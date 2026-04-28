Este fin de semana, Charlotte y sus alrededores se llenan de celebraciones para conmemorar el Cinco de Mayo. Disfruta de fiestas culturales gratuitas con mariachi, comida mexicana, y actividades para toda la familia. Además, podrás unirte a recorridos de bares, conciertos al aire libre, y festivales que destacan la música y tradiciones mexicanas o de otras culturas.
Celebra el Cinco de Mayo en Camp North End
Carlotan Talents y Canteen de Camp North End invitan a una fiesta gratuita de Cinco de Mayo para celebrar la diversidad cultural en Charlotte, con comida mexicana, música en vivo, mariachi, bailes y entretenimiento para niños.
- Fecha: sábado 2 de mayo
- Hora: 3:00 p.m. a 10.00 p.m.
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 1824 Statesville Avenue, Charlotte, NC 28206
Cinco de Mayo en el Loft
Invitan a adolescentes de 12 a 18 años a unirse al evento Cinco de Mayo en el Loft en ImaginOn. Durante esta actividad, los participantes aprenderán sobre la historia y el significado de esta importante festividad. Será una oportunidad para explorar las raíces culturales en un ambiente divertido y educativo.
- Fecha: martes 5 de mayo
- Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
Festival de Cinco de Mayo en Gastonia
El Centro de Gastonia se vestirá con los colores de la bandera de México para abrirles las puertas a su tradicional Festival gratuito de Cinco de Mayo. El evento contará con inflables o brincolines, vendedores locales, juegos para los niños, mariachi, grupos musicales y de bailes y entretenimiento para los más pequeños.
- Fecha: domingo 3 de mayo
- Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Centro de Gastonia
- Dirección: 111 N South St., Gastonia, NC 28052
¡Fiesta Crawl! Por el Cinco de Mayo
¡Fiesta Crawl! se celebra simultáneamente en el centro de la ciudad. Con un solo boleto, accedes a más de 30 bares y cervecerías, ofertas exclusivas, regalos, mapa digital, música en vivo y más.
- Fecha: sábado 2 de mayo
- Hora: debe registrarse 5:00 p.m. a 7:00 p.m. (el evento se extiende hasta las 11:00 p.m.)
- Lugar de inicio: The Local
- Dirección: 105 East 5th Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: $20 más impuestos para ingresar a los locales. Compra tu entrada en el siguiente enlace.
BOOM Charlotte Fringe Festival
Prepárate para la octava edición de BOOM Charlotte 2026, un festival de tres días que celebra el arte y la creatividad ofreciendo una experiencia inmersiva con danza, música, teatro, poesía, arte visual, cine y más. BOOM Charlotte se divide en dos experiencias: BOOM Fringe, con presentaciones en espacios íntimos que desafían los límites del arte, y BOOM Intersection, con espectáculos gratuitos y familiares al aire libre.
- Fecha: del viernes 1.° al domingo 3 de mayo
- Hora: viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., sábado de 12:00 p.m. a 10:00 p.m. y domingo de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: University City lakefront
- Dirección: 8931 J M Keynes Dr, Charlotte, NC 28262
- Costo: gratis para presentaciones al aire libre. Las presentaciones en interiores cuestan $15 cada una.
Celebra la cultura latina en Música Con Amigos
La Coalición Latinoamericana y la Orquesta Sinfónica de Charlotte invitan a la comunidad a la segunda edición de Música Con Amigos, un evento cultural gratuito que celebra la diversidad a través de la música, el arte y la gastronomía latina.
- Fecha: sábado 9 de mayo
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: gratis. Registro en este enlace.
Concierto comunitario
La Orquesta Sinfónica de Charlotte estará presente en una de las instalaciones de YMCA para ofrecer una tarde llena de música y comunidad. Lleva una manta o silla y disfruta de este evento. Habrá venta de comida y estacionamiento gratis.
- Fecha: sábado 2 de mayo
- Hora: 3:00 p.m. a 6:30 p.m. (el concierno inicia a las 4:00 p.m.)
- Lugar: Simmons YMCA
- Dirección: 6824 Democracy Dr, Charlotte, NC 28212
- Costo: gratis. Registro en este enlace.