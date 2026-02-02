El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT) informó su regreso gradual a la normalidad luego de una nevada histórica de 11 pulgadas, que empató el récord del 29 de diciembre de 1880 y se ubica como la cuarta mayor acumulación de nieve en la historia de la ciudad. Esto generó múltiples cancelaciones de vuelos y largas filas de espera de pasajeros.
Si usted tiene un vuelo programado, las autoridades aeroportuarias piden a los pasajeros priorizar la seguridad, verificar el estado de su vuelo directamente con la aerolínea y llegar con más tiempo de anticipación.
Así avanzan las operaciones en el aeropuerto CLT
Para el 2 de febrero, el aeropuerto permanece abierto y operativo, con personal completo mientras continúan las labores de recuperación. Dos de las tres pistas ya están limpias y funcionando.
Las autoridades del aeropuerto aseguraron que hasta el momento han desplegado un equipo de 300 trabajadores que despeja pistas, carreteras y zonas peatonales sin pausa.
¿Puedo conducir cerca del aeropuerto?
El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, pidió a los habitantes tener mucha precaución si van a conducir, especialmente porque calles pequeñas, caminos rurales y vías secundarias presentan acumulaciones de hielo.
Los equipos y contratistas del Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) se desplegaron por todo el estado a partir del sábado. Para el domingo por la mañana, los equipos habían esparcido más de 15,000 toneladas de sal y continuaban despejando las autopistas, carreteras y otras vías principales a cargo del estado.
Más de 2,500 empleados del NCDOT y personal contratado han estado trabajando este fin de semana con camiones equipados con esparcidoras de sal y quitanieves, así como con motoniveladoras para las carreteras más afectadas por la nieve y el hielo.
En cuanto al aeropuerto de Charlotte, se anunció que las vías internas y estacionamientos fueron despejados. Sin embargo, se recomienda precaución al circular por el área.
Qué deben hacer los pasajeros
Las autoridades enfatizan que las aerolíneas controlan los itinerarios, cancelaciones y demoras.
Recomendaciones:
- Revisar el estado del vuelo directamente con la aerolínea.
- Salir con tiempo extra hacia el aeropuerto.
- Esperar cancelaciones y retrasos residuales durante el día.
- Las aerolíneas aún están reubicando tripulaciones y aeronaves.
Servicios disponibles en la terminal
- El Checkpoint 2 de TSA está abierto para controles estándar y TSA PreCheck.
- Hay opciones limitadas de comida, bebida y tiendas abiertas.
- Los concesionarios priorizan personal en las áreas con mayor flujo.
Área cerrada
- El Airport Overlook permanece cerrado hasta nuevo aviso
Más información
Visite la página del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas: cltairport.com