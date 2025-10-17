Translate with AI to
Beca ofrece $10,000 para jóvenes líderes
Teen Health Connection ofrece una beca de $10,000 para estudiantes latinos que destacan por su liderazgo y servicio comunitario. No importa el GPA ni los exámenes, solo tu impacto real. Foto: peopleimages.com / Adobe Stock.
Teen Health Connection abrió la Johnston Ziegler Safrit Youth Leadership Scholarship, dirigida a estudiantes latinos de último año de secundaria que dejan huella en su comunidad. La beca entrega $10,000 para estudiar en la universidad de preferencia del ganador.

La meta: invertir en futuros líderes, agentes de cambio y defensores que ya están impactando a su comunidad en Estados Unidos.

¿Quiénes pueden postular?

  • Estudiantes de 12.º grado que ingresarán a la universidad el próximo año académico.
  • La evaluación se basa exclusivamente en el impacto comunitario.
  • Los comités revisan tres principios: liderazgo, abogacía y servicio.
  • No se consideran GPA, exámenes estandarizados, cantidad de actividades, afiliaciones ni número de premios.
  • Los miembros actuales del Teen Advisory Board de Teen Health Connection no son elegibles.

¿Qué incluye la solicitud?

  • Fecha de graduación prevista.
  • Datos de contacto del estudiante.
  • Nombre y contacto del tutor legal.
  • Un ensayo según las pautas de la beca.
  • Tres cartas de referencia.
  • Envío en línea a través del sitio web de Teen Health Connection.
  • Período de postulación: del 1 de octubre al 1 de diciembre, 11:59 p.m.

¿Cómo postular paso a paso?

  1. Reúne tres referencias.
     Pide a no familiares completar los formularios: docentes, entrenadores, mentores o líderes comunitarios.
    Consejo: reúne los tres formularios antes de cargar tu solicitud.
  2. Redacta tu ensayo.
     Sigue las pautas de la beca y conecta tu historia con liderazgo, abogacía y servicio.
  3. Completa la aplicación en línea.
     Carga los tres formularios de referencia y tu ensayo.
    Verifica que todos los archivos se abran correctamente.
  4. Envía la solicitud.
     Revisa datos, adjuntos y haz clic en Enviar antes de las 11:59 p.m. del 1 de diciembre.

Cómo destacar tu impacto comunitario

  • Muestra resultados concretos. Describe problemas, acciones y cambios medibles de acciones en las que hayas participado. 
  • Conecta tu rol de liderazgo. Explica cómo movilizaste personas, gestionaste recursos o lideraste iniciativas.
  • Evidencia abogacía. Cuenta cómo defendiste causas, hablaste ante autoridades o creaste conciencia.
  • Resalta servicio continuo. Sostén tu historia con constancia y compromiso, no solo eventos aislados.
  • Usa testimonios en referencias. Pide a quienes puedan validar tu impacto con ejemplos específicos.

Fechas y recordatorios clave

Esta beca reconoce a jóvenes latinos que ya están transformando escuelas, vecindarios y organizaciones en Carolina del Norte y más allá. Al priorizar liderazgo, abogacía y servicio, la selección premia el impacto real, no los puntajes.

