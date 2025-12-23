Esta semana, Charlotte ofrece una variedad de eventos gratuitos y actividades para disfrutar del espíritu festivo y prepararse para el nuevo año. Desde celebraciones de Fin de Año, como fiestas para adolescentes y eventos culturales, hasta clases y talleres gratuitos sobre temas como empleo. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia de su última cartelera comunitaria de este 2025.

Espíritu navideño y celebraciones de Fin de Año

Tertulia de las Diásporas por el Fin de Año Obra Collective y la Casa de la Cultura invitan a la comunidad a celebrar su Tertulia de las Diásporas. Todas las expresiones artísticas son bienvenidas para compartir, como poesía, música, historias y más. Fecha : viernes 26 de diciembre

: viernes 26 de diciembre Hora : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Lugar : Galería de Obra Collective en el VAPA Center

: Galería de Obra Collective en el VAPA Center Dirección : 700 N. Tryon St. Charlotte, NC 28202

: 700 N. Tryon St. Charlotte, NC 28202 Costo: Gratis

Distribución gratuita e intercambio de alimentos CLT Food Not Bombs se dedica a la ayuda mutua, donde las personas se ayudan entre sí. Cada dos domingos, organizan una distribución gratuita de alimentos e invitan a todos a compartir lo que puedan, desde comida hasta ropa, artículos de higiene y más. Fecha : domingo 28 de diciembre

: domingo 28 de diciembre Hora : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Lugar : First Ward Park

: First Ward Park Dirección: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202

Fiesta de fin de año en la biblioteca South Boulevard Library llevará a cabo un evento para jóvenes de 12 a 18 años. Este incluirá juegos, música, una actividad para realizar un tablero de visión para el año nuevo y un espacio para dar la bienvenida al 2026 horas antes. Fecha : miércoles 31 de diciembre

: miércoles 31 de diciembre Hora : 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Fiesta de fin de año para adolescentes ImaginOn llevará a cabo una celebración en la víspera de Año Nuevo que contará con un Dj profesional, sesiones de fotos, refrigerio ligero, sidra espumosa, actividades como cápsula de tiempo, juegos y más. El evento está dirigido a jóvenes entre 12 y 18 años. Fecha : miércoles 31 de diciembre

: miércoles 31 de diciembre Hora : 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202 Registro sugerido, pero no obligatorio a través del siguiente enlace.

Celebración de Nochevieja Adelantada la celebración del Año Nuevo con esta celebración familiar de Nochevieja. Disfruta de juegos divertidos, deliciosos bocadillos y bebidas, y un ambiente festivo para todas las edades. El evento terminará con una cuenta regresiva especial hasta las 12:00 p.m. para que todos puedan unirse a la emoción. Fecha : miércoles 31 de diciembre

: miércoles 31 de diciembre Hora : 11:30 a.m. a 12:30 p.m.

: 11:30 a.m. a 12:30 p.m. Lugar : Cabarrus County Library & Active Living Center

: Cabarrus County Library & Active Living Center Dirección: 1111 Washington St, Mt Pleasant, NC 28124

Exposición de arte y pesebres navideños Obra Collective y La Casa de la Cultura invitan a la comunidad a disfrutar de la exposición “Borderless City & Nativity Scenes”, en español, “Ciudad sin fronteras y escenas de Navidad”. Esta estará disponible hasta el 3 de enero de 2026. Horario : De lunes a jueves de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. viernes y sábado de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingo de 12:00 p.m. a 9:00 p.m.

: De lunes a jueves de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. viernes y sábado de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingo de 12:00 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : Vapa Center

: Vapa Center Dirección : 700 N. Tryon St, VAPA Center, Charlotte, NC. 28202

: 700 N. Tryon St, VAPA Center, Charlotte, NC. 28202 Costo: gratis

Educación, cursos y talleres

Zona de estudio para adolescentes North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios. Fecha : domingo 28 de diciembre

: domingo 28 de diciembre Hora : 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807

Clase de preparación para el examen de ciudadanía A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente. Fecha : lunes 29 de diciembre

: lunes 29 de diciembre Hora : de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Evento en línea (Zoom)

: Evento en línea (Zoom) Inscripción : Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.

: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes. Costo: gratis

Aprende sobre formularios y documentos para tu negocio La Biblioteca de Charlotte-Mecklenburg, a través de su departamento de desarrollo de negocios, llevará a cabo un evento en línea donde explicará cómo usar Gale Legal Forms, una base de datos que ofrece miles de documentos y formularios legales personalizables. Se enseñará como aprovechar estos conocimientos para su negocio. La clase es en inglés. Fecha : lunes 29 de diciembre

: lunes 29 de diciembre Hora : de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

: de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : Evento en línea (Zoom)

: Evento en línea (Zoom) Inscripción : Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace.

: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Costo: gratis

Sesión de ayuda para conseguir empleo Esta actividad está dirigida a personas entre 16 y 24 años, incluyendo a quienes el inglés es su segundo idioma. Allí, personal de la biblioteca estará disponible para asistir con ayuda en la búsqueda de empleo, procesos de llenar aplicaciones en línea, redactar currículos y cartas de presentación. Se atiende por orden de llegada. Fecha : martes 30 de diciembre

: martes 30 de diciembre Hora : 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : Plaza Midwood Library

: Plaza Midwood Library Dirección: 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205

Arte y entretenimiento

Día de juegos en familia Esta actividad de la biblioteca de Charlotte busca que los niños se desconecten de las pantallas para disfrutar de juegos de mesa, de cartas y rompecabezas. El evento está dirigido a familias con niños entre 5 y 11 años de edad. Fecha : sábado 27 de diciembre

: sábado 27 de diciembre Hora : 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Fiesta de Baile K-Pop En este evento podrás disfrutar de una trivia sobre K-Pop Demon Hunters, una estación de decoración de photocards, Giant Uno, una estación para hacer pulseras, bocadillos para disfrutar y más. Está recomendado para jóvenes de 10 a 18 años. Fecha : martes 30 de diciembre

: martes 30 de diciembre Hora : 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Salud

Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales. Fecha : miércoles 24 de diciembre

: miércoles 24 de diciembre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212

: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212 Costo: gratis