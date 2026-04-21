El viernes 1 de mayo, organizaciones comunitarias y activistas convocaron una protesta en el marco del Día del Trabajador, para visibilizar la difícil situación que enfrentan miles de empleados debido a abusos laborales, sueldos injustos y condiciones de trabajo indignas.

“Estamos uniendo a toda la comunidad para celebrar a los trabajadores, a nuestra comunidad y también para compartir comida y celebrarnos unos con los otros. La idea es que se unan los sindicatos y los movimientos para asegurar que podamos obtener más victorias este año”, dijo a La Noticia Héctor Vaca, director de justicia para inmigrantes de Action NC.

Este año el lema de la marcha es “Los derechos de los inmigrantes son derechos laborales” e invitan a latinos a participar y promover el mensaje de que, sin importar el estatus migratorio, tienen derechos fundamentales y a ser protegidos contra la discriminación.

Vaca destacó la importancia de que latinos participen en esta manifestación: “El llamado es para toda la comunidad. Que entiendan que son muchos los que están pasando por momentos difíciles, trabajan duro y no tienen dinero para pagar cosas básicas como una renta. Si no hacemos nada, nada va a cambiar. Estamos en contra de la tiranía, las deportaciones, la criminalización de los inmigrantes”.

¿Cuándo y dónde será la protesta?

La manifestación se llevará a cabo el viernes 1.º de mayo a partir de las 5:00 p.m. en 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205. Para inscribirse, visite el siguiente enlace. La marcha comenzará a las 6:00 p.m. y será por el “corazón” de la Central Avenue, donde viven y trabajan miles de inmigrantes, para mostrar apoyo a esta comunidad y a los pequeños negocios de la zona.

Al finalizar la marcha, habrá música en vivo. Piden estacionar en la escuela secundaria Commonwealth, ubicada en 5112 Central Ave, Charlotte, NC 28205.

Para la convocatoria, las organizaciones recomiendan a las personas llevar bebidas para hidratarse, vestir ropa cómoda, evitar llevar objetos peligrosos o carteles que inciten a la violencia y no estacionarse bloqueando el paso de los estacionamientos de los centros comerciales Darby Acres y Omega Plaza.