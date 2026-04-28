Este fin de semana, Charlotte y sus alrededores se llenan de celebraciones para conmemorar el Cinco de Mayo. Disfruta de fiestas culturales gratuitas con mariachi, comida mexicana, y actividades para toda la familia. Además, podrás unirte a recorridos de bares, conciertos al aire libre, y festivales que destacan la música y tradiciones mexicanas o de otras culturas.

Celebra el Cinco de Mayo en Camp North End Carlotan Talents y Canteen de Camp North End invitan a una fiesta gratuita de Cinco de Mayo para celebrar la diversidad cultural en Charlotte, con comida mexicana, música en vivo, mariachi, bailes y entretenimiento para niños. Fecha : sábado 2 de mayo

: sábado 2 de mayo Hora : 3:00 p.m. a 10.00 p.m.

: 3:00 p.m. a 10.00 p.m. Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 1824 Statesville Avenue, Charlotte, NC 28206

Cinco de Mayo en el Loft Invitan a adolescentes de 12 a 18 años a unirse al evento Cinco de Mayo en el Loft en ImaginOn. Durante esta actividad, los participantes aprenderán sobre la historia y el significado de esta importante festividad. Será una oportunidad para explorar las raíces culturales en un ambiente divertido y educativo. Fecha : martes 5 de mayo

: martes 5 de mayo Hora : 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

Festival de Cinco de Mayo en Gastonia El Centro de Gastonia se vestirá con los colores de la bandera de México para abrirles las puertas a su tradicional Festival gratuito de Cinco de Mayo. El evento contará con inflables o brincolines, vendedores locales, juegos para los niños, mariachi, grupos musicales y de bailes y entretenimiento para los más pequeños. Fecha : domingo 3 de mayo

: domingo 3 de mayo Hora : 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Centro de Gastonia

: Centro de Gastonia Dirección: 111 N South St., Gastonia, NC 28052

¡Fiesta Crawl! Por el Cinco de Mayo ¡Fiesta Crawl! se celebra simultáneamente en el centro de la ciudad. Con un solo boleto, accedes a más de 30 bares y cervecerías, ofertas exclusivas, regalos, mapa digital, música en vivo y más. Fecha : sábado 2 de mayo

: sábado 2 de mayo Hora : debe registrarse 5:00 p.m. a 7:00 p.m. (el evento se extiende hasta las 11:00 p.m.)

: debe registrarse 5:00 p.m. a 7:00 p.m. (el evento se extiende hasta las 11:00 p.m.) Lugar de inicio : The Local

: The Local Dirección : 105 East 5th Street, Charlotte, NC 28202

: 105 East 5th Street, Charlotte, NC 28202 Costo: $20 más impuestos para ingresar a los locales. Compra tu entrada en el siguiente enlace.

BOOM Charlotte Fringe Festival Prepárate para la octava edición de BOOM Charlotte 2026, un festival de tres días que celebra el arte y la creatividad ofreciendo una experiencia inmersiva con danza, música, teatro, poesía, arte visual, cine y más. BOOM Charlotte se divide en dos experiencias: BOOM Fringe, con presentaciones en espacios íntimos que desafían los límites del arte, y BOOM Intersection, con espectáculos gratuitos y familiares al aire libre. Fecha : del viernes 1.° al domingo 3 de mayo

: del viernes 1.° al domingo 3 de mayo Hora : viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., sábado de 12:00 p.m. a 10:00 p.m. y domingo de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

: viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., sábado de 12:00 p.m. a 10:00 p.m. y domingo de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : University City lakefront

: University City lakefront Dirección : 8931 J M Keynes Dr, Charlotte, NC 28262

: 8931 J M Keynes Dr, Charlotte, NC 28262 Costo: gratis para presentaciones al aire libre. Las presentaciones en interiores cuestan $15 cada una.

Celebra la cultura latina en Música Con Amigos La Coalición Latinoamericana y la Orquesta Sinfónica de Charlotte invitan a la comunidad a la segunda edición de Música Con Amigos, un evento cultural gratuito que celebra la diversidad a través de la música, el arte y la gastronomía latina. Fecha : sábado 9 de mayo

: sábado 9 de mayo Hora : 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Costo: gratis. Registro en este enlace.