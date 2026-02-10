Si eres emprendedor, estudiante o buscas mejorar tus habilidades, no te pierdas los talleres y eventos gratuitos que se ofrecen en Charlotte este febrero. Desde sesiones sobre planillas legales para pequeños negocios hasta clases de empleo, idiomas y tecnología. Todos sin costo y pensados en brindarte oportunidades.

Jornada sobre planillas legales para pequeños negocios Esta clase se llevará a cabo para enseñar cómo utilizar Gale Legal Forms en la redacción, personalización y gestión de documentos comerciales esenciales para pequeños negocios. Desde acuerdos de asociación hasta contratos de confidencialidad. También se proporcionarán recursos para que puedas manejar los aspectos legales de tu negocio de manera más eficiente. Fecha : miércoles 11 de febrero

: miércoles 11 de febrero Hora : 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Lugar : En línea

: En línea Dirección : 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Inscripción en el siguiente enlace

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes en línea y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 12 de febrero

: jueves 12 de febrero Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Grupos de conversación en la biblioteca de Charlotte Practica tus habilidades de hablar y escuchar en inglés en un ambiente relajado de grupo. No hay conferencias, solo conversación, y todos los estudiantes de inglés son bienvenidos. Fecha : jueves 12 de febrero

: jueves 12 de febrero Horario : 11:00 a.m. a 12:15 pm.

: 11:00 a.m. a 12:15 pm. Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Lugar : Pineville Library

: Pineville Library Dirección: 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134 (En el cuarto de estudio 3) Fecha : martes 17 de febrero

: martes 17 de febrero Horario : 5:45 p.m. a 6:45 pm.

: 5:45 p.m. a 6:45 pm. Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

Clases intermedias/avanzadas (no requiere inscripción, solo asistir) Fecha : jueves 12 de febrero

: jueves 12 de febrero Horario : 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Lugar : South County Regional Library

: South County Regional Library Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277

Programa gratuito de intercambio de idiomas para adultos La biblioteca de Charlotte South Boulevard finaliza ofrece Charlemos Charlotte, un programa gratuito de intercambio de idiomas bilingües para adultos. Este está dirigido a hablantes de español que buscan practicar su inglés y viceversa. Fecha : sábado 14 de febrero

: sábado 14 de febrero Hora : 10:30 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Inscripción en el siguiente enlace.

Taller: Introducción a Microsoft Excel En este taller introductorio, miembros de la biblioteca enseñarán a los asistentes cómo crear una hoja de cálculo, cómo navegar eficazmente por este programa, ingresar datos, ajustar, insertar y eliminar columnas. Fecha : sábado 14 de febrero

: sábado 14 de febrero Hora : de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

: de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Allegra Westbrooks Regional Library

: Allegra Westbrooks Regional Library Dirección : 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216

: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Zona de estudio para adolescentes North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio; solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios. Fecha : domingo 15 de febrero

: domingo 15 de febrero Hora : 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807