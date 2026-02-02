Translate with AI to
El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT) informó su regreso gradual a la normalidad luego de una nevada histórica de 11 pulgadas, que empató el récord del 29 de diciembre de 1880 y se ubica como la cuarta mayor acumulación de nieve en la historia de la ciudad. Esto generó múltiples cancelaciones de vuelos y largas filas de espera de pasajeros.

Si usted tiene un vuelo programado, las autoridades aeroportuarias piden a los pasajeros priorizar la seguridad, verificar el estado de su vuelo directamente con la aerolínea y llegar con más tiempo de anticipación.

Así avanzan las operaciones en el aeropuerto CLT

Para el 2 de febrero, el aeropuerto permanece abierto y operativo, con personal completo mientras continúan las labores de recuperación. Dos de las tres pistas ya están limpias y funcionando.

Las autoridades del aeropuerto aseguraron que hasta el momento han desplegado un equipo de 300 trabajadores que despeja pistas, carreteras y zonas peatonales sin pausa.

¿Puedo conducir cerca del aeropuerto?

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, pidió a los habitantes tener mucha precaución si van a conducir, especialmente porque calles pequeñas, caminos rurales y vías secundarias presentan acumulaciones de hielo.

Los equipos y contratistas del Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) se desplegaron por todo el estado a partir del sábado. Para el domingo por la mañana, los equipos habían esparcido más de 15,000 toneladas de sal y continuaban despejando las autopistas, carreteras y otras vías principales a cargo del estado.

Más de 2,500 empleados del NCDOT y personal contratado han estado trabajando este fin de semana con camiones equipados con esparcidoras de sal y quitanieves, así como con motoniveladoras para las carreteras más afectadas por la nieve y el hielo.

En cuanto al aeropuerto de Charlotte, se anunció que las vías internas y estacionamientos fueron despejados. Sin embargo, se recomienda precaución al circular por el área.

Qué deben hacer los pasajeros

Las autoridades enfatizan que las aerolíneas controlan los itinerarios, cancelaciones y demoras.

Recomendaciones:

  • Revisar el estado del vuelo directamente con la aerolínea.
  • Salir con tiempo extra hacia el aeropuerto.
  • Esperar cancelaciones y retrasos residuales durante el día.
  • Las aerolíneas aún están reubicando tripulaciones y aeronaves.

Servicios disponibles en la terminal

  • El Checkpoint 2 de TSA está abierto para controles estándar y TSA PreCheck.
  • Hay opciones limitadas de comida, bebida y tiendas abiertas.
  • Los concesionarios priorizan personal en las áreas con mayor flujo.

Área cerrada

  • El Airport Overlook permanece cerrado hasta nuevo aviso

Más información

Visite la página del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas: cltairport.com

