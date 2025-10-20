12 iglesias ofrecen terrenos para construir casas a bajo precio

Autoridades locales anunciaron, el 20 de octubre, a las primeras iglesias que forman parte de un proyecto que busca transformar los terrenos de 12 organizaciones religiosas en casas para quienes más lo necesitan en Charlotte.

Faith in Housing Charlotte es una nueva iniciativa que une a Enterprise Community Partners y la Ciudad de Charlotte para usar los terrenos de congregaciones religiosas en vivienda a bajo precio. El programa cuenta con una inversión inicial de $430,000 y podría generar hasta 600 viviendas para familias de bajos ingresos, adultos mayores y personas sin hogar.

Una alianza entre organizaciones de fe y la comunidad

Las 12 organizaciones seleccionadas recibirán capacitación, asistencia técnica y fondos para convertir terrenos subutilizados en espacios habitacionales. El programa se basa en el modelo nacional de la Iniciativa de Desarrollo Basado en la Fe (FBDI) de Enterprise, que ya ha ayudado a crear o preservar más de 1,900 viviendas asequibles en todo el país.

“Los líderes religiosos ven de cerca la necesidad de viviendas seguras y estables”, dijo Dra. Christie Cade, vicepresidenta de Enterprise para el sureste. “Su compromiso y sus terrenos son una oportunidad poderosa para generar impacto comunitario”.

Por su parte, la concejal LaWana Mayfield, quien encabeza la iniciativa Faith in Housing en la ciudad, destacó:

“Muchas comunidades de fe quieren usar sus terrenos para ayudar, pero necesitan las herramientas adecuadas. Este programa convierte esas buenas ideas en hogares reales”.

Las organizaciones seleccionadas

Faith Memorial CDC First United Methodist Church Kingdom Harvest Bibleway Church Kinship Plot, Inc. New Bethel Church of God in Christ New Hope Baptist Church Northside Church of Christ St. Luke Missionary Baptist Church St. Mark's United Methodist Church Steele Creek Church of Charlotte The Church of the Power of God / La Iglesia del Poder de Dios The Park Ministries, Inc.

Estas congregaciones poseen más de 88 acres de terreno en el condado de Mecklenburg, con lotes que van desde 0.6 a 40 acres. Los proyectos planeados incluyen casas familiares, viviendas para adultos mayores y desarrollos mixtos con servicios comunitarios.

De terrenos de iglesias a casas económicas

Las iglesias recibirán formación en desarrollo inmobiliario, asesoría profesional y apoyo para realizar estudios de viabilidad. Con ello, podrán decidir de forma informada si avanzar o no con sus proyectos. Quienes sigan adelante contarán con el respaldo de expertos, arquitectos, abogados y desarrolladores.

Desde su creación en 2024, la iniciativa Faith in Housing Charlotte ha convocado a más de 300 líderes religiosos en cumbres, seminarios y espacios de conexión, fomentando alianzas que fortalecen el acceso a vivienda y el desarrollo comunitario.

Un modelo con impacto nacional

Organizaciones religiosas en todo el país poseen miles de acres de terrenos vacantes o poco utilizados. Enterprise Community Partners trabaja actualmente con más de 140 congregaciones en ciudades como Atlanta, Miami, Houston y Nueva York, promoviendo el uso de esos espacios para construir viviendas asequibles y revitalizar comunidades.

Para más información sobre este programa, visite la página: charlottenc.gov/Streets-and-Neighborhoods/Housing/Affordable-Housing/Faith-in-Housing