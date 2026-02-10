Si eres emprendedor, estudiante o buscas mejorar tus habilidades, no te pierdas los talleres y eventos gratuitos que se ofrecen en Charlotte este febrero. Desde sesiones sobre planillas legales para pequeños negocios hasta clases de empleo, idiomas y tecnología. Todos sin costo y pensados en brindarte oportunidades.
Jornada sobre planillas legales para pequeños negocios
Esta clase se llevará a cabo para enseñar cómo utilizar Gale Legal Forms en la redacción, personalización y gestión de documentos comerciales esenciales para pequeños negocios. Desde acuerdos de asociación hasta contratos de confidencialidad. También se proporcionarán recursos para que puedas manejar los aspectos legales de tu negocio de manera más eficiente.
- Fecha: miércoles 11 de febrero
- Hora: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Inscripción en el siguiente enlace
Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo
La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes en línea y más. La asesoría es en inglés.
- Fecha: jueves 12 de febrero
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.
Grupos de conversación en la biblioteca de Charlotte
Practica tus habilidades de hablar y escuchar en inglés en un ambiente relajado de grupo. No hay conferencias, solo conversación, y todos los estudiantes de inglés son bienvenidos.
- Fecha: jueves 12 de febrero
- Horario: 11:00 a.m. a 12:15 pm.
- Inscripción en el siguiente enlace
- Lugar: Pineville Library
- Dirección: 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134 (En el cuarto de estudio 3)
- Fecha: martes 17 de febrero
- Horario: 5:45 p.m. a 6:45 pm.
- Inscripción en el siguiente enlace
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
Clases intermedias/avanzadas (no requiere inscripción, solo asistir)
- Fecha: jueves 12 de febrero
- Horario: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: South County Regional Library
- Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277
Programa gratuito de intercambio de idiomas para adultos
La biblioteca de Charlotte South Boulevard finaliza ofrece Charlemos Charlotte, un programa gratuito de intercambio de idiomas bilingües para adultos. Este está dirigido a hablantes de español que buscan practicar su inglés y viceversa.
- Fecha: sábado 14 de febrero
- Hora: 10:30 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Inscripción en el siguiente enlace.
Taller: Introducción a Microsoft Excel
En este taller introductorio, miembros de la biblioteca enseñarán a los asistentes cómo crear una hoja de cálculo, cómo navegar eficazmente por este programa, ingresar datos, ajustar, insertar y eliminar columnas.
- Fecha: sábado 14 de febrero
- Hora: de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Allegra Westbrooks Regional Library
- Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Zona de estudio para adolescentes
North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio; solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios.
- Fecha: domingo 15 de febrero
- Hora: 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: North County Regional Library
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807
Evento: Iniciar un negocio en Carolina del Norte
La biblioteca de Charlotte-Mecklenburg llevará a cabo una clase bilingüe para ayudar a interesados en iniciar un negocio en Carolina del Norte. Durante esa sesión guiarán a los participantes con los primeros pasos, requisitos estatales, locales y federales y recursos gratuitos en el estado para tener éxito.
- Fecha: martes 17 de febrero
- Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: En línea
- Registro en el siguiente enlace.