Para el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), Charlotte se prepara para recibir a cientos de latinas en el UniMujeres 2026. Un evento que contará con conferencias, música en vivo, un desfile de belleza y una agenda llena de espacios para conectar con emprendedoras, profesionales y expertas en diferentes áreas, todo bajo un ambiente que busca el empoderamiento femenino.

¿Qué trae UniMujeres para este 2026?

Este año es el séptimo evento de UniMujeres y se enfocará en el crecimiento personal y financiero de las latinas. Pero además, espera acercarle recursos e información sobre organizaciones que se dedican al acompañamiento financiero, abogadas de inmigración y expertos en ejercicio y alimentación.

“UniMujeres va a contar con la conferencista Jenny Rivera, CEO de Global Edge Alliance, quien va a hablar sobre su historia de éxito y cómo superar las limitaciones de los latinos al momento de alcanzar sus metas en materia de inversión, finanzas y bienes raíces. Yo también daré una charla denominada ‘Tu viejita interior’, donde voy a hablar sobre la importancia de tener un plan de retiro, cómo prepararnos para protegernos en el futuro”, dijo Yvonne Farfán, organizadora del evento. Además de esta parte dedicada al conocimiento, el evento contará con entretenimiento como: Música en vivo : como bolero, saxofón y mariachi de María Elena Valdéz.

: como bolero, saxofón y mariachi de María Elena Valdéz. Vendedoras locales

locales Desfile de moda.

Comida .

. Rifas.

Exposiciones .

. Entrega de premios.

Espacio para el baile y hacer conexiones con otras latinas. “También tendremos al grupo Power Cross, que hablará sobre senderismo, sobre la importancia de conectar con la naturaleza para mejorar la salud. Y al equipo de Rent@me mostrando todo lo que ofrecen para los interesados en celebrar su boda, una graduación, un cumpleaños o cualquier celebración”, agregó.

¿Cuándo y dónde será el evento?

UniMujeres 2026 será el domingo 8 de marzo, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. (10:00 a.m., para quienes tengan acceso VIP y deseen ser maquilladas y peinadas) en el hotel Sonesta Charlotte, ubicado en 5700 Westpark Drive, Charlotte, NC 28217.

La entrada general tiene un costo a partir de $60. El acceso VIP cuesta $70. Puedes adquirirlas a través del siguiente enlace. El código de vestimenta sugerido para este año es negro y dorado. Para más información sobre UniMujeres, visita el siguiente enlace.