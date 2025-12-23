Esta semana, Charlotte ofrece una variedad de eventos gratuitos y actividades para disfrutar del espíritu festivo y prepararse para el nuevo año. Desde celebraciones de Fin de Año, como fiestas para adolescentes y eventos culturales, hasta clases y talleres gratuitos sobre temas como empleo. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia de su última cartelera comunitaria de este 2025.
Espíritu navideño y celebraciones de Fin de Año
Tertulia de las Diásporas por el Fin de Año
Obra Collective y la Casa de la Cultura invitan a la comunidad a celebrar su Tertulia de las Diásporas. Todas las expresiones artísticas son bienvenidas para compartir, como poesía, música, historias y más.
- Fecha: viernes 26 de diciembre
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Galería de Obra Collective en el VAPA Center
- Dirección: 700 N. Tryon St. Charlotte, NC 28202
- Costo: Gratis
Distribución gratuita e intercambio de alimentos
CLT Food Not Bombs se dedica a la ayuda mutua, donde las personas se ayudan entre sí. Cada dos domingos, organizan una distribución gratuita de alimentos e invitan a todos a compartir lo que puedan, desde comida hasta ropa, artículos de higiene y más.
- Fecha: domingo 28 de diciembre
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: First Ward Park
- Dirección: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202
Fiesta de fin de año en la biblioteca
South Boulevard Library llevará a cabo un evento para jóvenes de 12 a 18 años. Este incluirá juegos, música, una actividad para realizar un tablero de visión para el año nuevo y un espacio para dar la bienvenida al 2026 horas antes.
- Fecha: miércoles 31 de diciembre
- Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Fiesta de fin de año para adolescentes
ImaginOn llevará a cabo una celebración en la víspera de Año Nuevo que contará con un Dj profesional, sesiones de fotos, refrigerio ligero, sidra espumosa, actividades como cápsula de tiempo, juegos y más. El evento está dirigido a jóvenes entre 12 y 18 años.
- Fecha: miércoles 31 de diciembre
- Hora: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Registro sugerido, pero no obligatorio a través del siguiente enlace.
Celebración de Nochevieja
Adelantada la celebración del Año Nuevo con esta celebración familiar de Nochevieja. Disfruta de juegos divertidos, deliciosos bocadillos y bebidas, y un ambiente festivo para todas las edades. El evento terminará con una cuenta regresiva especial hasta las 12:00 p.m. para que todos puedan unirse a la emoción.
- Fecha: miércoles 31 de diciembre
- Hora: 11:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: Cabarrus County Library & Active Living Center
- Dirección: 1111 Washington St, Mt Pleasant, NC 28124
Exposición de arte y pesebres navideños
Obra Collective y La Casa de la Cultura invitan a la comunidad a disfrutar de la exposición “Borderless City & Nativity Scenes”, en español, “Ciudad sin fronteras y escenas de Navidad”. Esta estará disponible hasta el 3 de enero de 2026.
- Horario: De lunes a jueves de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. viernes y sábado de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingo de 12:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Vapa Center
- Dirección: 700 N. Tryon St, VAPA Center, Charlotte, NC. 28202
- Costo: gratis
Educación, cursos y talleres
Zona de estudio para adolescentes
North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios.
- Fecha: domingo 28 de diciembre
- Hora: 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: North County Regional Library
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 29 de diciembre
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Aprende sobre formularios y documentos para tu negocio
La Biblioteca de Charlotte-Mecklenburg, a través de su departamento de desarrollo de negocios, llevará a cabo un evento en línea donde explicará cómo usar Gale Legal Forms, una base de datos que ofrece miles de documentos y formularios legales personalizables. Se enseñará como aprovechar estos conocimientos para su negocio. La clase es en inglés.
- Fecha: lunes 29 de diciembre
- Hora: de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace.
- Costo: gratis
Sesión de ayuda para conseguir empleo
Esta actividad está dirigida a personas entre 16 y 24 años, incluyendo a quienes el inglés es su segundo idioma. Allí, personal de la biblioteca estará disponible para asistir con ayuda en la búsqueda de empleo, procesos de llenar aplicaciones en línea, redactar currículos y cartas de presentación. Se atiende por orden de llegada.
- Fecha: martes 30 de diciembre
- Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Plaza Midwood Library
- Dirección: 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205
Arte y entretenimiento
Día de juegos en familia
Esta actividad de la biblioteca de Charlotte busca que los niños se desconecten de las pantallas para disfrutar de juegos de mesa, de cartas y rompecabezas. El evento está dirigido a familias con niños entre 5 y 11 años de edad.
- Fecha: sábado 27 de diciembre
- Hora: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Fiesta de Baile K-Pop
En este evento podrás disfrutar de una trivia sobre K-Pop Demon Hunters, una estación de decoración de photocards, Giant Uno, una estación para hacer pulseras, bocadillos para disfrutar y más. Está recomendado para jóvenes de 10 a 18 años.
- Fecha: martes 30 de diciembre
- Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Salud
Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú
El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales.
- Fecha: miércoles 24 de diciembre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212
- Costo: gratis
Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. La próxima sesión es:
- Fecha: miércoles 31 de diciembre
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Para confirmar evento o estar evento a las próximas sesiones, visita el siguiente enlace.