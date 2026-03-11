En la oscuridad de las redes sociales, detrás de una pantalla, decenas de jóvenes en Charlotte son atraídas con promesas de una relación, regalos y atención. Pero lo que comienza como una conversación inocente puede convertirse en una pesadilla. Este es el modus operandi de los agresores de trata de personas, un delito que preocupa a las autoridades locales. En especial, ante una posible disminución de víctimas que denuncian este delito.

Miedo y desconfianza podrían dificultar las denuncias

En 2026, Charlotte registró 63 personas afectadas por tráfico humano, con edades entre los 11 y 17 años. El 94 % eran mujeres y solo uno, hombre. Esta cifra, aunque alarmante, podría ser solo la punta del iceberg, ya que en años anteriores los casos superaron los 100.

Las autoridades temen que el verdadero número de afectados sea mucho mayor, y que el temor a las autoridades por parte de familias inmigrantes sea una de las razones por las cuales muchas familias o jóvenes no denuncian este delito.

Al respecto, el informe del Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas de Charlotte (CMHTTF, por sus siglas en inglés) indica que la disminución podría deberse a que:

Los jóvenes no se autoidentifican como víctimas . Dependen de profesionales capacitados para ser detectados.

. Dependen de profesionales capacitados para ser detectados. Por el cierre de Gobierno hubo una reducción del personal encargado de investigar estos delitos.

encargado de investigar estos delitos. Los recursos federales se redireccionaron de investigaciones sobre trata de personas hacia otras “prioridades relacionadas con la inmigración”.

“Estos desafíos se vieron agravados por el aumento del temor entre las poblaciones extranjeras e inmigrantes, donde la preocupación por las medidas de cumplimiento de la ley creó barreras adicionales para la divulgación y la denuncia”, indica el informe de casos de trata de menores en Charlotte 2026.

En respuesta a esto, el oficial de la División Steele Creek del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, Claudio Jiménez, explicó cómo quienes lideran estas bandas criminales atraen a las víctimas, cómo proteger a sus hijos y exhortó a los padres a denunciar conductas inapropiadas.

¿Cómo atraen a las víctimas de trata?

Desde el 2020, el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas de Charlotte ha identificado 440 víctimas de este delito. Señalan que en la mayoría de los casos los traficantes de personas tienen una forma muy engañosa de atraer a las víctimas.

“Son muy hábiles para notar cuándo alguien es vulnerable o necesitado. A menudo buscan personas que puedan sentirse solas, que carezcan de una vivienda estable o que busquen conexión, a veces en lugares como estaciones de autobuses, refugios, espacios en línea o áreas de reunión comunitaria. Los traficantes pueden usar la amabilidad, la atención, los regalos o los halagos para generar confianza y crear un sentido de seguridad o pertenencia”, explicó Hannah Arrowood, fundadora de Present Age Ministries y presidenta del Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas de Charlotte (CMHTTF).

Según Jiménez:

Primero, se acercan a ellas a través de redes sociales , usando perfiles falsos que parecen confiables.

, usando perfiles falsos que parecen confiables. Al principio, los traficantes empiezan a hablarles de manera amable , les hacen cumplidos y les prometen cosas como amor, atención o regalos.

, les hacen cumplidos y les prometen cosas como amor, atención o regalos. Luego, empiezan a pedir cosas más comprometedoras , como fotos o encuentros en persona.

, como fotos o encuentros en persona. Cuando las víctimas acceden, los traficantes usan esas fotos o momentos para amenazarlas y manipularlas, diciéndoles que si no hacen lo que ellos piden, mostrarán esas imágenes o contarán cosas que no quieren que otros sepan.

“Es un problema que se ha agudizado porque la gran mayoría de las víctimas son niñas que son puestas en ese ambiente donde son vendidas a individuos por sexo, como prostituidas. Eso es el tráfico humano. Aquí, en Charlotte, lo hemos visto. Tenemos muchos casos de menores de edad, señoritas que son prostituidas contra su voluntad”, dijo el oficial a La Noticia.

¿Cómo prevenir y cuidar a sus hijos?

Monitoree las redes sociales que su hijo frecuenta.

sociales que su hijo frecuenta. Familiarícese con las aplicaciones y plataformas que usan.

y plataformas que usan. Hable de forma abierta sobre el tema.

sobre el tema. Establezca límites claros en casa sobre lo que enseña o muestra su hijo con otros.

claros en casa sobre lo que enseña o muestra su hijo con otros. Utilice herramientas de control parental para bloquear contenido inapropiado en los dispositivos de sus hijos.

para bloquear contenido inapropiado en los dispositivos de sus hijos. Identifíquese y reporte perfiles falsos .

. Denuncie si es necesario.

“Si usted detecta cualquier situación sospechosa con respecto a su hijo o su hija, ya sea que encuentra algo en el teléfono o se entera de que están relacionándose con ciertas personas o ve algún tipo de material o contenido de carácter pornográfico o mensajes de individuos que usted no conoce, incitándoles al uso de droga o a escaparse de casa, inmediatamente confisque ese teléfono y llame al 911, para que un oficial venga y entréguele esa información... Permítannos documentar esas situaciones para poder cuidar mejor a sus hijos”, dijo el oficial Jiménez.

¿Dónde encontrar ayuda?

Si usted sufre o conoce a alguien que es víctima de tráfico y/o trata de personas, la principal recomendación es buscar ayuda. Si es un caso de emergencia, llame al 911 o a una línea de ayuda, como:

La Línea Nacional contra la Trata de Personas , disponible gratis las 24 horas del día, los 365 del año al 1-888-373-7888. Cuentan con operadores en español y la información es confidencial.

, disponible gratis las 24 horas del día, los 365 del año al 1-888-373-7888. Cuentan con operadores en español y la información es confidencial. Envíe la palabra “AYUDA” en un mensaje de texto al 233733.

en un mensaje de texto al 233733. Envíe un correo electrónico a help@humantraffickinghotline.org.

CMHTTF es una coalición entre centros de salud, de apoyo legal, organizaciones sin fines de lucro que protegen a víctimas de trata y tráfico de personas. Fue creado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, fiscales y otras entidades locales y estatales con la finalidad de apoyar a las sobrevivientes y eliminar el crimen de trata de personas. Para más información, visita el siguiente enlace.