Beca ofrece $10,000 para jóvenes líderes

Teen Health Connection abrió la Johnston Ziegler Safrit Youth Leadership Scholarship, dirigida a estudiantes latinos de último año de secundaria que dejan huella en su comunidad. La beca entrega $10,000 para estudiar en la universidad de preferencia del ganador.

La meta: invertir en futuros líderes, agentes de cambio y defensores que ya están impactando a su comunidad en Estados Unidos.

¿Quiénes pueden postular?

Estudiantes de 12.º grado que ingresarán a la universidad el próximo año académico.

La evaluación se basa exclusivamente en el impacto comunitario.

Los comités revisan tres principios: liderazgo, abogacía y servicio.

. No se consideran GPA, exámenes estandarizados, cantidad de actividades, afiliaciones ni número de premios.

Los miembros actuales del Teen Advisory Board de Teen Health Connection no son elegibles.

¿Qué incluye la solicitud?

Fecha de graduación prevista.

Datos de contacto del estudiante.

Nombre y contacto del tutor legal.

Un ensayo según las pautas de la beca.

según las pautas de la beca. Tres cartas de referencia.

Envío en línea a través del sitio web de Teen Health Connection.

Período de postulación: del 1 de octubre al 1 de diciembre, 11:59 p.m.

¿Cómo postular paso a paso?

Reúne tres referencias.

Pide a no familiares completar los formularios: docentes, entrenadores, mentores o líderes comunitarios.

Consejo: reúne los tres formularios antes de cargar tu solicitud.

Redacta tu ensayo.

Sigue las pautas de la beca y conecta tu historia con liderazgo, abogacía y servicio.

Completa la aplicación en línea.

Carga los tres formularios de referencia y tu ensayo.

Verifica que todos los archivos se abran correctamente.

Envía la solicitud.

Revisa datos, adjuntos y haz clic en Enviar antes de las 11:59 p.m. del 1 de diciembre.

Cómo destacar tu impacto comunitario

Muestra resultados concretos. Describe problemas, acciones y cambios medibles de acciones en las que hayas participado.

Conecta tu rol de liderazgo. Explica cómo movilizaste personas, gestionaste recursos o lideraste iniciativas.

Evidencia abogacía. Cuenta cómo defendiste causas, hablaste ante autoridades o creaste conciencia.

Resalta servicio continuo. Sostén tu historia con constancia y compromiso, no solo eventos aislados.

Sostén tu historia con , no solo eventos aislados. Usa testimonios en referencias. Pide a quienes puedan validar tu impacto con ejemplos específicos.

Fechas y recordatorios clave

Cierre: 1 de diciembre, 11:59 p.m.

Solo se aceptan solicitudes en línea.

Verifica que tus referencias usen el formulario de referencia indicado.

Para más información, visita: teenhealthconnection.org/johnston-ziegler-safrit-scholarship

Esta beca reconoce a jóvenes latinos que ya están transformando escuelas, vecindarios y organizaciones en Carolina del Norte y más allá. Al priorizar liderazgo, abogacía y servicio, la selección premia el impacto real, no los puntajes.