El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT) informó su regreso gradual a la normalidad luego de una nevada histórica de 11 pulgadas, que empató el récord del 29 de diciembre de 1880 y se ubica como la cuarta mayor acumulación de nieve en la historia de la ciudad. Esto generó múltiples cancelaciones de vuelos y largas filas de espera de pasajeros.

Si usted tiene un vuelo programado, las autoridades aeroportuarias piden a los pasajeros priorizar la seguridad, verificar el estado de su vuelo directamente con la aerolínea y llegar con más tiempo de anticipación.

Así avanzan las operaciones en el aeropuerto CLT

Para el 2 de febrero, el aeropuerto permanece abierto y operativo, con personal completo mientras continúan las labores de recuperación. Dos de las tres pistas ya están limpias y funcionando.

Las autoridades del aeropuerto aseguraron que hasta el momento han desplegado un equipo de 300 trabajadores que despeja pistas, carreteras y zonas peatonales sin pausa.

¿Puedo conducir cerca del aeropuerto?

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, pidió a los habitantes tener mucha precaución si van a conducir, especialmente porque calles pequeñas, caminos rurales y vías secundarias presentan acumulaciones de hielo.

Los equipos y contratistas del Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) se desplegaron por todo el estado a partir del sábado. Para el domingo por la mañana, los equipos habían esparcido más de 15,000 toneladas de sal y continuaban despejando las autopistas, carreteras y otras vías principales a cargo del estado.

Más de 2,500 empleados del NCDOT y personal contratado han estado trabajando este fin de semana con camiones equipados con esparcidoras de sal y quitanieves, así como con motoniveladoras para las carreteras más afectadas por la nieve y el hielo.

En cuanto al aeropuerto de Charlotte, se anunció que las vías internas y estacionamientos fueron despejados. Sin embargo, se recomienda precaución al circular por el área.

Qué deben hacer los pasajeros

Las autoridades enfatizan que las aerolíneas controlan los itinerarios, cancelaciones y demoras.

Recomendaciones:

Revisar el estado del vuelo directamente con la aerolínea.

Salir con tiempo extra hacia el aeropuerto.

Esperar cancelaciones y retrasos residuales durante el día.

Las aerolíneas aún están reubicando tripulaciones y aeronaves.

Servicios disponibles en la terminal

El Checkpoint 2 de TSA está abierto para controles estándar y TSA PreCheck.

Hay opciones limitadas de comida, bebida y tiendas abiertas.

Los concesionarios priorizan personal en las áreas con mayor flujo.

Área cerrada

El Airport Overlook permanece cerrado hasta nuevo aviso

Más información

Visite la página del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas: cltairport.com