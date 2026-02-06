San Valentín está a la vuelta de la esquina, y Charlotte ofrece una variedad de eventos gratuitos para que celebres con tus seres queridos. Desde talleres creativos para adolescentes, actividades de manualidades para toda la familia o para que tus niños puedan unirse a estas tradiciones. Aquí te dejamos 13 eventos imperdibles para que vivas una experiencia única este mes del amor y la amistad.

Haz una corona de corazones para regalar Se trata de una actividad en la biblioteca para que adolescentes entre 10 y 18 años aprendan a crear una corona de corazones doblada o con collage para obsequiar en el Día de San Valentín o para tus invitados. Fecha : durante todo el mes de febrero, de lunes a sábado

: durante todo el mes de febrero, de lunes a sábado Hora : Todo el día. Desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y 5:00 p.m. los viernes y sábados.

: Todo el día. Desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y 5:00 p.m. los viernes y sábados. Lugar : Hickory Grove Llibrary

: Hickory Grove Llibrary Dirección : 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215

: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215 Costo: gratis

Talleres de construcción infantil Los Talleres Infantiles de The Home Depot se realizan el primer sábado de cada mes, para enseñar a los niños habilidades básicas de construcción y seguridad. Cada niño puede llevarse a casa su proyecto terminado, un delantal de taller, un pin de logro y un certificado. En la próxima edición, construirán un buzón con un pingüino por el Día de los Enamorados. Fecha : sábado 7 de febrero

: sábado 7 de febrero Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Todas las tiendas Home Depot. Elige el más cercano y regístrate en el siguiente enlace. Selecciona “Register Now”.

: Todas las tiendas Home Depot. Elige el más cercano y regístrate en el siguiente enlace. Selecciona “Register Now”. Costo: gratis

Venta de orquídeas y chocolates artesanales Visita los Jardines Botánicos de UNC Charlotte para comprar orquídeas, plantas y chocolates artesanales de The Underground Truffle o Thea Broma Chocolate. Además, aprovecha para aprender más sobre el fascinante mundo de las orquídeas mientras eliges el regalo perfecto para tu ser querido. Fecha : sábado 7 y lunes 9 de febrero

: sábado 7 y lunes 9 de febrero Hora : 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : McMillan Greenhouse

: McMillan Greenhouse Dirección: 9026 Craver Rd, Charlotte, NC 28223

Fotos gratis en el Mural de Corazones de Confetti Celebra el Día de San Valentín con una sesión de fotos gratuita en el Mural de Corazones de Confetti, ubicado en el Design Center of the Carolinas. Un fotógrafo local, Paul Lange, capturará tu mejor momento junto a tu ser querido, justo a tiempo para San Valentín. Fecha : sábado 7 de febrero

: sábado 7 de febrero Hora : 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Design Center of the Carolinas

: Design Center of the Carolinas Dirección : 101 W Worthington Ave, Charlotte, NC 28203

: 101 W Worthington Ave, Charlotte, NC 28203 Observación: Las primeras 150 personas recibirán una rosa roja gratis

Talleres para crear tarjetas para el Día de San Valentín Los adolescentes están invitados a unirse a una tarde creativa, donde trabajarán en un proyecto artesanal diferente cada semana. Esta vez, crearán tarjetas para el Día de San Valentín para las personas que más quieren. Los materiales serán proporcionados; solo deben traer su creatividad. Fecha : martes 10 de febrero

: martes 10 de febrero Hora : 2:30 p.m. a 3:30 p.m.

: 2:30 p.m. a 3:30 p.m. Lugar : Independence Regional Llibrary

: Independence Regional Llibrary Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212 Fecha : martes 10 de febrero

: martes 10 de febrero Hora : 4:15 p.m. a 5:00 p.m.

: 4:15 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : Steele Creek Llibrary

: Steele Creek Llibrary Dirección: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273 Fecha : sábado 14 de febrero

: sábado 14 de febrero Hora : 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:00 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : South County Regional Llibrary

: South County Regional Llibrary Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277

Evento de San Valentín para adolescentes En este taller divertido y creativo, jóvenes entre 9 y 18 años podrán poner en práctica su talento artesanal creando tarjetas personalizadas, flores de papel y decoraciones únicas. ¡Todo con el tema del Día de San Valentín! Y con el apoyo del personal de la biblioteca. Fecha : miércoles 11 de febrero

: miércoles 11 de febrero Hora : 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202

: 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202 Inscripción en el siguiente enlace.

Flechazos: taller de poesía Únete a una tarde de poesía y creatividad dirigida por la escritora Irlanda Ruiz Aguierre. Este taller es la oportunidad perfecta para explorar tu voz poética, conectar con otros escritores y dejar florecer tu creatividad. Fecha : jueves 12 de febrero

: jueves 12 de febrero Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : Obra Collective en el VAPA Center

: Obra Collective en el VAPA Center Dirección : 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202

: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202 Inscripción en el siguiente enlace.

Super Saturday en ImaginOn: Amor en Acción Este evento gratuito, organizado por el Children’s Theatre of Charlotte y la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg, tiene como tema el Amor en Acción. Durante el día, las familias podrán disfrutar de actividades de servicio comunitario, como manualidades, proyectos de arte colaborativos, juegos interactivos y estaciones de aprendizaje. Fecha : sábado 14 de febrero

: sábado 14 de febrero Hora : 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección: 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202

Película de horror por San Valentín En el Día de San Valentón, se proyectará la película Happy Death Day (PG-13) en una función especial para adolescentes de 13 a 18 años. En esta película de suspenso y terror, una estudiante universitaria revive el día de su asesinato una y otra vez hasta descubrir la identidad de su asesino. Con detalles de violencia, terror y algo de contenido explícito, la proyección promete una experiencia diferente para aquellos que buscan algo más que lo tradicional en el Día de San Valentín. Fecha : sábado 14 de febrero

: sábado 14 de febrero Hora : 1:30 p.m. a 3:30 p.m.

: 1:30 p.m. a 3:30 p.m. Lugar : University City Regional Llibrary

: University City Regional Llibrary Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Fresas cubiertas de chocolate y cartas Celebra un Día de San Valentín “muy” dulce en Myers Park. Aprende a hacer fresas cubiertas de chocolate, socializa con amigos y crea tarjetas para compartir el amor. El evento está dirigido a preadolescentes y adolescentes de 10 a 18 años. Todos los ingredientes y materiales estarán proporcionados por el personal de la biblioteca. Fecha : sábado 14 de febrero

: sábado 14 de febrero Hora : 2:00 p.m. a 3:30 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Lugar : Myers Park

: Myers Park Dirección : 1361 Queens Road, Charlotte, NC 28207

: 1361 Queens Road, Charlotte, NC 28207 Inscripción en el siguiente enlace.