Hace casi 13 años, Olivia Allende se mudó al parque de casas móviles Forest Park, en Charlotte, Carolina del Norte. Allí juntó a sus dos hijos, para ese entonces de seis y cuatro años, y comenzó a construir un hogar. Con los años, tuvo otros tres hijos y vio nacer a sus dos primeros nietos, mantuvo su trabajo en un restaurante cercano e invirtió más de $20,000 para ampliar su vivienda y mejorarla. Hoy enfrenta una dolorosa realidad: en junio podría perderlo todo.

El terreno en donde se encuentra su casa, así como otros 60 hogares, será transformado en un complejo de apartamentos como parte de un proyecto inmobiliario. Para el 21 de junio, todas las familias deberán abandonar este espacio. El problema es que algunas de estas casas han sido vendidas de generación a generación y tienen hasta 60 años en el terreno y no pueden ser trasladadas. Otras han sido ampliadas y, al trasladarlas, perderán hasta el 50% de la estructura, además de que el costo por moverlas supera los $10,000.

“Mi tráiler no se puede mover”

En el caso de Olivia, su casa fue construida en 1984 y ha sido adaptada a lo largo de los años con nuevas habitaciones, remodelaciones y mejoras.

“Nosotros pedimos permiso con el mánager de la oficina para anexar dos cuartos y no nos lo dio. En ningún momento nos comentó que tenían intenciones de vender el terreno… Se le amplió la sala, se le hicieron muchos arreglos, se cambió el piso de alfombra a madera. Se invirtió mucho dinero y con lo que se está haciendo se va a tirar todo eso a la basura. Debieron de haber dicho que no se le anexara nada por si en un futuro tenían pensado vender”, dijo a La Noticia.

Estima que ha invertido más de $20,000 en remodelaciones, lo que le subiría el precio de su vivienda por encima de los $50,000. Sin embargo, como su casa no puede ser trasladada, perdería todo.

“Definitivamente, mi tráiler no se puede mover. Es muy viejo. Entonces, prácticamente estoy perdiendo todo”, lamentó.

Vecinos de Forest Park enfrentan el desalojo tras la aprobación del cambio de zonificación en Charlotte (Foto Yuliana Montiel / La Noticia).

Concejo de Charlotte aprueba zonificación

El 15 de diciembre, el Concejo Municipal de Charlotte aprobó el cambio de zonificación que permitiría al desarrollador inmobiliario Wood Partners seguir adelante con la demolición y construcción de apartamentos comerciales.

Aunque, los concejales reconocieron las implicaciones que este cambio tendría para los vecinos, aseguran que la intención del dueño del terreno era cerrar el vecindario, independientemente de la decisión de la Ciudad. Además, aclararon que la Ciudad no tiene autoridad legal para detener la venta de una propiedad privada o para negociar acuerdos privados en nombre de los vecinos. Sin embargo, gracias a esta petición se logró asegurar $6,000 por hogar para asumir los costos de la mudanza.

Para los vecinos este monto es insuficiente:

Para compensar las pérdidas de hasta $100,000 que podría implicar el no poder trasladar su hogar.

que podría implicar el no poder trasladar su hogar. Cubrir los costos de traslados que superan los $10,000 y, en algunos casos, hasta $28,000.

que superan los $10,000 y, en algunos casos, hasta $28,000. Pagar el depósito y el alquiler en una nueva vivienda durante los meses que les tome recuperarse.

Esta última es la situación de Olivia, quien además se enfrenta al desafío de estar embarazada y con cinco hijos, de los cuales tres son aún menores de edad y dos nietos. El más pequeño tiene solo 2 años. Cuenta que en la búsqueda de un nuevo sitio, no ha conseguido un espacio en donde la acepten con toda su familia. Le piden alquilar dos casas móviles o dos apartamentos, pero le prohíben a la familia mudarse en su totalidad.

Cuenta que su hijo mayor recién cumple 19 años. El máximo ingreso de su familia es su sueldo quincenal de $800 trabajando en la cocina de un restaurante cercano.

“Con $6,000 no hago nada”

En el parque de casas móviles Forest Park, el precio de alquiler del terreno se ubica cerca de los $500. Una tarifa que no han podido conseguir en otros vecindarios, donde el alquiler supera los $750. Olivia comentó que los alquileres en apartamentos en los cuales ha preguntado están casi en $2,000.

“Pregunté hace poco por un tráiler en renta y me dijeron que no me podían rentar porque tengo niños pequeños y ellos manchan paredes, hacen esto, aquello”, lamentó.

Agregó: “Con $6,000 no hago nada. No tengo un lugar a donde ir y qué voy a hacer, no puedo juntar el dinero con el sueldo que tengo. Estoy embarazada. Tengo a mis hijos pequeños, y no tengo a donde ir. Desgraciadamente, no tenemos dinero para trasladarnos, de lo contrario ya hubiéramos salido de aquí sabiendo lo que van a hacer con este espacio”.

Olivia, en su búsqueda de un nuevo hogar, descubrió que el costo actual de una casa móvil con dos habitaciones está entre $45,000 y $50,000 en el área. Esto le hace creer que su casa, al contar con cinco habitaciones, tiene un valor estimado de más de $50,000.

Mientras el mes de junio se acerca, las familias de esta comunidad comienzan a tomar decisiones sobre su futuro en Charlotte. Según Olivia, ya cinco vecinos, que lograron trasladar sus casas móviles, se mudaron. Mientras que el resto (55), de las cuales más del 90 % son latinos, aún espera alguna solución que los ayude a reubicarse o comprar el terreno.

“Nosotros prácticamente no tenemos a dónde ir. A pesar de que nos dieron dos años de anticipación, no podemos juntar todo el dinero que invertimos en nuestra casa; los arreglos que le hicimos, todo lo que se invirtió no se puede recuperar en dos años. Es muy poco tiempo el que nos están dando para nosotros poder conseguir un lugar a donde ir”, reiteró.

Menos opciones de viviendas a bajo precio

Casi tres millones de viviendas en Estados Unidos están ubicadas en parques de casas móviles, y Carolina del Norte es uno de los estados con mayor presencia de estas unidades, que cumplen un papel clave en el acceso a vivienda asequible.

Las casas móviles representan prácticamente la única opción de propiedad por debajo de los $125,000 y la mayoría de sus residentes son dueños de sus viviendas y solo pagan el alquiler del terreno. Con un alquiler promedio de $470 mensuales en 2023, este modelo ofrece costos más bajos que el alquiler tradicional, beneficiando especialmente a hogares de bajos ingresos, personas con ingresos fijos y quienes han quedado fuera del mercado inmobiliario convencional.

LatidoBeat es una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos.

Actualmente incluye a La Opinión (Los Ángeles), El Diario (New York), La Raza (Chicago), La Prensa de Houston, La Prensa de Orlando, El Comercio de Colorado y La Noticia (Charlotte).