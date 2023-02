Afrolatinos de diversos orígenes y nacionalidades se reunieron en la Universidad Johnson C. Smith para compartir sus culturas y experiencias viviendo en Charlotte. El objetivo del simposio, un evento anual del Mes de la Historia Afroamericana, fue construir puentes y aumentar la conciencia entre las comunidades.

Historias entrelazadas

Milagros Ugueto, uno de los panelistas de la noche, también persigue esos objetivos en el aula, como maestra de secundaria. Cuando Ugueto dejó su país de origen, primero para Ecuador y luego para Estados Unidos, su sentido de identidad comenzó a evolucionar.

“Mi historia empezó a ser más importante en mi una vez que salí de Venezuela”, dijo a los miembros de la audiencia el 17 de febrero. “Nunca antes me cuestioné mi color de piel o mi cabello. Eso sucedió una vez afuera y mucho más acá en Estado Unidos”.

Como maestra en Charlotte, se enfrentó a la confusión de sus alumnos. Querían saber por qué, como latina, ella también identificó como negra.

La desconexión, explicó, es en parte un efecto de la colonización, y la dispersión de los pueblos africanos esclavizados en las Américas.

Milagros Ugueto y Keudis Sánchez presentan un baile afrovenezolano. - Foto: Kayla Young, La Noticia/WFAE Sylvia Oben de Puerto Rico y Tony Forman de la República Dominicana - Foto: Kayla Young, La Noticia/WFAE Gregorio Reyes de Honduras habla de la cultura garifuna, una mezcla de herencia africana e indigéna del caribe. - Foto: Kayla Young, La Noticia/WFAE Milagros Ugueto toca un instrumento afrovenezolano. - Foto: Kayla Young, La Noticia/WFAE Milagros Ugueto posa enfrente de máscara afrovenezolanas. - Foto: Kayla Young, La Noticia/WFAE La representante Marjorie Molina habla de la herencia latina y las percepciones de raza en Charlotte. - Foto: Kayla Young, La Noticia/WFAE El músico Raúl Verano habla del cajón, un insturmento afroperuano. - Foto: Kayla Young, La Noticia/WFAE Tony Forman habla de sus raices dominicanas y su tiempo en Nueva York. - Foto: Kayla Young, La Noticia/WFAE

“Mis estudiantes afroamericanos desconocen que todos venimos de la misma raíz, de la misma tierra madre de África, y que algunos de nuestros ancestros llegaron al norte y los trajeron acá esclavizados", dijo, explicando que al mismo tiempo que llegaban los barcos de esclavos a América del Norte, otros iban al sur a América Latina y el Caribe.

Afrolatinos comparten raíces en Charlotte

La representante del Consejo de la Ciudad de Charlotte, Marjorie Molina, reflexionó sobre la importancia de celebrar esas raíces compartidas entre las comunidades afroamericanas y afrolatinas.

"Soy afrolatina, según quien me juzga, y soy una mujer negra, que es algo de lo que me enorgullece", dijo Molina. "En la celebración de hoy, estoy entusiasmada por dar la bienvenida a otras personas para aprender más sobre la historia del comercio transatlántico de esclavos que tuvo lugar en todo el hemisferio occidental".

Molina describió el choque cultural que afrontan muchos afrolatinos cuando se mudan por primera vez a Estados Unidos y se enfrentan a nuevas etiquetas.

"Cuando vienes a Estados Unidos y tienes piel morena o tienes una piel más oscura, y si has estado en América Latina, realmente no has escuchado necesariamente a alguien llamarte negro", dijo. "Vienes aquí y la gente dice que eres negro y te quedas como, bueno, ¿qué significa eso?"

Ailen Arreaza enfrentó esas preguntas sobre su identidad cuando se mudó de Cuba a Estados Unidos a los 9 años.

“Recuerdo caminar por el pasillo de mi escuela secundaria y me pararon mis compañeros y me hicieron esta pregunta: ¿Qué eres? Y las primeras veces que me hicieron esa pregunta, pensé, ¿Qué quieren decir? ¿Qué especie soy?”, dijo Arreaza. "Yo diría: ‘Oh, soy cubana’. Y ellos dirían, ‘¿Qué es eso?’"

La importancia de la representación

Como maestra afro-colombiana en Charlotte, Jady Arriaga dijo que ha aprendido lo importante que es tener representación diversa en el aula. Relató una interacción con una estudiante que se acercó a ella al final del semestre. Le agradeció a Arriaga por ayudarla a sentir orgullo de ser afro-latina, algo que no había compartido públicamente antes.

“Su padre era de Honduras. Y todo el tiempo ella estaba tratando de asimilarse en una cultura. ¿Por qué? Porque tenía temor de decir, tengo raíces latinas”, dijo Arriaga. “Creo que la lección para mi era que tan importante es la representación en el salón de clases”.

La noche terminó con una presentación de batería afroperuana y una lección de danza afrovenezolana.

La entidad organizadora, el Comité de Fiestas Patrias, celebrará su próximo evento, el Día de la Independencia de la República Dominicana, el 26 de febrero en Charlotte Art League.

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFAE y La Noticia. Puedes leerla en inglés en WFAE. This story is available in English on WFAE.