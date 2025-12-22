“La gente del hospital, desesperada, nos buscó por familias latinas que no estaban yendo”, estas palabras de José Hernández París, director ejecutivo de la Coalición Latinoamericana, describen el miedo y la angustia que invadieron a las familias latinas en Charlotte durante las redadas de la Patrulla Fronteriza entre el 15 y 21 de noviembre.

Durante esos días, más de 400 inmigrantes fueron detenidos, como parte de la Operación Charlotte’s Web, y aunque las autoridades anunciaron que el objetivo era capturar a personas con antecedentes criminales, todavía no hay detalles oficiales sobre los arrestados, ni sobre lo que se les acusa.

Por su parte, Hernández París asegura que a través de la organización localizaron a 31 familias en la zona este de Charlotte con un pariente detenido durante estos operativos: todos eran hombres, trabajadores y, en algunos casos, única fuente de ingreso en el hogar.

El activista cuenta que toda la comunidad inmigrante en la zona este quedó profundamente impactada, quienes con el pasar de los días comenzaron a sufrir las consecuencias de resguardarse en sus hogares para evitar ser atrapados y separados: la falta de comida, dinero para pagar el alquiler, la imposibilidad de acceder a servicios de salud mental y, aún más grave, de continuar recibiendo tratamientos como diálisis o infusiones, en el caso de pacientes con cáncer.

Con miras a ayudar a una comunidad a levantarse, han llevado comida y recursos a más de 1.200 latinos, la mitad de ellos son niños.

“El nivel de agresión fue mucho más grande de lo que esperábamos”

Para Hernández París, la primera señal de alerta de que la comunidad fue golpeada por las redadas migratorias fue el aumento de llamadas y mensajes alertando sobre operativos en la zona este de Charlotte. Lo que les llevó a actuar, tanto verificando estos operativos en el sitio y notificando la alerta de Comunidad Colectiva, como ofreciendo apoyo a familias afectadas con alimentos, artículos esenciales, referidos para abogados y acompañamiento emocional. Durante esos días, del 17 al 21 de noviembre, recibieron alrededor de 862 llamadas.

“Ya nosotros teníamos un plan preparado, pensando en las posibilidades e inmediatamente desempolvamos ese plan y protocolos, pero el nivel de agresión fue mucho más grande de lo que esperábamos y creo que ninguna organización aquí en Charlotte, ni el mismo gobierno (local) estaba preparado para ese nivel de violencia en contra de la comunidad. Nunca imaginamos que la cantidad de personas que iban a ser detenidas y tampoco la forma en la que ellos atacaron a nuestra gente”, dijo a La Noticia.

Añadió que en algunos casos ni siquiera hizo falta salir del edificio; desde su ventana observó cómo ocurrió una de las detenciones de dos inmigrantes seguidos por tres agentes enmascarados de la Patrulla Fronteriza.

“El temor se apoderó del resto de la comunidad”

José Hernández París explicó que los efectos de estos operativos no tardaron en sentirse en los hogares.

“A medida que fue pasando el tiempo, el temor se apoderó del resto de la comunidad; ya la gente, al no poder trabajar, salir de sus casas, llegó la necesidad de comida urgente. Y como muchas organizaciones, repartimos comida hasta que estas familias, de cierta manera, pudieran normalizar su situación, volver a trabajar y producir para sus hogares”, dijo.

Las llamadas que más preocuparon a la Coalición fueron de centros de salud que alertaban que los pacientes que no estaban yendo a citas de rutinas o a tratamientos para enfermedades crónicas, incluyen a niños que sufren de cáncer.

“Por ejemplo, nos llamó Atrium Health, de una clínica de infusión (tratamientos para pacientes con cáncer); la enfermera pediátrica nos dijo que las familias no estaban llevando a los niños y ellos necesitaban esta infusión”, comentó.

Agregó: “Un señor vino aquí con un auto prestado porque no tenía documento y estaba desesperado. Nos dijo que llevaba una semana sin ir a diálisis porque tenía miedo de ir, que tenía que ir semanalmente y los voluntarios lo llevaron”.

Comunidad se une para apoyar a familias latinas

A pesar de la magnitud del impacto, la comunidad se unió para hacer frente a la crisis. En total, 75 voluntarios se unieron para contestar llamadas, distribuir comida, ofrecer recursos e información sobre cómo encontrar a familiares detenidos, ayuda de salud mental, traslados a centros de salud.

“Hicimos un llamado y fue increíble cómo muchas personas llegaban acá y se ofrecían. Fue bonito ver a tantos americanos blancos, afroamericanos que venían y varios latinos que salían de ese encierro en el que estaban para hacer sus compras y llegar aquí con comida extra para ayudar a familias en necesidad. Fue bonito que nuestra comunidad quisiera aportar para otras familias”, contó Hernández París.

En total, gracias a fondos recaudados y al apoyo de organizaciones como Nourish Up, entregaron comida a 1.212 personas, de las cuales 588 eran menores de edad.

“Eran bolsas de comida personalizadas a las necesidades de los hogares. Por ejemplo, encontramos personas que están en diálisis y no pueden comer productos con mucha sal, así que personalizamos para que recibieran comida acorde a sus restricciones. Así como incluir productos de higiene personal, comida para sus mascotas, pañales, fórmulas y toallas húmedas para bebés, comida común en nuestra comunidad como harina Maseca o harina pan y se las llamábamos con nuestros voluntarios”, detalló.

Preocupa el impacto en niños

“Casi el 50 % de las personas que ayudamos son niños. Esto nos sorprendió, el impacto que los operativos tuvieron en niños y nos preocupa, porque sabemos que puede haber un impacto mental en un futuro cercano y a largo término. Tenemos que enfocarnos más en ellos”, agregó.

En el caso de las 31 familias afectadas por parientes detenidos, además de comida, algunas de ellas recibieron apoyo para el pago de su alquiler, orientación para obtener el pasaporte de hijos nacidos en Estados Unidos, con poderes notariados, referencias para recibir atención médica, orientación para el trámite de salvoconductos para viajar y apoyo para que reciban ayuda de salud mental.

"Es importante que la comunidad resista"

Actualmente, la Coalición continúa con sus esfuerzos para llevar ayuda a familias afectadas por los operativos migratorios. Su mensaje para la comunidad es:

“Yo sé que es difícil, pero es importante que la comunidad resista. Estos van a ser ciclos que hay que aguantar, volver a reponernos y seguir hasta que la situación cambie. Es fundamental que la comunidad no deje de avanzar y que se siga empoderando, porque es la manera de salir adelante. Que esto no nos distraiga de nuestro propósito, queremos que los niños no dejen de estudiar, que la gente siga trabajando y tengan mejores opciones, que sigan avanzando como familia y pensando en un futuro”.

“Ya hay demandas a nivel nacional; entonces, la resiliencia es importante porque no todos tienen la opción de regresarse”, cerró.

