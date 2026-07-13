Carolina del Norte entre los 15 estados más letales para peatones

Carolina del Norte figura entre los 15 estados más peligrosos para los peatones a nivel nacional, según el más reciente informe "Dangerous by Design" de Smart Growth America. El estudio advierte que las muertes de personas que caminaban por las calles continúan en niveles históricamente altos, mientras expertos piden rediseñar las calles para priorizar la seguridad y no solo la circulación de vehículos.

En el área metropolitana de Charlotte, 287 peatones murieron atropellados entre 2020 y 2024, reflejando una tendencia que preocupa a organizaciones dedicadas a promover un transporte más seguro.

Muertes de peatones siguen en niveles alarmantes

El informe señala que 7,080 peatones murieron en accidentes de tránsito en todo el país durante 2024, mientras que un total de 39,254 personas fallecieron en las carreteras del país ese mismo año.

Aunque las muertes de peatones disminuyeron ligeramente en comparación con 2023, los investigadores advierten que la cifra sigue siendo una de las más altas registradas en más de cuatro décadas.

Desde 2009, las muertes de personas que caminaban en la calle aumentaron 72 %, y desde 2010 el incremento alcanza aproximadamente 75 %, superando ampliamente el crecimiento de la población y del tráfico vehicular.

Carolina del Norte entre los estados con mayor riesgo

Carolina del Norte está en el puesto 15 a nivel nacional entre los estados más peligrosos para peatones con 1,234 muertes de 2020 a 2024. Superada por Carolina del Sur, que se ubica en el cuarto lugar. La lista la encabeza Nuevo México, Louisiana y Arizona.

Según el reporte, las áreas metropolitanas de Carolina del Norte con más fatalidades de peatones son:

Greensboro-High Point (puesto 28 a nivel nacional).

Charlotte-Concord-Gastonia (puesto 50).

Winston-Salem (57).

Durham-Chapel Hill (59).

Raleigh-Cary (64)

Charlotte registró 287 peatones fallecidos

El reporte identifica al área metropolitana de Charlotte como una de las regiones donde la seguridad peatonal continúa siendo un desafío.

Entre 2020 y 2024, unas 287 personas murieron mientras caminaban por las calles del Área Metropolitana de Charlotte. Comparado con las 241 fatalidades de peatones registradas de 2015 a 2019.

Diseño de calles ignora a peatones

Los autores del estudio sostienen que muchas carreteras siguen diseñadas para favorecer velocidades elevadas de circulación, mientras la infraestructura para peatones continúa siendo insuficiente en numerosas comunidades.

Además, advierten que casi una de cada cinco personas que murieron en accidentes de tránsito durante 2024 era un peatón, la proporción más alta registrada hasta ahora.

Recomiendan mantenerse alerta

Mientras continúan los esfuerzos para mejorar la infraestructura, expertos recomiendan que quienes caminan por las calles: