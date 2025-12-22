Alguacil cree que Patrulla Fronteriza podría regresar en enero a Charlotte

El alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, dijo a La Noticia que él supone que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) podrían regresar a Charlotte a reactivar su operativo de arrestos en el mes de enero de 2026. Pese a que no existe una declaración oficial del CBP sobre su potencial regreso a Charlotte, McFadden basa esta especulación en su experiencia con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

A mediados de noviembre, cerca de 200 agentes de CBP realizaron el operativo “Charlotte’s Web”, que dejó 425 inmigrantes arrestados principalmente en Charlotte. La operación fue duramente criticada por autoridades, activistas y líderes religiosos debido a denuncias de perfil racial contra los latinos. El operativo provocó miedo generalizado en la comunidad, ausentismo escolar, cierre de negocios y personas que evitaron salir por varios días, incluso para comprar alimentos.

¿Patrulla Fronteriza podría regresar en enero?

“Anticipamos que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) podría regresar a Charlotte, ya que estamos monitoreando de cerca sus actividades en varias otras ciudades. Cabe mencionar que la administración Trump ha estado atacando a ciudades, condados y estados gobernados por alguaciles y funcionarios demócratas”, dijo el alguacil McFadden.

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, y sus agentes realizaron un operativo en el área de Chicago, Illinois desde mediados de septiembre. En noviembre llegaron a Charlotte, luego se dirigieron a Nueva Orleans, Louisiana. A mediados de diciembre, los agentes llegaron a Evanston, una pequeña ciudad al norte de Chicago.

“Según mi experiencia, a lo largo de los años, el Departamento de Seguridad Nacional siempre ha llevado a cabo operaciones en el mes de enero, para comenzar cada año con acciones de control contra las comunidades inmigrantes. Este es un patrón y una práctica comunes”, aseguró el alguacil del condado de Mecklenburg.

Alguacil pide arrestar solo a criminales

Voceros de la CBP dijeron que un 40 % de los 425 inmigrantes arrestados en la operación Charlotte’s Web tenía antecedentes delictivos, sin embargo, solo se revelaron los datos de antecedentes de una veintena de inmigrantes.

“Nuestra postura es clara. La CBP debería centrar sus esfuerzos en las personas que realmente ponen en peligro a nuestras comunidades. Esto significa delincuentes violentos, personas con órdenes de arresto pendientes e individuos involucrados en pandillas y redes de tráfico de drogas y personas. La conversación debe centrarse en abordar la delincuencia violenta real, no en detener personas al azar en la calle y sacarlas de sus vehículos, solo para descubrir que, de hecho, están cumpliendo la ley y viviendo legalmente en la ciudad. Nadie comprende mejor los problemas de la delincuencia violenta en una ciudad que sus residentes y las fuerzas del orden, incluyendo al alguacil y a la jefa de policía local”, agregó McFadden.

“Si la CBP realmente quiere que nuestra ciudad y nuestro país sean más seguros, debería trabajar en colaboración con los socios locales en lugar de crear un espectáculo mediático para que lo presencie la nación. Por lo tanto, seguiré insistiendo en que se nos informe con anticipación sobre las actividades de la CBP antes de que lleguen, si es que lo hacen, para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos del condado de Mecklenburg”, concluyó el alguacil.

Impacto de operativo migratorio de la Patrulla Fronteriza

El operativo Charlotte’s Web recibió el rechazo de autoridades estatales, locales, activistas y líderes de fe por la realización aparente de perfil racial. Hubo múltiples reportes de arrestos de latinos detenidos sin razón aparente, sin una orden específica. Varios testigos dijeron a La Noticia que lo primero que les dijeron los agentes fue “¿en dónde naciste?”

Esta operación generó temor en la comunidad, miles de estudiantes no fueron a clases, varios negocios se vieron obligados a cerrar y hubo reportes de múltiples personas que no salieron de su casa para citas médicas o incluso para comprar alimentos.

Igualmente, durante estos arrestos, miles de personas expresaron su apoyo a la comunidad inmigrante, organizaciones capacitaron a verificadores y a personas para que documenten cualquier abuso en estos arrestos. La Ciudad de Charlotte destinó un fondo especial para ayudar a las familias afectadas por estos operativos.

¿Cómo saber dónde está la Patrulla Fronteriza o ICE?

Comunidad Colectiva es una línea de emergencia creada por Carolina Migrant Network para brindar información confiable sobre la confirmación, ubicación y horarios de operativos migratorios en Charlotte y sus alrededores.

Las personas que presencien una redada o tengan información relevante pueden llamar al 704-740-7737 o enviar fotos y videos a través de las redes sociales de la organización, incluyendo datos clave como la fecha, hora y dirección del operativo.

Los reportes recibidos son evaluados por un equipo de verificación que investiga la información y, de ser necesario, activa alertas y recursos para informar a la comunidad sobre posibles acciones de ICE. Para mantenerse al tanto de estas alertas, la organización recomienda seguir sus redes sociales o unirse a su grupo de WhatsApp.

Encuentre más recursos migratorios o gratis o a bajo costo en Charlotte aquí.