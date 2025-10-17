Beca ofrece $10,000 para jóvenes líderes

Teen Health Connection abrió la Johnston Ziegler Safrit Youth Leadership Scholarship, dirigida a estudiantes latinos de último año de secundaria que dejan huella en su comunidad. La beca entrega $10,000 para estudiar en la universidad de preferencia del ganador.
La meta: invertir en futuros líderes, agentes de cambio y defensores que ya están impactando a su comunidad en Estados Unidos.
¿Quiénes pueden postular?
- Estudiantes de 12.º grado que ingresarán a la universidad el próximo año académico.
- La evaluación se basa exclusivamente en el impacto comunitario.
- Los comités revisan tres principios: liderazgo, abogacía y servicio.
- No se consideran GPA, exámenes estandarizados, cantidad de actividades, afiliaciones ni número de premios.
- Los miembros actuales del Teen Advisory Board de Teen Health Connection no son elegibles.
¿Qué incluye la solicitud?
- Fecha de graduación prevista.
- Datos de contacto del estudiante.
- Nombre y contacto del tutor legal.
- Un ensayo según las pautas de la beca.
- Tres cartas de referencia.
- Envío en línea a través del sitio web de Teen Health Connection.
- Período de postulación: del 1 de octubre al 1 de diciembre, 11:59 p.m.
¿Cómo postular paso a paso?
- Reúne tres referencias.
Pide a no familiares completar los formularios: docentes, entrenadores, mentores o líderes comunitarios.
Consejo: reúne los tres formularios antes de cargar tu solicitud.
- Redacta tu ensayo.
Sigue las pautas de la beca y conecta tu historia con liderazgo, abogacía y servicio.
- Completa la aplicación en línea.
Carga los tres formularios de referencia y tu ensayo.
Verifica que todos los archivos se abran correctamente.
- Envía la solicitud.
Revisa datos, adjuntos y haz clic en Enviar antes de las 11:59 p.m. del 1 de diciembre.
Cómo destacar tu impacto comunitario
- Muestra resultados concretos. Describe problemas, acciones y cambios medibles de acciones en las que hayas participado.
- Conecta tu rol de liderazgo. Explica cómo movilizaste personas, gestionaste recursos o lideraste iniciativas.
- Evidencia abogacía. Cuenta cómo defendiste causas, hablaste ante autoridades o creaste conciencia.
- Resalta servicio continuo. Sostén tu historia con constancia y compromiso, no solo eventos aislados.
- Usa testimonios en referencias. Pide a quienes puedan validar tu impacto con ejemplos específicos.
Fechas y recordatorios clave
- Cierre: 1 de diciembre, 11:59 p.m.
- Solo se aceptan solicitudes en línea.
- Verifica que tus referencias usen el formulario de referencia indicado.
- Para más información, visita: teenhealthconnection.org/johnston-ziegler-safrit-scholarship
Esta beca reconoce a jóvenes latinos que ya están transformando escuelas, vecindarios y organizaciones en Carolina del Norte y más allá. Al priorizar liderazgo, abogacía y servicio, la selección premia el impacto real, no los puntajes.