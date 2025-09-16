Charlotte se prepara para una semana llena de oportunidades gratuitas para la comunidad, con 21 eventos que abarcan desde apoyo para padres e inmigrantes hasta clases educativas y actividades culturales. Si vives en la ciudad o sus alrededores, esta es una excelente oportunidad para aprovechar los recursos sin costo alguno o a bajo precio que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.
Comunidad
Evento de revisión de sillas de auto para niños
El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg invita a las familias a un evento gratuito de revisión de sillas de auto para niños, enfocado en la seguridad infantil y la educación vial, especialmente dentro de la comunidad latina. Técnicos certificados estarán presentes para inspeccionar las sillas de auto, mostrar cómo instalarlas correctamente y brindar educación práctica en inglés y español.
- Fecha: miércoles 17 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Lugar: CMPD Freedom Division
- Dirección: 4150 Wilkinson Blvd, Charlotte, NC 28208
- Costo: gratis
Comida gratis en Charlotte
Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 23 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m
- Lugar: Independence Regional Library
- Dirección: 6000 Conference Dr, Charlotte, NC 28212
Jornada de ID Comunitario
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición.
- Fecha: jueves 25 de septiembre
- Hora: 12:30 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Inscripción en el siguiente enlace.
Salud y bienestar
Taller de resiliencia en español
El equipo de Vente Charlotte, Carolina del Norte, invita a la comunidad a un espacio que busca fortalecer la resiliencia de los latinos frente a los desafíos actuales a través de testimonios de personajes invitados.
- Fecha: miércoles 17 de septiembre
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace
Clases de estiramiento
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estan llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.
- Fecha: miércoles 17 y 24 de septiembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104
- Fecha: sábado 20 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Freedom Park
- Dirección: 1516 Princeton Ave, Charlotte, NC 28209
- Fecha: jueves 25 de septiembre
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú
El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales.
- Fecha: miércoles 17 y 24 de septiembre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212
- Costo: gratis
Arte y entretenimiento
Actividad: Autorretratos inspirados en Frida Kahlo
En este evento, organizado por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg, los participantes crearán autorretratos al estilo de Frida Kahlo, dándoles un toque personal. Este proyecto se inspira en lo colorido de la artista y se proporcionarán los materiales. Sugieren llevar ropa que pueda ensuciarse.
- Fecha: miércoles 17 de septiembre
- Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: Gratis
- Inscripción en el siguiente enlace.
Festival gratuito multicultural en Harrisburg
Vuelve una vez más el Festival Multicultural organizado por el comité de arte, cultura y herencia de la ciudad de Harrisburg. Se trata de un evento familiar lleno de arte, música, juegos, moda, danza y comida gratuita para toda la comunidad.
- Fecha: sábado 20 de septiembre
- Hora: de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Harrisburg Park
- Dirección: 191 Sims Pkwy, Harrisburg, NC 28075
- Costo: gratis
Festival Latinoamericano de Charlotte
El Festival Latinoamericano llega a su edición número 35 y traerá todo un espectáculo musical, con comida, entretenimiento y un poco de la cultura de cada país. Esta es una de las celebraciones más populares de Charlotte y busca fortalecer el sentido de unidad entre los latinos y promover la diversidad cultural.
- Fecha: sábado 20 de septiembre
- Hora: a partir de las 12:00 p.m.
- Lugar: Ballantyne's Backyard
- Dirección: 11611 N Community House Rd, Charlotte, NC 28277
- Costo: $10. Compra tu entrada a través del siguiente enlace.
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Monsters, Inc.”.
- Fecha: jueves 18 de septiembre
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Talleres/Cursos/Educación
Seminario para recibir orientación sobre su negocio
Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de este seminario organizado por Prospera. En él aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización le puede proveer asistencia para comenzar o expandir su negocio.
- Fecha: miércoles 17 de septiembre
- Hora: 10:00 p.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: En línea
- Inscríbete en el siguiente enlace.
Seminario: certificaciones para minorías
Aprenda cómo estas certificaciones pueden abrirle las puertas a nuevos contratos y fortalecer la posición competitiva de su negocio. En este seminario, organizado por Prospera, Descubrirá los beneficios que ofrecen, cómo obtenerlas y cómo usarlas estratégicamente.
- Fecha: jueves 18 de septiembre
- Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Oficinas de Prospera
- Dirección: 145 Scaleybark Rd. Suite C, Charlotte, NC 28209
- Inscripción en el siguiente enlace.
Taller: Desarrollando un Plan de Negocio
En este taller, organizado por El Centro Hispano, los dueños de negocio aprenderán las ocho partes de un plan de negocio y qué considerar al escribirlo. Al finalizar, contarán con un borrador o un esquema inicial de su propio plan de negocio.
- Fecha: jueves 18 de septiembre
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción en el siguiente enlace.
Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo
La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés.
- Fecha: jueves 18 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.
Aprenda cómo usar el transporte público en Charlotte
International House ofrece una sesión de entrenamiento presencial para ayudar a las familias inmigrantes o refugiadas a familiarizarse con el sistema de transporte público de Charlotte. En colaboración con el Sistema de Tránsito del Área de Charlotte (CATS), el evento incluirá una presentación informativa sobre el sistema de tránsito, seguida de un recorrido práctico para aprender a utilizar los autobuses y el tren ligero de la ciudad.
- Fecha: viernes 19 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: International House
- Dirección: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204
- Inscripción en el siguiente enlace.
Taller para padres
Este evento es organizado por el condado de Mecklenburg y la iglesia La Voz de la Esperanza. El taller es gratuito y está diseñado para brindarle información práctica sobre los primeros años de vida de su hijo (0–3 años), los hitos del desarrollo y los recursos disponibles en la comunidad para apoyarle como padre de familia. Las primeras mamás embarazadas o con bebés de hasta 1 año que atiendan el evento recibirán un kit de pañales y artículos para su bebé.
- Fecha: sábado 20 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Iglesia La Voz de la Esperanza
- Dirección: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215
- Inscripción en el siguiente enlace
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 22 de septiembre
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis