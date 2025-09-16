Charlotte se prepara para una semana llena de oportunidades gratuitas para la comunidad, con 21 eventos que abarcan desde apoyo para padres e inmigrantes hasta clases educativas y actividades culturales. Si vives en la ciudad o sus alrededores, esta es una excelente oportunidad para aprovechar los recursos sin costo alguno o a bajo precio que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.

Comunidad

Evento de revisión de sillas de auto para niños El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg invita a las familias a un evento gratuito de revisión de sillas de auto para niños, enfocado en la seguridad infantil y la educación vial, especialmente dentro de la comunidad latina. Técnicos certificados estarán presentes para inspeccionar las sillas de auto, mostrar cómo instalarlas correctamente y brindar educación práctica en inglés y español. Fecha : miércoles 17 de septiembre

: miércoles 17 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

: 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Lugar : CMPD Freedom Division

: CMPD Freedom Division Dirección : 4150 Wilkinson Blvd, Charlotte, NC 28208

: 4150 Wilkinson Blvd, Charlotte, NC 28208 Costo: gratis

Comida gratis en Charlotte Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 23 de septiembre

: martes 23 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m Lugar : Independence Regional Library

: Independence Regional Library Dirección: 6000 Conference Dr, Charlotte, NC 28212

Jornada de ID Comunitario La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición. Fecha : jueves 25 de septiembre

: jueves 25 de septiembre Hora : 12:30 p.m. a 2:00 p.m.

: 12:30 p.m. a 2:00 p.m. Lugar: Coalición Latinoamericana

Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Inscripción en el siguiente enlace.

Salud y bienestar

Taller de resiliencia en español El equipo de Vente Charlotte, Carolina del Norte, invita a la comunidad a un espacio que busca fortalecer la resiliencia de los latinos frente a los desafíos actuales a través de testimonios de personajes invitados. Fecha : miércoles 17 de septiembre

: miércoles 17 de septiembre Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : Latin American Coalition

: Latin American Coalition Dirección : 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205 Inscripción en el siguiente enlace

Clases de estiramiento Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estan llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : miércoles 17 y 24 de septiembre

: miércoles 17 y 24 de septiembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104 Fecha : sábado 20 de septiembre

: sábado 20 de septiembre Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Freedom Park

: Freedom Park Dirección: 1516 Princeton Ave, Charlotte, NC 28209 Fecha : jueves 25 de septiembre

: jueves 25 de septiembre Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales. Fecha : miércoles 17 y 24 de septiembre

: miércoles 17 y 24 de septiembre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212

: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212 Costo: gratis

Arte y entretenimiento

Actividad: Autorretratos inspirados en Frida Kahlo En este evento, organizado por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg, los participantes crearán autorretratos al estilo de Frida Kahlo, dándoles un toque personal. Este proyecto se inspira en lo colorido de la artista y se proporcionarán los materiales. Sugieren llevar ropa que pueda ensuciarse. Fecha : miércoles 17 de septiembre

: miércoles 17 de septiembre Hora : 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202 Costo : Gratis

: Gratis Inscripción en el siguiente enlace.

Festival gratuito multicultural en Harrisburg Vuelve una vez más el Festival Multicultural organizado por el comité de arte, cultura y herencia de la ciudad de Harrisburg. Se trata de un evento familiar lleno de arte, música, juegos, moda, danza y comida gratuita para toda la comunidad. Fecha : sábado 20 de septiembre

: sábado 20 de septiembre Hora : de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Harrisburg Park

: Harrisburg Park Dirección : 191 Sims Pkwy, Harrisburg, NC 28075

: 191 Sims Pkwy, Harrisburg, NC 28075 Costo: gratis

Festival Latinoamericano de Charlotte El Festival Latinoamericano llega a su edición número 35 y traerá todo un espectáculo musical, con comida, entretenimiento y un poco de la cultura de cada país. Esta es una de las celebraciones más populares de Charlotte y busca fortalecer el sentido de unidad entre los latinos y promover la diversidad cultural. Fecha : sábado 20 de septiembre

: sábado 20 de septiembre Hora : a partir de las 12:00 p.m.

: a partir de las 12:00 p.m. Lugar : Ballantyne's Backyard

: Ballantyne's Backyard Dirección : 11611 N Community House Rd, Charlotte, NC 28277

: 11611 N Community House Rd, Charlotte, NC 28277 Costo: $10. Compra tu entrada a través del siguiente enlace.

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Monsters, Inc.”. Fecha : jueves 18 de septiembre

: jueves 18 de septiembre Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Talleres/Cursos/Educación

Seminario para recibir orientación sobre su negocio Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de este seminario organizado por Prospera. En él aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización le puede proveer asistencia para comenzar o expandir su negocio. Fecha : miércoles 17 de septiembre

: miércoles 17 de septiembre Hora : 10:00 p.m. a 11:30 a.m.

: 10:00 p.m. a 11:30 a.m. Lugar : En línea

: En línea Inscríbete en el siguiente enlace.

Seminario: certificaciones para minorías Aprenda cómo estas certificaciones pueden abrirle las puertas a nuevos contratos y fortalecer la posición competitiva de su negocio. En este seminario, organizado por Prospera, Descubrirá los beneficios que ofrecen, cómo obtenerlas y cómo usarlas estratégicamente. Fecha : jueves 18 de septiembre

: jueves 18 de septiembre Hora : 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Oficinas de Prospera

: Oficinas de Prospera Dirección : 145 Scaleybark Rd. Suite C, Charlotte, NC 28209

: 145 Scaleybark Rd. Suite C, Charlotte, NC 28209 Inscripción en el siguiente enlace.

Taller: Desarrollando un Plan de Negocio En este taller, organizado por El Centro Hispano, los dueños de negocio aprenderán las ocho partes de un plan de negocio y qué considerar al escribirlo. Al finalizar, contarán con un borrador o un esquema inicial de su propio plan de negocio. Fecha : jueves 18 de septiembre

: jueves 18 de septiembre Hora : 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscripción en el siguiente enlace.

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 18 de septiembre

: jueves 18 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Aprenda cómo usar el transporte público en Charlotte International House ofrece una sesión de entrenamiento presencial para ayudar a las familias inmigrantes o refugiadas a familiarizarse con el sistema de transporte público de Charlotte. En colaboración con el Sistema de Tránsito del Área de Charlotte (CATS), el evento incluirá una presentación informativa sobre el sistema de tránsito, seguida de un recorrido práctico para aprender a utilizar los autobuses y el tren ligero de la ciudad. Fecha : viernes 19 de septiembre

: viernes 19 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : International House

: International House Dirección : 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204

: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204 Inscripción en el siguiente enlace.

Taller para padres Este evento es organizado por el condado de Mecklenburg y la iglesia La Voz de la Esperanza. El taller es gratuito y está diseñado para brindarle información práctica sobre los primeros años de vida de su hijo (0–3 años), los hitos del desarrollo y los recursos disponibles en la comunidad para apoyarle como padre de familia. Las primeras mamás embarazadas o con bebés de hasta 1 año que atiendan el evento recibirán un kit de pañales y artículos para su bebé. Fecha : sábado 20 de septiembre

: sábado 20 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Iglesia La Voz de la Esperanza

: Iglesia La Voz de la Esperanza Dirección : 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215

: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215 Inscripción en el siguiente enlace