews Community Center
- Dirección: 100 E McDowell St, Matthews, NC 28105
Salud
Renacer a través de la escritura
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, llevarán a cabo una sesión especial donde se explorará el tema de la sanación y el crecimiento personal a través de la escritura. Esto lo harán a través del espacio “Aprende a vivir de nuevo”.
- Fecha: miércoles 25 de febrero
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: en línea (Zoom)
- Inscríbete entrando a la plataforma e incluyendo este ID de reunión 832 8486 1065 505. Código: 017733
Clases de estiramiento y fuerza
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público.
- Fecha: jueves 26 de febrero
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
- Fecha: sábado 28 de febrero
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Exámenes de salud gratuitos
Con el objetivo de fomentar el bienestar en la comunidad, Novant Health ofrecerá evaluaciones biométricas gratuitas y orientación educativa en salud a través de su programa “Remarkable You”. Los asistentes podrán conocer sus niveles actuales de presión arterial, A1c, glucosa y colesterol y recibir información para tomar decisiones informadas sobre su salud.
- Fecha: miércoles 4 de marzo
- Hora: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Inscripción a través del siguiente enlace.