Una de las carencias más graves en la salud de la comunidad latina es postergar el cuidado de su salud dental. “Esperan hasta que sus problemas dentales sean graves para buscar atención”, explicó a La Noticia el doctor Fernando Astorga, cirujano dental de Camino Health Center.

El ciclo de postergar el cuidado dental

Camino Health Center, una organización sin fines de lucro ubicada en Charlotte, brinda servicios médicos a personas de bajos recursos y a aquellas que carecen de seguro médico. Entre sus áreas de atención, se destaca el servicio odontológico, que comenzó en marzo de 2025 como respuesta a una necesidad identificada. Tras entrevistar a 3,397 pacientes, el 79 % de ellos señaló que la falta de atención dental era su principal preocupación en términos de salud.

Desde marzo, más de 5,588 pacientes acudieron al centro médico por servicios dentales. Estorga señala que los problemas más comunes entre los pacientes latinos eran y continúan siendo: enfermedades en las encías, las caries y la pérdida de dientes, tres condiciones estrechamente relacionadas con la falta de atención preventiva. Sin embargo, según Astorga, los latinos no buscan atención hasta que el daño es irreversible.

“Los padres no se atienden, pero llevan a sus hijos a consulta. Y cuando los niños crecen, el ciclo se repite”, describe el cirujano dental.

Dentistas ilegales: una amenaza en la salud latina

Añadió que otro factor que complica la situación es la proliferación de dentistas ilegales. Estos “profesionales” sin licencia suelen ofrecer servicios que se venden atractivamente en “redes sociales” al trabajar en casos con unidades portátiles. Sin embargo, representan un riesgo para la salud, ya que los procedimientos que realizan suelen causar daños que, según el doctor, más tarde deben ser corregidos en su consultorio.

“Yo he llevado a mis niños a dentistas clandestinos también porque no tuve seguro, ni dinero, entonces yo entiendo todos los motivos que llevan a alguien a acudir a estos servicios… Pero estos dentistas clandestinos que no tienen licencia y son peligrosos porque no hay controles, ejercen la profesión de dentista sin poseer la respectiva licencia ni el conocimiento”, contó Rusty Price, fundador y CEO de Camino Health Center.

Agregó: “Muchos latinos aquí no tienen acceso a salud dental y cuando tú tienes un problema en la boca, no aguantas, buscas una solución rápida. Otro factor que los lleva a usar estos servicios es que es en su idioma y el costo. Nosotros resolvemos esos problemas”.

Junto con esto, destacó cómo Camino Health Center ofrece una alternativa accesible, de bajo costo y en español, para quienes no tienen acceso a atención dental. Aclara que no se requiere información sobre el estatus migratorio del paciente. Para más información, visita el siguiente enlace.