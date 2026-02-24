Si estás buscando actividades gratuitas para compartir en familia, recibir apoyo comunitario o cuidar tu salud, esta semana en Charlotte hay múltiples opciones para ti. Desde sesiones virtuales de “Conozca sus derechos” y preparación de impuestos sin costo, hasta despensas de comida, talleres creativos para niños y exámenes médicos gratuitos. Llega hasta el final para conocer todos los eventos que te trae La Noticia en su cartelera comunitaria.

Comunidad

Sesiones virtuales de “conozca sus derechos” Practique frases sencillas de “Conozca sus derechos” en inglés. Esta sesión comunitaria es para cualquier persona que quiera sentirse más preparada en interacciones con autoridades, como agentes de inmigración. También está dirigida a quienes deseen ayudar a familiares, amistades y vecinos a aprender estas frases, sin importar desde qué ciudad o estado se conecten. Fecha : miércoles 25 de febrero y 4 de marzo.

: miércoles 25 de febrero y 4 de marzo. Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : virtual

: virtual Inscríbete en el siguiente enlace.

Programa de preparación de impuestos gratis En esta temporada tributaria, VITA Latino invita a la comunidad a aprovechar los servicios de su programa gratuito de preparación de impuestos. Participa en este evento para no quedarte atrás con tus responsabilidades fiscales. Fecha : lunes 2 de marzo

: lunes 2 de marzo Hora : 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Pascuales' Farm

: Pascuales' Farm Dirección : 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215

: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215 Debe registrarse en el siguiente enlace. Fecha : jueves 5 de marzo

: jueves 5 de marzo Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.

Comida gratis Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 3 de marzo

: martes 3 de marzo Hora : 10:30 a.m. a 12:30 p.m

: 10:30 a.m. a 12:30 p.m Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Vlg Dr, Charlotte, NC 28262

Entretenimiento para niños

Laboratorio de tortillas Únete a la biblioteca para aprender a hacer tortillas de una manera divertida y educativa. Jóvenes de 10 a 18 años tendrán la oportunidad de prepararlas, mientras disfrutan de una conversación amena sobre el libro Esperanza Rising. A lo largo de la actividad, los participantes no solo aprenderán habilidades culinarias prácticas, sino que también compartirán historias, ideas y risas mientras exploran la cultura mexicana a través de una receta tradicional. Fecha : miércoles 25 de febrero

: miércoles 25 de febrero Hora : 5:30 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:30 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : Myers Park Library

: Myers Park Library Dirección : 1361 Queens Road, Charlotte, NC 28207

: 1361 Queens Road, Charlotte, NC 28207 Inscripción a través del siguiente enlace.

Evento para atrapar a tu Pokémon favorito Con el objetivo de ofrecer una actividad divertida e interactiva para niños y adolescentes, ImaginOn organizará una búsqueda del tesoro temática de Pokémon en el Teen Loft. Durante el evento, los participantes podrán convertirse en entrenadores por un día e intentar encontrar la mayor cantidad de Pokémon escondidos alrededor de la biblioteca para ganar premios. Fecha : jueves 26 de febrero

: jueves 26 de febrero Hora : 2:00 p.m. a 3:30 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202 Inscripción a través del siguiente enlace.

Haz una corona de corazones para regalar Se trata de una actividad en la biblioteca para que adolescentes entre 10 y 18 años aprendan a crear una corona de corazones doblada o con collage para obsequiar en el Día de San Valentín o para tus invitados. Fecha : durante todo el mes de febrero, de lunes a sábado

: durante todo el mes de febrero, de lunes a sábado Hora : Todo el día. Desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y 5:00 p.m. los viernes y sábados.

: Todo el día. Desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y 5:00 p.m. los viernes y sábados. Lugar : Hickory Grove Llibrary

: Hickory Grove Llibrary Dirección : 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215

: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215 Costo: gratis

Cuentos, música y teatro para niños Con el objetivo de promover la creatividad de los más pequeños, el grupo Criss Cross Mangosauce realizará diversos talleres que forman parte de su programa “Pueblos”. Estas incluyen eventos para toda la familia en los cuales habrá canciones, cuentos, juegos, obras de teatro y muchas más actividades diseñadas para enseñar sobre el folklore de Latinoamérica. Fecha : sábado 28 de febrero

: sábado 28 de febrero Hora : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Lugar : Matthews Community Center

: Matthews Community Center Dirección: 100 E McDowell St, Matthews, NC 28105

Salud

Renacer a través de la escritura Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, llevarán a cabo una sesión especial donde se explorará el tema de la sanación y el crecimiento personal a través de la escritura. Esto lo harán a través del espacio “Aprende a vivir de nuevo”. Fecha : miércoles 25 de febrero

: miércoles 25 de febrero Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : en línea (Zoom)

: en línea (Zoom) Inscríbete entrando a la plataforma e incluyendo este ID de reunión 832 8486 1065 505. Código: 017733

Clases de estiramiento y fuerza Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público. Fecha : jueves 26 de febrero

: jueves 26 de febrero Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210 Fecha : sábado 28 de febrero

: sábado 28 de febrero Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205