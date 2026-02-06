San Valentín está a la vuelta de la esquina, y Charlotte ofrece una variedad de eventos gratuitos para que celebres con tus seres queridos. Desde talleres creativos para adolescentes, actividades de manualidades para toda la familia o para que tus niños puedan unirse a estas tradiciones. Aquí te dejamos 13 eventos imperdibles para que vivas una experiencia única este mes del amor y la amistad.
Haz una corona de corazones para regalar
Se trata de una actividad en la biblioteca para que adolescentes entre 10 y 18 años aprendan a crear una corona de corazones doblada o con collage para obsequiar en el Día de San Valentín o para tus invitados.
- Fecha: durante todo el mes de febrero, de lunes a sábado
- Hora: Todo el día. Desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y 5:00 p.m. los viernes y sábados.
- Lugar: Hickory Grove Llibrary
- Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
- Costo: gratis
Talleres de construcción infantil
Los Talleres Infantiles de The Home Depot se realizan el primer sábado de cada mes, para enseñar a los niños habilidades básicas de construcción y seguridad. Cada niño puede llevarse a casa su proyecto terminado, un delantal de taller, un pin de logro y un certificado. En la próxima edición, construirán un buzón con un pingüino por el Día de los Enamorados.
- Fecha: sábado 7 de febrero
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Todas las tiendas Home Depot. Elige el más cercano y regístrate en el siguiente enlace. Selecciona “Register Now”.
- Costo: gratis
Venta de orquídeas y chocolates artesanales
Visita los Jardines Botánicos de UNC Charlotte para comprar orquídeas, plantas y chocolates artesanales de The Underground Truffle o Thea Broma Chocolate. Además, aprovecha para aprender más sobre el fascinante mundo de las orquídeas mientras eliges el regalo perfecto para tu ser querido.
- Fecha: sábado 7 y lunes 9 de febrero
- Hora: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: McMillan Greenhouse
- Dirección: 9026 Craver Rd, Charlotte, NC 28223
Fotos gratis en el Mural de Corazones de Confetti
Celebra el Día de San Valentín con una sesión de fotos gratuita en el Mural de Corazones de Confetti, ubicado en el Design Center of the Carolinas. Un fotógrafo local, Paul Lange, capturará tu mejor momento junto a tu ser querido, justo a tiempo para San Valentín.
- Fecha: sábado 7 de febrero
- Hora: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Design Center of the Carolinas
- Dirección: 101 W Worthington Ave, Charlotte, NC 28203
- Observación: Las primeras 150 personas recibirán una rosa roja gratis
Talleres para crear tarjetas para el Día de San Valentín
Los adolescentes están invitados a unirse a una tarde creativa, donde trabajarán en un proyecto artesanal diferente cada semana. Esta vez, crearán tarjetas para el Día de San Valentín para las personas que más quieren. Los materiales serán proporcionados; solo deben traer su creatividad.
- Fecha: martes 10 de febrero
- Hora: 2:30 p.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Independence Regional Llibrary
- Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212
- Fecha: martes 10 de febrero
- Hora: 4:15 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Steele Creek Llibrary
- Dirección: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273
- Fecha: sábado 14 de febrero
- Hora: 10:00 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: South County Regional Llibrary
- Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277
Evento de San Valentín para adolescentes
En este taller divertido y creativo, jóvenes entre 9 y 18 años podrán poner en práctica su talento artesanal creando tarjetas personalizadas, flores de papel y decoraciones únicas. ¡Todo con el tema del Día de San Valentín! Y con el apoyo del personal de la biblioteca.
- Fecha: miércoles 11 de febrero
- Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202
- Inscripción en el siguiente enlace.
Flechazos: taller de poesía
Únete a una tarde de poesía y creatividad dirigida por la escritora Irlanda Ruiz Aguierre. Este taller es la oportunidad perfecta para explorar tu voz poética, conectar con otros escritores y dejar florecer tu creatividad.
- Fecha: jueves 12 de febrero
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Obra Collective en el VAPA Center
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202
- Inscripción en el siguiente enlace.
Super Saturday en ImaginOn: Amor en Acción
Este evento gratuito, organizado por el Children’s Theatre of Charlotte y la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg, tiene como tema el Amor en Acción. Durante el día, las familias podrán disfrutar de actividades de servicio comunitario, como manualidades, proyectos de arte colaborativos, juegos interactivos y estaciones de aprendizaje.
- Fecha: sábado 14 de febrero
- Hora: 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202
Película de horror por San Valentín
En el Día de San Valentón, se proyectará la película Happy Death Day (PG-13) en una función especial para adolescentes de 13 a 18 años. En esta película de suspenso y terror, una estudiante universitaria revive el día de su asesinato una y otra vez hasta descubrir la identidad de su asesino. Con detalles de violencia, terror y algo de contenido explícito, la proyección promete una experiencia diferente para aquellos que buscan algo más que lo tradicional en el Día de San Valentín.
- Fecha: sábado 14 de febrero
- Hora: 1:30 p.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: University City Regional Llibrary
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Fresas cubiertas de chocolate y cartas
Celebra un Día de San Valentín “muy” dulce en Myers Park. Aprende a hacer fresas cubiertas de chocolate, socializa con amigos y crea tarjetas para compartir el amor. El evento está dirigido a preadolescentes y adolescentes de 10 a 18 años. Todos los ingredientes y materiales estarán proporcionados por el personal de la biblioteca.
- Fecha: sábado 14 de febrero
- Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Myers Park
- Dirección: 1361 Queens Road, Charlotte, NC 28207
- Inscripción en el siguiente enlace.
Crea un regalo de San Valentín
Lleva a tus niños a tu JCPenney más cercano para que participen en una actividad familiar gratuita. En ella, le enseñarán a crear un imán con forma de erizo para regalar con materiales como palitos de madera. Es una actividad recomendada para niños mayores de 4 años y, al terminar, recibirán un pin de colección y los padres recibirán un cupón de 10 % de descuento para comprar un regalo adicional para las madres en su día especial.
- Fecha: sábado 14 de febrero
- Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugares y dirección: Carolina Mall: 1480 Concord Pkwy N, Concord, NC 2802 y Carolina Place Mall: 11017 Carolina Place Pkwy, Pineville, NC 28134